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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп одобрили совместное заявление по Сирии, сообщает пресс-служба Кремля. Документ был подготовлен экспертами двух стран и согласован министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась перед началом церемонии совместного фотографирования лидеров экономик форума АТЭС", - отмечают в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал этот разговор "кратким".

"11 ноября "на полях" форума АТЭС в Дананге (Вьетнам) министр иностранных дел Российской Федерации Лавров провел отдельную встречу с государственным секретарем США Тиллерсоном. Обсуждалась проблематика урегулирования сирийского конфликта и совместные шаги наших стран на этом направлении", - говорится в сообщении российского МИДа.

В заявлении подтверждается "решимость нанести поражение ИГИЛ в Сирии". Также в документе отмечается "важность зон деэскалации в качестве временной меры по снижению насилия в Сирии, выполнению договоренностей о прекращении боевых действий, улучшению беспрепятственного гуманитарного доступа и созданию условий для окончательного политического урегулирования конфликта". Кроме того, стороны договорились "поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности" вооруженных сил дух стран, "а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГИЛ".

3 ноября Трамп заявил, что во время саммита АТЭС во Вьетнаме может провести переговоры с российским президентом. "У нас может состояться встреча с Путиным. Повторю, Путин очень важен для нас, так как он может помочь нам с Северной Кореей. Он может помочь нам в Сирии, и мы должны поговорить об Украине", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Однако в пятницу пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс сообщила, что переговоры Трампа и Путина не состоятся. "Они могут увидеть друг друга и поздороваться? Конечно, возможно и вероятно, - сказала Сандерс. - Но с точки зрения запланированной, официальной встречи в календаре нет ничего, и мы не ожидаем, что она будет". В свою очередь Песков заявил, что встреча продолжает согласовываться, но ясности по ее проведению пока нет.

В пятницу на церемонии фотографирования участников саммита Путин и Трамп с улыбкой поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием. Разговора между ними не было. На последующем приеме президенты России и США сидели далеко друг от друга.

Первая встреча Трампа с Путиным состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Лидеры стран договорились о перемирии на юго-западе Сирии, а также обсудили ситуацию на Украине, борьбу с международным терроризмом и кибербезопасность.