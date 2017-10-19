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новость Путин пригрозил "зеркальным ответом" на ограничения против RT и Sputnik в США

19.10.2017
Владимир Путин на Валдайском клубе. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на Валдайском клубе. Фото: kremlin.ru
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Россия применит "зеркальный ответ" в случае ограничений на деятельность телеканала Russia Today и информагентства Sputnik в США, заявил президент Владимир Путин на задании Валдайского клуба в Сочи.

"Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ", - цитирует Интерфакс президента.

В таком случае Путин пообещал действовать "достаточно быстро".

"Сейчас то, что мы видим вокруг наших средств массовой информации, по мощности несопоставимых, гораздо меньшей мощности, чем американские или британские СМИ, это просто ну не знаю даже как назвать. Недоумение - это слишком мягко сказано. Все с ног на голову перевернули", - добавил президент.

11 октября в Минюсте заявили, что изучают рекомендации Совфеда о разработке норм, ограничивающих деятельность иностранных СМИ в России в ответ на "притеснения российских журналистов". Возможность признания ряда американских СМИ "нежелательными" также изучает Генпрокуратура.

9 октября "Радио Свобода" получила от Минюста письмо о "возможности установления ограничений" для ее журналистов.

11 сентября появилась информация, что ФБР подозревает Sputnik в нарушении закона США об иностранных агентах, а именно в работе иностранного пропагандистского средства без соответствующей регистрации. Сообщалось, что ряд американских политиков, в том числе членов Конгресса, требует от Минюста ужесточить применение закона об иностранных агентах, причем беспокоит их в первую очередь деятельность RT и Sputnik.

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19.10.2017
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