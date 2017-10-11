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В Министерстве юстиции изучают рекомендации Совета Федерации о разработке норм, ограничивающих деятельность иностранных СМИ в России в ответ на "притеснения российских журналистов". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Временной комиссией Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ федеральным органам исполнительной власти предложено проработать вопрос введения в российское законодательство мер ответного и адресного характера на недружественные дискриминационные действия в отношении российских СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в ведомстве подчеркнули, что "действующим законодательством уже предусмотрены меры воздействия в отношении иностранных СМИ и их корреспондентов". В частности, по закону о средствах массовой информации правительство может устанавливать "ответные ограничения в отношении корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых имеются специальные ограничения" для российских журналистов. Кроме того, аналогичные меры в соответствии с правилами аккредитации иностранных журналистов может принять российский МИД.

В понедельник в Минюсте сообщили, что некоторым работающим в России американским СМИ направлено предупреждение о возможных ограничениях в деятельности. "Сегодня Минюстом России в адрес ряда американских средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, было направлено письмо о недопустимости нарушения российского законодательства, - заявили в пресс-службе ведомства. - Письмо Минюста России является "зеркальной мерой" на притеснение российских средств массовой информации в Соединенных Штатах Америки" .

"Принцип "зеркальных мер" будет применяться и в дальнейшем в зависимости от принимаемых мер к российским средствам массовой информации США", - подчеркнули в Минюсте.

В корпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" подтвердили, что получили письмо с уведомлением о "возможности установления ограничений" для ее журналистов за подписью директора департамента Минюста по делам НКО Владимира Титова. Такие же письма получили московское представительство РС и входящие в структуру корпорации телеканал "Настоящее время" и сайт "Idel.Реалии".

В документе говорилось, что "Радио Свобода", по данным "российских компетентных органов", подпадает под определение НКО - "иностранного агента". В этой связи он также не исключает для РС "ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации".

Вице-президент и главред РСЕ/РС Ненад Пеич в ответном заявлении подчеркнул, что как корпорация в целом, так и ее подразделения представляют собой журналистские, а не политические проекты. "Мы верим, что будем иметь возможность и в дальнейшем продолжать выполнение нашей миссии", - заметил журналист.

В декабре прошлого года бывший посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что сотрудников российских пропагандистских ресурсов - телеканала RT и агентства Sputnik, - возможно, следует признать иностранными агентами. Эти ресурсы, контролируемые российским правительством, во время последней президентской кампании в США открыто агитировали за кандидата Дональда Трампа, пояснил Макфол. "У нас есть законы, которые не позволяют иностранным правительствам оказывать кандидатам финансовую поддержку, - заметил бывший посол. - Следует ли нам принять законы, блокирующие и иную поддержку с их стороны?"

11 сентября появилась информация, что ФБР подозревает Sputnik в нарушении закона США об иностранных агентах, а именно в работе иностранного пропагандистского средства без соответствующей регистрации. Сообщалось, что ряд американских политиков, в том числе членов Конгресса, требует от Минюста ужесточить применение закона об иностранных агентах, причем беспокоит их в первую очередь деятельность RT и Sputnik.

Ожидается, что 17 октября Минюст США присвоит RT статус иностранного агента. Главред телеканала Маргарита Симоньян отмечала, что в таком случае канал может прекратить вещание в Соединенных Штатах.

Между тем 6 октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил ответных мер в отношении зарубежных медиа, если США продолжат "притеснять" RT и Sputnik. 8 октября схожее заявление сделала в интервью НТВ официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. "Все, что будет совершаться в отношении российских журналистов, вообще в принципе телеканала RT на территории США, после того как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, - мы можем применять аналогичные меры в отношении американских журналистов американских СМИ здесь, на территории РФ", - сказала чиновница.