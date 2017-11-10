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Также: Госдума, Свобода слова, Россия, Российско-американские отношения, США, СМИ, Политика, Мир, Общество, Парламент | Персоны: Вячеслав Володин

новость Russia Today - месть завтра

В Госдуме собрались за неделю принять закон об ограничениях для иностранных СМИ
10.11.2017
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
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Госдума в течение следующей недели может принять закон, ограничивающий иностранные СМИ в России, в ответ на "притеснения" российских СМИ в США. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, сообщает Интерфакс.

"Постараемся на совет Думы (14 ноября. - Ред.) внести предложение, которое рассмотрим в среду (15 ноября) на пленарном заседании, и у нас есть возможность в течение недели принять эту норму в виде закона", - сказал Володин.

По словам Володина, в качестве симметричных ответных мер на требования Минюста США к Russia Today зарегистрироваться в качестве иностранного агента необходимо принять изменения в российское законодательство, причислив СМИ к "иноагентам". Госдума намерена в выходные дни проработать вместе с экспертами все возможные поправки, отметил Володин.

В четверг РИА "Новости" сообщило, что Министерство юстиции США потребовало от Russia Today America до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. "Если компания не подчинится, ее руководитель может быть арестован, равно как и все счета компании", - сказали в RT America.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян назвала "людоедским дедлайном" дату, которую установили власти США. Однако позже она заявила, что требования американской стороны будут выполнены.

"Возможно, нам придется внести некие изменения в законодательство, которые позволят нам в пределах правового пространства создать для американских СМИ, занимающихся пропагандой в России, те же условия работы, какие были созданы американскими властями для RT", - заявил член Совета Федерации Андрей Климов.

В Роскомнадзоре сообщили, что уже подготовили предложения по ответным мерам в случае "притеснения" российских СМИ за рубежом. В частности может быть введена внесудебная блокировка иностранных инфоресурсов и сайтов НКО, признанных в России "нежелательными". Предложения ведомства также касаются "установления особого порядка приостановления и прекращения деятельности СМИ и вещателей, осуществляющих свою деятельность в интересах иностранных лиц, а также разрешений на распространение зарубежных печатных периодических изданий".

9 октября "Радио Свобода" получила от Минюста письмо о "возможности установления ограничений" для ее журналистов.

11 октября в Минюсте заявили, что изучают рекомендации Совфеда о разработке норм, ограничивающих деятельность иностранных СМИ в России в ответ на "притеснения российских журналистов". Возможность признания ряда американских СМИ "нежелательными" также изучает Генпрокуратура.

19 октября Владимир Путин на задании Валдайского клуба в Сочи заяаил, что Россия применит "зеркальный ответ" в случае ограничений на деятельность телеканала Russia Today и информагентства Sputnik в США. "Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ, - сказал Путин. - Сейчас то, что мы видим вокруг наших средств массовой информации, по мощности несопоставимых, гораздо меньшей мощности, чем американские или британские СМИ, это просто ну не знаю даже как назвать. Недоумение - это слишком мягко сказано. Все с ног на голову перевернули".

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10.11.2017
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