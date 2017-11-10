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Также: Политзеки, Акции протеста, Спецслужбы, Право, Общество, Политика, Россия | Персоны: Вячеслав Мальцев

новость "Медиазона": Мальцеву вменили организацию террористического сообщества

10.11.2017
Вячеслав Мальцев. Кадр видео с youtube-канала Artpodgotovka
Вячеслав Мальцев. Кадр видео с youtube-канала Artpodgotovka
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Против лидера "Артподготовки" Вячеслава Мальцева открыто дело по части 1 статьи 205.4 УК (организация террористического сообшества; от 15 до 20 лет), сообщает "Медиазона" со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

По сведениям источника, пятерым соратникам Мальцева - Александру Свищеву, Юрию Корному, Андрею Кепте, Андрею Толкачеву и Надежде Петровой - инкриминируют часть 2 той же статьи (участие в террористическом сообществе; от 5 до 10 лет). Также Толкачева подозревают по части 1 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 205 УК (подготовка теракта группой лиц; от 12 до 20 лет).

По версии следствия, подозреваемые - члены "Артподготовки", которая "ставит своей целью насильственное изменение коституционного строя", организовались в сообщество для совершения терактов. Как утверждают силовики, Мальцев поручил Петровой и Свищеву планировать теракты, а остальным троим фигурантам дела и другим неустановленным подозреваемым - исполнять их. С этой целью Толкачев якобы передал 11 октября Корному и Кепте бензин, с помощью которого они, по версии силовиков, собирались поджечь поддоны с сеном, оставшиеся на Манежной площади в Москве после прошедшего там фестиваля "Наш продукт".

Согласно фабуле дела, Свищев по указанию Петровой должен был 5 ноября, в день анонсированной Мальцевым "революции", с помощью альпинистского оборудования и электропил вывести из строя опоры ЛЭП в Московской области. Сама Петрова, по версии ФСБ, вместе с другими активистами 5 ноября собиралась поджигать административные здания.

3 ноября Свищев, активист "Новой оппозиции", упоминался в материале РБК как руководитель группы сторонников Мальцева из Красноярска, которые якобы готовили диверсии на объектах ЛЭП в крае. Известно, что в тот же день Перовский райсуд Москвы арестовал Свищева и другую сторонницу "Новой оппозиции", Светлану Белан, на пять суток по части 2 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти). Оппозиционеров задержали в московской квартире после обыска.

Кептя и Корный были арестованы по подозрению в терроризме еще 27 октября. В пятницу Интерфакс сообщал, что двое из шести активистов "Артподготовки", которым вменены "террористические" статьи, уже отправлены в СИЗО. Возможно, речь шла именно про них.

По сведениям РБК, силовики якобы нашли в Telegram-каналах сторонников Мальцева информацию о планах разбить палаточный лагерь и держать там "эшелонированную оборону" - такая информация содержится в содержится в постановлении о возбуждении дела против неизвестных лиц по статьям 205 (теракт) и 212 (массовые беспорядки) УК.

Сам Мальцев еще летом бежал во Францию, против него уже открыто дело по части 1 статьи 280 УК (призывы к экстремистской деятельности; до четырех лет колонии). Политик заочно арестован и объявлен в международный розыск.

5 ноября на Манежной и в других частях Москвы были задержаны 376 человек, из них 49 несовершеннолетних. Часть отпустили без протоколов, но против многих фабриковали дела по части 1 статьи 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского) или же части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

6 ноября стало известно, что многих задержанных накануне допрашивали в рамках дела по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму через интернет) и части 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам). Поводом к открытию дела послужила публикация на telegram-канале "Артподготовки" файлов "Памятка революционера" и "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма". Дело возбудили еще 31 октября, за несколько дней до акции. Оно находится в производстве столичного главка СКР. Отмечалось, что подозреваемых пока нет, расследование ведется в отношении неустановленных лиц.

3 ноября судья Фрунзенского райсуда Саратова Светлана Гоголева арестовала на два месяца активиста "Артподготовки" Сергея Рыжова по подозрению в подготовке теракта. На заседании суда представитель ФСБ заявил, что, по версии следствия, Рыжов планировал совершить теракт 4 и 5 ноября, для чего якобы искал соучастников среди активистов "Артподготовка". Рыжов был задержан 1 ноября в пригороде Саратова Энгельсе в квартире Федора Мартынова. В четверг Гоголева арестовала Мартынова, подозреваемого по части 1 статьи 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

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10.11.2017
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