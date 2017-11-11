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Мещанский райсуд Москвы до 23 декабря арестовал активиста "Артподготовки" Андрея Толкачева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Мещанский суд накануне избрал Толкачеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 23 декабря", - сказал представитель суда.

Толкачев, как и арестованные два других фигуранта дела Юрий Корный и Андрей Кептя, подозревается по части 1 стати 30 - части 2 статьи 205 УК (приготовление к террористическому акту, совершенному группой лиц по предварительному сговору ) и по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе"). По версии следствия, озвученной в пятницу в Мещанском суде, подозреваемым Кепте, Корному и Толкачеву вменяется "попытка совершения теракта путем поджога мусора, сена и остатков декораций после фестиваля вблизи Красной площади с последующей съемкой и демонстрацией в интернете и попытка предъявления неправовых и незаконных требований к руководству РФ". "Мой подзащитный вину не признает и считает, что его задержали незаконно", - подчеркнула адвокат Толкачева.

На данный момент по уголовным делам, объединенным в одно производство, проходят шесть человек - Толкачев, Корный, Кептя, Александр Свищев, Надежда Петрова и лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев В отношении Мальцева ФСБ возбудила еще одно уголовное дело по части 1 статьи 205.4 УК (организация террористического сообшества; от 15 до 20 лет) Эта статья инкриминируется также Петровой и Свищеву, они заключены под стражу, сообщает агентство.

Кептя и Корный были арестованы по подозрению в терроризме еще 27 октября. Толкачев проходил тогда по делу свидетелем. 26 октября сотрудники ФСБ провели у него обыск и отвезли активиста на допрос Толкачев тогда отказался давать показания без адвоката, сообщала "Открытая Россия".

В пятницу источник "Медиазоны сообщил подробности дела. По версии следствия, Мальцев поручил Петровой и Свищеву планировать теракты, а остальным троим фигурантам дела и другим неустановленным подозреваемым - исполнять их. С этой целью Толкачев якобы передал 11 октября Корному и Кепте бензин, с помощью которого они, по версии силовиков, собирались поджечь поддоны с сеном на Манежной.

Согласно фабуле дела, Свищев по указанию Петровой должен был 5 ноября, в день анонсированной Мальцевым "революции", с помощью альпинистского оборудования и электропил вывести из строя опоры ЛЭП в Московской области. Сама Петрова, по версии ФСБ, вместе с другими активистами 5 ноября собиралась поджигать административные здания.

Также, по версии следствия, сторонники Мальцева собирались через интернет "выдвинуть неправовые требования от имени "Артподготовки" к органам государственной власти Российской Федерации о досрочном сложении ими своих полномочий".

3 ноября Свищев, активист "Новой оппозиции", упоминался в материале РБК как руководитель группы сторонников Мальцева из Красноярска, которые якобы готовили диверсии на объектах ЛЭП в крае. В тот же день Перовский райсуд Москвы арестовал Свищева и другую сторонницу "Новой оппозиции", Светлану Белан, на пять суток по части 2 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти). Оппозиционеров задержали в московской квартире после обыска.