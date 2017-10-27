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Мещанский суд Москвы арестовал до 23 декабря активистов "Артподготовки" Юрия Корного и Андрея Кептю, сообщает "Медиазона". Активистов подозревают по пункту "а" части 2 статьи 205 УК (террористический акт, совершенный организованной группой).

12 октября Кептю, Корного и еще троих сторонников лидера "Артподготовки" Вячеслава Мальцева задержали на Манежной площади в Москве. Телеканал РЕН-ТВ утверждал, что активисты собирались поджечь поддоны с сеном, которые остались после проводившейся на площади фестиваля "Наш продукт". У задержанных изъяли канистры и бутылки с бензином. Вечером того же дня их арестовали на 15 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (невыполнение законного требования полицейского).

"Кептя вину в правонарушении не признал, пояснил, что в ночное время на Манежной площади гулял, также там отдельно от него гулял и его знакомый, который был задержан вместе с ним. Сумки с бутылками и канистрами с жидкостью он нашел, они ему не принадлежат, он решил их забрать себе", - говорилось в постановлении суда.

В четверг судья Красноярского крайсуда Андрей Малякинпризнал "Артподготовку" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в связи с рядом уголовных дел, возбужденных в отношении сторонников движения и его лидера".

4 июля Мальцев объявил о бегстве из Росии. Он пояснил, что получил информацию об открытии против него дела об экстремизме. Позже выяснилось, что политику вменяют часть 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму), предусматривающую до четырех лет колонии.

Поводом к возбуждению дела стало выступление Мальцева на митинге, прошедшем 6 мая на проспекте Сахарова в Москве, посвященого пятой годовщине разгона акции на Болотной площади. В своем выступлении политик заявил, что белоленточный протест был обречен. "Потому что это (участники протеста. - Ред.) были люди, которые хотели получить что-то по закону, - пояснил Мальцев. - Здесь можно получить только иным путем".

"Вот сегодня мы вышли сюда все, - продолжил оратор. - Но нас не очень много. Но знаете почему? Потому что это разрешенный митинг. Это разрешенное мероприятие. А те люди, которые вышли 26 (марта. - Ред.), - они не хотят, чтобы им разрешали. Они власть здесь".

15 августа ФСБ заочно предъявила Мальцеву обвинение по делу. Как заявлялось в соответствующем постановлении, заявления политика на проспекте Сахарова имели "преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в Российской Федерации". Таким образом, заключала спецслужба, лидер "Артподготовки" предпринял экстремистские действия, направленные на воспрепятствование законной деятельности органов власти с применением или угрозой применения насилия "по мотивам политической ненависти либо вражды".

8 сентября выяснилось, что Мальцев находится во Франции. Туда он прибыл через Молдавию и Черногорию. 10 октября Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал Мальцева. Оппозиционер объявлен в международный розыск.