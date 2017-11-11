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Владимир Путин назвал ограничения, введенные в США в отношении Russia Today и Sputnik, атакой на свободу слова и пообещал, что ответ Москвы будет адекватным и зеркальным. Об этом сообщает ТАСС.

"Атака на наши СМИ в США - это атака на свободу слова, без всякого сомнения, - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС во Вьетнаме. - Мы разочарованы, как в таких случаях говорят. Но, разумеется, по-другому быть не может - и то, что обсуждается сейчас в Госдуме, я вчера это видел, может быть, слишком резковато, но это естественно".

"Я хочу обратить внимание на то, что никаких подтверждений вмешательства наших СМИ в ход избирательной кампании нет и быть не может", - подчеркнул российский президент. - Нет, пошли по пути фактического закрытия. Ответ будет адекватным и зеркальным".

Путин также заявил, что все сообщения о вмешательстве России в президентскую кампанию в США направлены на внутриполитическую борьбу. "Я многократно высказывался на этот счет. Считаю, что все, что связано с так называемым российским досье в США, на сегодняшний день - это проявление продолжающейся внутриполитической борьбы", - сказал Путин.

Говоря об обвинениях в связях с Россией министра торговли США Уилбура Росса, Путин напомнил, что он раньше занимался бизнесом. "По-моему, был акционером или владельцем шипинговой компании мирового уровня, заключал контракты с отправителями грузов по всему миру, может быть, и с российскими, - отметил Путин. - Это не больше, чем бизнес, и никакого отношения к политике это никогда не имело и не имеет".

"Я даже фамилию его не знаю, если по-честному, только вот недавно услышал, - сказал российский президент. - Здесь нечего расследовать. Но при желании, конечно, можно поковыряться в поисках каких-то сенсаций. Их там нет".

По словам Путина, российские связи Пола Манафорта, бывшего главы избирательного штаба Трампа, также имели исключительно экономический характер. "Единственная связь с Россией - то, что он, будучи руководителем или владельцем, я даже не знаю, американского пиаровского агентства, заключал контракты и, как бизнесмен, работающий в этой сфере, работал с Украиной, в том числе с бывшим президентом (Виктором) Януковичем, - отметил Путин. - Но какое отношение это имеет к России? Я не понимаю. Ровным счетом никакого. Ничего здесь нет. Просто пустая болтовня и желание использовать любую зацепку для борьбы с действующим президентом (США). Но это, повторяю, не наше дело, пускай сами разбираются".

В четверг РИА "Новости" сообщило, что Министерство юстиции США потребовало от Russia Today America до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян назвала "людоедским дедлайном" дату, которую установили власти США. Однако позже она заявила, что требования американской стороны будут выполнены.

В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата в течение следующей недели может принять закон, ограничивающий иностранные СМИ в России, в ответ на "притеснения" российских СМИ в США. "Постараемся на совет Думы (14 ноября. - Ред.) внести предложение, которое рассмотрим в среду (15 ноября) на пленарном заседании, и у нас есть возможность в течение недели принять эту норму в виде закона", - сказал Володин.

По словам Володина, в качестве симметричных ответных мер на требования Минюста США к Russia Today зарегистрироваться в качестве иностранного агента необходимо принять изменения в российское законодательство, причислив СМИ к "иноагентам". Госдума намерена в выходные дни проработать вместе с экспертами все возможные поправки, отметил Володин.