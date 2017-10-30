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новость Манафорту предъявлено обвинение в заговоре против США

30.10.2017
Пол Манафорт направляется в отдел ФБР. Кадр видео Reuters
Пол Манафорт направляется в отдел ФБР. Кадр видео Reuters
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Большое жюри присяжных США предъявило политтехнологу Полу Манафорту, бывшему начальнику предвыборного штаба Дональда Трампа, обвинения по 12 эпизодам, в числе которых - заговор против Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, Манафорту вменены один эпизод отмывания денег, один - работы в качестве иностранного агента без положенной регистрации и два - лжесвидетельства, в том числе один - в связи с работой незарегистрированным иностранным агентом. Наконец, политтехнологу инкриминированы семь эпизодов нарушения банковской и финансовой отчетности.

Такие же обвинения предъявлены и партнеру Манафорта - Рику Гейтсу.

Утром в понедельник по местному времени (после обеда по Москве) Манафорт в сопровождении адвоката явился по повестке в отдел ФБР в Вашингтоне.

Гейтс также вызван в спецслужбу.

Накануне сообщалось, что ФБР изучает денежные переводы офшорных фирм, связанных с Манафортом. В то же время оставалось неизвестным, предъявлены ли политтехнологу какие-либо обвинения.

О том, что Большое жюри присяжных утвердило подготовленные спецпрокурором Робертом Мюллером обвинения по делу о вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы в США, СМИ передавали еще в пятницу. Имена обвиняемых тогда не раскрывались. При этом сообщалось, что фигурантов могут задержать уже в понедельник.

Манафорт ушел с поста начальника штаба Трампа в августе 2016 года, после того как выяснилось, что он был одним из ключевых советников Виктора Януковича, беглого экс-президента Украины. Сообщалось, что в так называемой амбарной книге Партии регионов найдены записи о незарегистрированных выплатах Манафорту 12,7 миллиона долларов наличными за 2007-2012 годы. При этом сам политтехнолог уверял, что "никогда не получал ни единого нелегального платежа".

В нынешнем году СМИ писали, что Манафорт работал на российского олигарха Олега Дерипаску, продвигая интересы Кремля. Администрация Трампа, так же как и сам политтехнолог, настаивали, что он никогда не работал на Москву.

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30.10.2017
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