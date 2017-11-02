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В Москве задержаны по меньшей мере четверо активистов "Артподготовки". Об этом сообщает "Русский монитор" со ссылкой на пост в telegram-канале "Кремлевская прачка". Хотя издание пишет о двоих задержанных, на приведенном фото изображены четыре человека, которые согнувшись выстроились у стены.

Также на снимках продемонстрированы некая канистра и бутылки с жидкостью и вставленными фитилями, которые напоминают коктейли Молотова. Как можно предположить, их обнаружили в квартире или же подбросили туда.

Кроме того, приведены развороты паспортов двух задержанных. Один принадлежит 40-летнему Олегу Иванову, уроженцу татарского города Нижнекамск, второй - 45-летнему Сергею Озерову, родившемуся в Арзамасе, Нижегородская область.

Никаких подтверждений информации "Кремлевской прачки" пока не поступало, отмечает "Русский монитор".



Коктейли Молотова, якобы изъятые у задержанных. Источник: telegram-канал "Кремлевская прачка"

Лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев объявил 5 ноября нынешнего года днем революции в России и призвал своих сторонников готовиться к ней. Уголовные преследования активистов организации, развернутые несколько месяцев назад, в преддверии 5 ноября активизировались. Только с понедельника стало известно по меньшей мере о четырех новых уголовных делах против сторонников Мальцева. Сама "Артподготовка" на прошлой неделе была объявлена экстремистской организацией.

27 октября двое активистов движения - Юрий Корный и Андрей Кептя - были арестованы по подозрению в терроризме. Согласно фабуле дела, оппозиционеры намеревались при помощи бензина поджечь на Манежной площади Москвы поддоны с сеном, которые остались после прошедшего там фестиваля "Наш продукт".