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Судоходная компания Navigator Holdings, совладельцем которой является действующий министр торговли США Уилбур Росс, оказалась связана с "Сибуром". Об этом сообщается в публикации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

В числе акционеров "Сибура" - друг Владимира Путина Геннадий Тимченко, в 2014 году включенный в санкционный список США, и Кирилл Шамалов, муж младшей дочери Путина Катерины Тихоновой.

"Сибур" является одним из крупнейших клиентов Navigator. До прихода Росса в компанию она сдавала российскому холдингу во фрахт два газовоза, после прихода Росса - четыре. Если в 2014 году доля "Сибура" в выручке Navigator составляла 5,3 процента, то в 2015-м - уже 9,1 процента. Всего с 2014 года сотрудничество с российским холдингом принесло Navigator 68 миллионов долларов.

Как отмечает The New York Times, участвовавшая в расследовании, закона Росс не нарушает, однако ситуация может быть расценена как конфликт интересов: чиновник получает прибыль от работы с россиянами и одновременно занимается внешней политикой в администрации президента Дональда Трампа. По утверждению издания, это может нанести ущерб репутации самого американского президента.

Сообщается также, что, хотя в расследовании российских связей Трампа Росс быстро ушел на второй план, поначалу он казался перспективным подозреваемым. В 2014-2017 годах нынешний министр был совладельцем и зампредом совета директоров Bank of Cyprus, в котором россиянам принадлежало не меньше трети. Еще одним зампредом совета директоров банка являлся Владимир Стржалковский, бывший гендиректор "Норникеля", а в прошлом - сослуживец Путина по ленинградскому управлению КГБ. В числе российских акционеров Bank of Cyprus были миллиардеры Виктор Вексельберг и Дмитрий Рыболовлев, а возглавлял его бывший гендиректор Deutsche Bank Йозеф Аккерман, известный хорошими отношениями с Путиным, а также с президентом Сбербанка Германом Грефом.

Известно, что Росс был связан с Россией еще в 1990-е годы. Тогда он входил в правление американо-российского фонда TUSRIF, инвестировавшего в российские активы. Средствами фонда управляла инвесткомпания Delta Private Equity Partners, Одним из ее руководителей был нынешний гендиректор - председатель правления Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Публикация ICIJ подготовлена в рамках нового журналистского расследовательского проекта Paradise Papers. В основу расследований легли документы юридической фирмы Appleby, зарегистрированной на Бермудских Островах - заморской территории Великобритании. По объему архив Appleby сравним с архивом панамской фирмы Mossack Fonseca, документы которой были обнародованы в первой половине прошлого года. В архиве бермудской фирмы 13,4 миллиона документов, которые затрагивают больше 120 политиков со всего мира.

Еще одной публикацией ICIJ, подготовленной на основе бумаг Appleby, стало расследование об инвестициях российского миллиардера Алишера Усманова в Facebook. Покупать акции соцсети Усманов начал в разгар мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. На тот момент основным активом миллиардера был холдинг "Металлоинвест", оказавшийся из-за кризиса в крайне затруднительной ситуации и выживавший за счет распродажи своей собственности.

Документы Appleby объясняют, откуда в это время у Усманова оказалось около 920 миллионов долларов для покупки акций Facebook. Их мог одолжить "Газпром-инвестхолдинг" - дочерняя фирма "Газпрома", возглавлявшаяся на тот момент самим Усмановым.

По информации The Guardian, с 2005 года "Газпром-инвестхолдинг" предоставлял финансирование офшору Kanton Services, зарегистрированному на Британских Виргинских островах. В 2009-м "Газпром" дал "Газпром-инвестхолдингу" в долг 920 миллионов долларов. В дальнейшем эта фирма вложила деньги в фонд венчурного инвестора Юрия Мильнера DST USA II, а эта структура приобрела акции Facebook. Позже доля в DST USA II перешла от "Газпром-инвестхолдинга" к фирме Усманова.

За несколько последующих лет в руках Усманова и Мильнера оказалось до 10 процентов акций Facebook. После того как соцсеть в 2012 году провела IPO, Усманов и его партнер продали свои акции, получив свыше 500 миллионов долларов чистой прибыли.

Кроме Усманова партнером Мильнера в США выступал государственный ВТБ. В 2011 году ВТБ через фонд Мильнера приобрел акции Twitter на сумму около 190 миллионов долларов. В 2014 году эта доля - около 2 процентов акций сервиса - была продана. Чистая прибыль ВТБ оценивается примерно в 240 миллионов долларов.

Как отмечается, Мильнер не скрывал своего партнерства с ВТБ, однако сейчас оно может вызвать вопросы в США. В 2014 году бизнесмен вложил 850 тысяч долларов в Cadre - торговую онлайн-платформу, которую запустил зять Трампа Джаред Кушнер вместе со своим братом. Сейчас эта фирма оценивается в 800 миллионов долларов.