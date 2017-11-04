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Во время поездки в Москву в июле 2016 года Картер Пейдж, советник по внешней политике президентской кампании Дональда Трампа, встретился с представителями российских властей. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на показания, которые Пейдж дал на этой неделе в комитете Конгресса США.

Вскоре после поездки Пейдж отправил электронное письмо по крайней мере одному из помощников Трампа. В письме, зачитанном на закрытых слушаниях в Конгрессе, говорится о встречах Пейджа с правительственными чиновниками, законодателями и руководителями предприятий во время пребывания в Москве.

В пятницу Пейдж подтвердил изданию факт встречи с российскими чиновниками, назвав его "незначительным". "Я просто кратко поприветствовал нескольких человек. Вот и все", - отметил он. Пейдж сказал, что один из людей, которых он встретил, был "высокопоставленной персоной", но не назвал имени этого человека.

До этого Пейдж в многочисленных интервью в СМИ либо отрицал, что встретился с российскими официальными лицами во время поездки в Москву, либо говорил, что он встречался "в основном с учеными".

В Конгрессе США продолжаются слушания о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Параллельно расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В понедельник Большое жюри присяжных, созванное Мюллером, предъявило политтехнологу Полу Манафорту, бывшему начальнику предвыборного штаба Дональда Трампа, обвинения по 12 эпизодам, в числе которых - заговор против Соединенных Штатов. Такие же обвинения предъявлены и партнеру Манафорта - Рику Гейтсу. Обвинения касаются получения денег от партий и политических деятелей Украины и отмывания этих средств. Манафорт и Гейтс. Оба отправлены под домашний арест.