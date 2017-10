Реклама

ФБР изучает денежные переводы офшорных компаний, связанных с экс-главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщает BuzzFeed.

По сведениям издания, спецслужбу заинтересовали 13 крупных переводов в долларах, которые пять компаний, связанных с политтехнологом, сделали в 2012-2013 годах. Как утверждается, компании Global Endeavour Inc., Lucicle Consultants Ltd. и еще три структуры, названия которых неизвестны, совершили транзакции на общую сумму более трех миллионов долларов.

Средства проходили через американские банки. Там посчитали платежи подозрительными и сообщили о них в Минфин США. Деньги в Америку приходили из Кипра и карибского островного государства Сент-Винсент и Гренадины.

При этом неизвестно, предъявлены ли какие-либо обвинения Манафорту.

По информации BuzzFeed, первый раз деятельность Манафорта привлекла внимание ФБР еще в 2012 году. Тогда предметом расследования стало возможное участие политтехнолога в отмывании коррупционных денег Виктора Януковича, на тот момент президента Украины. Неназванный бывший агент ФБР рассказал изданию, что самые ранние переводы Манафорта, которые вызвали подозрение у банков, относились еще к 2004 году, это также были многомиллионные транзакции.

9 августа ФБР провела обыск по делу о российском вмешательстве в выборы в одном из домов Манафорта и изъяла большое количество документов. За день до обыска Манафорт на встрече с сотрудниками Комитета по разведке Конгресса рассказал им о встрече сына Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне прошлого года, в которой принимал участие, а также предоставил свои записи, сделанные во время встречи.

В марте Associated Press сообщила, что Манафорт работал на российского олигарха Олега Дерипаскуу, продвигая интересы Кремля. Как утверждалось, в июне 2005 года политтехнолог предложил содействие в оказании влияния на политику, бизнес-связи и освещение событий в США, Европе и постсоветских странах. Контракт действовал по крайней мере с 2006 по 2009 годы. Ежегодная выплата по нему составляла 10 миллионов долларов. Агентство отмечало, что этот факт "противоречит утверждениям администрации Трампа и самого Манафорта, что он никогда не работал в интересах России".

14 октября NBC News сообщил со ссылкой на финансовые документы, составленные на Кипре и Каймановых островах, что компания Oguster Management Ltd., принадлежащая Дерипаске, дала кредит на 26 миллионов долларов фирме Yiakora Ventures Ltd, связанной с Манафортом. Документы, полученные каналом, также подтверждают, что компания Дерипаски выделила в кредит 7 миллионов долларов другой структуре Манафорта, LOAV Advisers Ltd, о чем уже было известно. Общий известный объем сделок Дерипаски с Манафортом достигает 60 миллионов долларов.

На другой день представитель Дерипаски пригрозил политтехнологу "юридическими последствиями" и обвинил его в "манипуляциях с инвестициями". Пресс-секретарь олигарха заверил, что Дерипаска осуществлял все деловые контакты "исключительно в интересах своего бизнеса".

Манафорт ушел с поста начальника штаба Трампа в августе 2016 года, после того как The New York Times выяснила, что он был одним из ключевых советников Виктора Януковича, беглого экс-президента Украины. Как утверждалось, в так называемой амбарной книге украинской Партии регионов были найдены записи о незарегистрированных выплатах Манафорту в 2007-2012 годах 12,7 миллиона долларов наличными. При этом сам политтехнолог уверял, что "никогда не получал ни единого нелегального платежа".