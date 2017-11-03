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новость Пресекают фишку

В ФСБ заявили о пресечении деятельности ячеек "Артподготовки"
03.11.2017
Коктейли Молотова, изъятые у активистов "Артподготовки". Фото: mskgazeta.ru
Коктейли Молотова, изъятые у активистов "Артподготовки". Фото: mskgazeta.ru
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В ФСБ заявили о пресечении в ряде регионов деятельности сторонников лидера "Артподготовки" Вячеслава Мальцева, сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. В частности, подтверждено задержание в Москве активистов с коктейлями Молотова.

"В Московском регионе выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки движения "Артподготовка", планировавшей совершить 4-5 ноября резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков, -говорится в сообщении. - Все члены ячейки задержаны, изъято 15 бутылок с зажигательной смесью". Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела о подготовке к теракту.

"Активисты "Артподготовки" в ряде городов страны сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки, - заявили в спецслужбе. - Во взаимодействии с органами МВД России пресечена деятельность ячеек "Артподготовки" в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове".

О задержании Олега Дмитриева, Олега Иванова, Сергея Озерова и Вадима Майорова стало известно накануне. По данным издания "Московская газета", на задержанных также составили протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В пятницу судья Фрунзенского райсуда Саратова Светлана Гоголева арестовала на два месяца активиста "Артподготовки" Сергея Рыжова по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает агентство "Свободные новости".

На заседании суда представитель ФСБ заявил, что, по версии следствия, Рыжов планировал совершить теракт 4 и 5 ноября , для чего якобы искал соучастников среди активистов "Артподготовка". Кроме того, Рыжова назвали лидером незарегистрированной партии "Свободные люди", которая якобы планировала захватить в начале ноября здание правительства Саратовской области, Театральную площадь и почтамт. К делу были приобщены расшифровкой телефонных переговоров Рыжова.

В среду в 7 часов утра Рыжов находился в квартире у товарища. В помещение ворвались силовики, положили молодых людей на пол лицом вниз, надели наручники, на головы положили подушки. Из квартиры при понятых были изъяты тротиловая шашка и пять бутылок с зажигательной смесью. Рыжов утверждает, что до обыска этих предметов в квартире не было, и настаивает на дактилоскопической и генетической экспертизе взрывчатки.

Обыски прошли и у других саратовских активистов "Артподготовки". При этом сообщалось, что Рыжов и активист Дмитрий Германов из Энгельса, пригорода Саратова, задержаны по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Только в четверг адвокат Игорь Элифханов сообщил, что Рыжова подозревают в подготовке террористического акта (часть 1 статьи 30 - часть 1 статьи 205 УК).

Лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев объявил 5 ноября нынешнего года днем революции в России и призвал своих сторонников готовиться к ней. На прошлой неделе организация была объявлена экстремистской. Преследования активистов "Артподготовки", развернутые несколько месяцев назад, в преддверии 5 ноября резко активизировались.

27 октября двое активистов движения - Юрий Корный и Андрей Кептя - были арестованы по подозрению в терроризме. Согласно фабуле дела, оппозиционеры намеревались при помощи бензина поджечь на Манежной площади Москвы поддоны с сеном, которые остались после прошедшего там фестиваля "Наш продукт".

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03.11.2017
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