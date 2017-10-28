О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.265118.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.265118.html
Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Право, Политика, Мир, Общество | Персоны: Дональд Трамп

новость Присяжные одобрили обвинения по делу о вмешательстве России в американские выборы

28.10.2017
Роберт Мюллер. Фото: fbi.gov
Роберт Мюллер. Фото: fbi.gov
Реклама

Большое жюри присяжных одобрило первые обвинения спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщает CNN со ссылкой на источники.

О каких именно обвинениях идет речь, неизвестно, они засекречены по решению федерального судьи. С ними должны были ознакомить замгенпрокурора США Рода Розенштейна.

Как утверждают источники, тех, против кого выдвинуты обвинения, могут взять под стражу уже в понедельник.

Мюллер созвал большое жюри присяжных в августе. Использование этого юридического инструмента позволяет спецпрокурору выписывать повестки в суд и судебные приказы, вызывать свидетелей для дачи показаний, запрашивать документы. Создание жюри означает, что расследование принимает затяжной и может привести к предъявлению уголовных обвинений.

Известно, что присяжные в августе выписали ряд повесток в связи со встречей сына президента США Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой, в сентябре Большое жюри допрашивало политтехнолога, экс-начальника избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, который участвовал во встрече.

Оставить комментарий Обсудить
28.10.2017
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Теперь об этом нужно рассказать

Владимир Абаринов, 09.06.2017

"Вы такой большой, такой сильный, - спрашивала Коми сенатор Дайэнн Файнстайн. - Я знаю - когда входишь в Овальный кабинет, невольно испытываешь робость. И все же почему вы не сказали: "Господин президент, я не могу обсуждать с вами этот вопрос"?" "Наверно, будь я посильней, сказал бы", - вымолвил Коми.
Владимир Абаринов

Президент увяз

Владимир Абаринов, 18.05.2017

Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. "Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, - будто бы сказал Трамп. - Он хороший парень". "Согласен, парень хороший", - молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.
Виталий Портников

Прокурор Совесть

Виталий Портников, 19.05.2017

С выводом Трампа следует согласиться - Соединенные Штаты действительно расколоты. Но причина этого раскола вовсе не в самом расследовании возможных связей сотрудников американского президента с российскими чиновниками, дипломатами и разведчиками. Причина прежде всего в отношении к правде. В самом желании знать правду. И в этом смысле это очень русский раскол.
новость Новости по теме
17.10.2017 "Фабрика троллей" потратила 2 миллиона долларов на пропаганду в США →
13.10.2017 CNN: Россия использовала Pokemon Go для попыток дестабилизации ситуации в США →
03.10.2017 Фейсбук передал в Конгресс отчет о покупках рекламы из России →
29.09.2017 Twitter заблокировал более 200 аккаунтов в связи с делом о вмешательстве в выборы в США →
28.09.2017 Конгресс США хочет допросить менеджеров Facebook, Google и Twitter →
22.09.2017 "Русский след" в Фейсбуке: Цукерберг обещает навести порядок с политической рекламой →
17.09.2017 В следственную группу Мюллера включена специалистка по делам об отмывании денег →
16.09.2017 Фейсбук передал спецпрокурору Мюллеру отчет о покупках рекламы из России →
04.08.2017 Спецпрокурор Мюллер созвал большое жюри по делу о вмешательстве России в выборы →
15.06.2017 СМИ: Спецпрокурор Мюллер назначил расследование в отношении Трампа →
12.06.2017 Экс-прокурор Бхарара: Меня уволили после отказа отвечать на звонок Трампа →
09.06.2017 Трамп: Я готов дать показания под присягой о разговорах с Коми →
08.06.2017 Коми: Нет сомнений в попытках вмешательства России в выборы в США →
08.06.2017 Экс-директор ФБР: Трамп просил меня прекратить расследование по Флинну →
07.06.2017 Трамп предложил кандидатуру бывшего помощника генпрокурора на пост директора ФБР →
06.06.2017 Сотрудница АНБ арестована за слив данных о вмешательстве России в выборы →
03.06.2017 Путин: Атаки на избирательную систему США могли вести американские хакеры →
20.05.2017 Экс-директор ФБР Коми даст показания в Конгрессе →
19.05.2017 NYT: Трамп похвастался Лаврову увольнением директора ФБР →
18.05.2017 Расследовать вмешательство России в американские выборы будет экс-директор ФБР Мюллер →
17.05.2017 NYT: Трамп просил директора ФБР прекратить расследование против Флинна →
15.05.2017 В Сенате призвали Трампа опубликовать записи разговоров с экс-директором ФБР →
11.05.2017 Сенат США потребовал от Флинна представить связанные с Россией документы →
10.05.2017 СМИ: Экс-директор ФБР Коми требовал средств на расследование связей Трампа с Москвой →
10.05.2017 Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми →
30.04.2017 Трамп назвал утверждения о его связях с Россией "фальшивой историей" →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама


Выбор читателей
новость Интерпол игнорирует Россию
Логотип Интерпола
в блоге Мятеж богомерзких народов
383
новость Ларина уедет из-за Соловьева
Ксения Ларина. Фото с личной ФБ-страницы
новость Мединский: конец истории
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
статья Марксист и Фельгенгауэр
РЕКЛАМА
статья Матильда в Октябре
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Реальные потери в Сирии
Справка о смерти российского наемника. Источник: Reuters
статья Лидеры Меджлиса и узники Сиона
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
в блоге Президент и актриса
383
новость Каталония: кульминация кризиса
Заседание правительства Испании. Фото: EFE
новость Поклонская напала на Чайку
Наталья Поклонская. Кадр видеообращения
новость Новый "черный список" США
Госдепартамент США. Фото: state.gov
статья Кто придумал Ксению
Илья Мильштейн
в блоге Марков провалился с куплетами
383
новость Приговор за Христа отменили
Виктор Ночевнов. Фото с личной ВК-страницы (Виктор Начо-Ново)
новость Где лежат путинские миллиарды
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Касперский признался в шпионаже
Евгений Касперский. Фото с личной ВК-страницы
в блоге Мединский не сдал партбилет
383
новость ФСБ и дело оружейника
Пистолет и бомба. Фото с сайта Veer.com
новость Турчак пойдет в сенаторы
Андрей Турчак. Фото с сайта er.ru