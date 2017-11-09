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Роскомнадзор подготовил предложения по ответным мерам в случае "притеснения" российских СМИ за рубежом, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства. В частности может быть введена внесудебная блокировка иностранных инфоресурсов и сайтов НКО, признанных в России "нежелательными".

"Если давление на российские СМИ за рубежом будет нарастать, России будет что противопоставить. В частности, по поручению Совета Федерации Роскомнадзор подготовил предложения, которые могли бы быть реализованы в случае притеснения российских СМИ за рубежом, - говорится в сообщении. - Учитывая полномочия Роскомнадзора, предложения касаются установления особого порядка приостановления и прекращения деятельности СМИ и вещателей, осуществляющих свою деятельность в интересах иностранных лиц, а также разрешений на распространение зарубежных печатных периодических изданий".

Роскомнадзор также внес предложения по введению "внесудебной блокировки информационных ресурсов иностранных или международных неправительственных организаций, признанных нежелательными по требованию Генеральной прокуратуры".

"Прежде всего, следует подчеркнуть, что российские меры в отношении иностранных информационных ресурсов, работающих в России, могут быть приняты только в ответ на недружественные действия иных государств. Решения по предложениям Роскомнадзора будут приниматься вышестоящими органами государственной власти", - отмечается в сообщении.

В четверг РИА "Новости" сообщило, что Министерство юстиции США потребовало от Russia Today America до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. "Если компания не подчинится, ее руководитель может быть арестован, равно как и все счета компании", - сказали в RT America.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян назвала "людоедским дедлайном" дату, которую установили власти США.

"Возможно, нам придется внести некие изменения в законодательство, которые позволят нам в пределах правового пространства создать для американских СМИ, занимающихся пропагандой в России, те же условия работы, какие были созданы американскими властями для RT", - заявил член Совета Федерации Андрей Климов.

9 октября "Радио Свобода" получила от Минюста письмо о "возможности установления ограничений" для ее журналистов.

11 октября в Минюсте заявили, что изучают рекомендации Совфеда о разработке норм, ограничивающих деятельность иностранных СМИ в России в ответ на "притеснения российских журналистов". Возможность признания ряда американских СМИ "нежелательными" также изучает Генпрокуратура.

19 октября Владимир Путин на задании Валдайского клуба в Сочи заяаил, что Россия применит "зеркальный ответ" в случае ограничений на деятельность телеканала Russia Today и информагентства Sputnik в США. "Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ, - сказал Путин. - Сейчас то, что мы видим вокруг наших средств массовой информации, по мощности несопоставимых, гораздо меньшей мощности, чем американские или британские СМИ, это просто ну не знаю даже как назвать. Недоумение - это слишком мягко сказано. Все с ног на голову перевернули".