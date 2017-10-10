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Судья Мещанского райсуда Москвы Татьяна Шанина заочно арестовала бежавшего из России лидера "Артподготовки" Вячеслава Мальцева по делу об экстремизме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Арест назначен на срок два месяца с момента задержания Мальцева после его выдачи в Россию. Ранее эмигранта объявили в международный розыск; решение об аресте позволяет Москве добиваться экстрадиции политика.
О бегстве из России Мальцев объявил 4 июля. Он пояснил, что получил информацию об открытии против него дела об экстремизме. Позже выяснилось, что политику вменяют часть 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму), предусматривающую до четырех лет колонии.
Поводом к возбуждению дела стало выступление Мальцева на митинге, прошедшем 6 мая на проспекте Сахарова в Москве. Митинг был посвящен пятой годовщине разгона акции на Болотной площади. В своем выступлении политик заявил, что белоленточный протест был обречен. "Потому что это (участники протеста. - Ред.) были люди, которые хотели получить что-то по закону, - пояснил Мальцев. - Здесь можно получить только иным путем".
"Вот сегодня мы вышли сюда все, - продолжил оратор. - Но нас не очень много. Но знаете почему? Потому что это разрешенный митинг. Это разрешенное мероприятие. А те люди, которые вышли 26 (марта. - Ред.), - они не хотят, чтобы им разрешали. Они власть здесь".
15 августа ФСБ заочно предъявила Мальцеву обвинение по делу. Как заявлялось в соответствующем постановлении, заявления политика на проспекте Сахарова имели "преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в Российской Федерации". Таким образом, заключала спецслужба, лидер "Артподготовки" предпринял экстремистские действия, направленные на воспрепятствование законной деятельности органов власти с применением или угрозой применения насилия "по мотивам политической ненависти либо вражды".
8 сентября выяснилось, что Мальцев находится во Франции. Туда он прибыл через Молдавию и Черногорию.