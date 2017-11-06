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новость В Волгограде арестован сторонник "Артподготовки" Никитенко

06.11.2017
Сергей Никитенко. Источник: kavkaz-uzel.eu
Сергей Никитенко. Источник: kavkaz-uzel.eu
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Тракторозаводский райсуд Волгограда арестовал задержанного в четверг сторонника "Артподготовки" Сергея Никитенко на два месяца. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает ОВД-Инфо.

Какая статья УК вменена активисту, неизвестно. Как предполагается, речь идет о статье 212 (массовые беспорядки). В то же время источник сайта заверил, что фабрикация дела определенно связана с протестами 5 ноября, которое лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев объявил днем революции в России.

Где сейчас находится оппозиционер, также неизвестно. Нет информации и о том, какая структура ведет следствие по делу.

На сайте Тракторозаводского райсуда информация о слушаниях о выборе Никитенко меры пресечения отсутствует.

2-го числа в 5:30 утра домой к Никитенко явились участковый и 10 незнакомцев в гражданском. Они предъявили постановление об обыске, датированное 31 октября. В бумаге говорилось, что Никитенко подозревается по пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК (сбыт наркотиков в крупном размере).

При этом, отмечала жена задержанного, наркотиков визитеры не искали. Вместо этого они изъяли всю электронную технику, а также листовки, значки, наклейки и иную агитацию. На вопрос Никитенко, какое отношение эти предметы имеют к делу о наркотиках, силовики ответили: "Имеют".

После обыска оппозиционера отвезли в ЦПЭ. Адвоката Илью Павленко к задержанному не допускали.

Утром в пятницу Никитенко доставили на суд, который, как передавало ОВД-Инфо, вынес задержанному "оправдательный приговор". Вероятно, речь шла о прекращении некоего административного дела. При этом утверждалось, что активиста должны были освободить из городского ОП-6 лишь в 20 часов того же дня.

Тем не менее, когда жена Никитенко приехала в отдел, ей заявили, что мужа ранее в тот же день забрали оперативники ОП-1. В то же время в дежурной части ОП-1 заверили, что задержанного у них нет. Между тем оперативник угрозыска этого же отдела сообщил жене Никитенко по телефону, что активиста "увезли в тюрьму". После вопроса, в какую именно "тюрьму" доставили задержанного, силовик повесил трубку.

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06.11.2017
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