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Большое жюри присяжных одобрило первые обвинения спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщает CNN со ссылкой на источники.
О каких именно обвинениях идет речь, неизвестно, они засекречены по решению федерального судьи. С ними должны были ознакомить замгенпрокурора США Рода Розенштейна.
Как утверждают источники, тех, против кого выдвинуты обвинения, могут взять под стражу уже в понедельник.
Мюллер созвал большое жюри присяжных в августе. Использование этого юридического инструмента позволяет спецпрокурору выписывать повестки в суд и судебные приказы, вызывать свидетелей для дачи показаний, запрашивать документы. Создание жюри означает, что расследование принимает затяжной и может привести к предъявлению уголовных обвинений.
Известно, что присяжные в августе выписали ряд повесток в связи со встречей сына президента США Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой, в сентябре Большое жюри допрашивало политтехнолога, экс-начальника избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, который участвовал во встрече.
"Вы такой большой, такой сильный, - спрашивала Коми сенатор Дайэнн Файнстайн. - Я знаю - когда входишь в Овальный кабинет, невольно испытываешь робость. И все же почему вы не сказали: "Господин президент, я не могу обсуждать с вами этот вопрос"?" "Наверно, будь я посильней, сказал бы", - вымолвил Коми.
Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. "Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, - будто бы сказал Трамп. - Он хороший парень". "Согласен, парень хороший", - молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.
С выводом Трампа следует согласиться - Соединенные Штаты действительно расколоты. Но причина этого раскола вовсе не в самом расследовании возможных связей сотрудников американского президента с российскими чиновниками, дипломатами и разведчиками. Причина прежде всего в отношении к правде. В самом желании знать правду. И в этом смысле это очень русский раскол.