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Джордж Пападопулос - бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа, обвиняемый в даче ФБР ложных показаний, - сообщил о своих попытках устроить в начале 2016 года встречу кандидата в президенты с Владимиром Путиным. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление из материалов дела Пападопулоса, опубликованное на сайте Минюста США. Заявление составлено защитой арестованного, а подписано лично им.

Около 14 марта 2016-го, говорится в документе, Пападопулос, на тот момент уже знавший, что получит работу в штабе Трампа, встретился в Италии с неким лондонским профессором, который утверждал, что имеет серьезные связи в правящих кругах России. Профессор заинтересовался своим знакомым, лишь когда узнал, что тот собирается работать у Трампа. Он сообщил, что у России есть тысячи электронных писем, содержащих компромат на Хиллари Клинтон, соперницу кандидата-республиканца.

21 марта было официально объявлено, что Пападопулоса берут в штаб Трампа. Три дня спустя в Лондоне профессор познакомил американца с россиянкой, которую и представил ему как племянницу Путина, имеющую связи с крупными российскими чиновниками. Советник сообщил о встрече коллегам по штабу и рассказал, что намерен обсудить с россиянкой "отношения России и США в президентство Дональда Трампа". Начальник одобрил действия Пападопулоса и лишь посоветовал не давать россиянам никаких обязательств.

В дальнейшем, говорится в примечании к изложению, Пападопулос узнал, что на деле россиянка племянницей Путина не была. Кроме того, он надеялся, что новая знакомая и профессор представят его российскому послу в Лондоне, но эти расчеты не оправдались.

Однако еще до этого, 31 марта, Пападопулос встретился в Вашингтоне с самим Трампом и его советниками по внешней политике и заявил, что обладает связями, которые позволят организовать встречу кандидата с Путиным.

Около 27 апреля 2016-го Пападопулос сообщил коллегам по штабу, что получил массу звонков, подтверждающих, что Путин хочет принять Трампа. В мае лондонский профессор сообщил ему, что говорил с "коллегами из МИД России" и те подтвердили, что "готовы к сотрудничеству". Далее в том же месяце Пападопулос дважды уведомлял коллег, что встреча должна состояться.

19 июня советник, пообщавшись с неким лицом, "связанным с МИД России", сообщил, что намерен встретиться с российскими чиновниками "не под запись". Однако эту встречу ему провести не удалось.

Пападопулос арестован по обвинению в заведомо ложных показаниях, данных ФБР 27 января нынешнего года. Тогда он заявлял, что ничего существенного с лондонским профессором не обсуждал. Ровно через полгода после этого допроса - 27 июля - Пападопулоса задержали. Днем раньше ФБР провела обыск у Пола Манафорта - бывшего начальника штаба Трампа.

Самому Манафорту предъявлено обвинение по 12 эпизодам, в том числе в заговоре против США. Эти же эпизоды вменены партнеру Манафорта - Рику Гейтсу. В понедельник утром оба явились по повестке в ФБР, откуда их должны доставить в суд.