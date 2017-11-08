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Когда 18 октября на Валдайском форуме Владимир Путин, отвечая на вопрос о санкциях, заговорил об Уильяме Браудере, он неожиданно дал подсказку спецпрокурору Мюллеру, расследующему "Рашагейт". Вот цитата:

В основе всех произошедших событий лежит противоправная деятельность целой группы лиц во главе с известным господином, по моему, Браудер его фамилия, который десять лет жил в Российской Федерации в качестве туриста и занимался фактически незаконной деятельностью, скупал акции российских компаний, не имея на это права, не будучи резидентом Российской Федерации, десятки и сотни миллионов долларов выводил за границу, уходил при этом от налогов как в России, так и в Соединенных Штатах. В последние годы, по открытым данным, по американским открытым данным, пожалуйста, посмотрите, компания Ziff Brothers, с которой связан господин Браудер, спонсирует то демократическую партию, то республиканскую в меньшем гораздо объеме. Последний перевод - это в открытых данных - 1 миллион, по моему, 200 тысяч долларов перевели на нужды Демократической партии.

Двумя днями прежде сайт журнала Foreign Policy факсимильно опубликовал 4-страничный документ, с которым адвокат Наталья Весельницкая пришла 9 июня прошлого года на 25-й этаж Трамп-тауэр для встречи с ключевыми фигурами избирательного штаба Дональда Трампа. Трамп-младший, Пол Манафорт и Джаред Кушнер жаждали получить компромат на Хиллари Клинтон. Документ с грифом "конфиденциально" и был, с точки зрения Весельницкой, этим самым компроматом. Редакция утверждает, что получила его от информационного агентства News Front, базирующегося в Крыму и имеющего "эксклюзивный доступ к Весельницкой".

Текст, переданный Весельницкой, разоблачает "чудовищную по своей глубине, ложную от начала и до конца историю Сергея Магнитского, которую никто никогда в США не проверял на предмет реальности ее существования" (русский вариант приложен к английскому и также опубликован FP). Тем не менее на основании этого, как утверждают авторы документа, обмана Конгресс принял закон о санкциях, ответом на который стал запрет на усыновление российских сирот американцами. Как лоббист отмены закона Магнитского, Наталья Весельницкая взывала к гуманизму собеседников и предлагала размен: снятие запрета на усыновление за снятие санкций.

По словам Весельницкой, Трамп-младший заявил, что к этому вопросу можно будет вернуться после выборов, если его отец станет президентом. Это сообщение, сделанное Весельницкой в интервью агентству Bloomberg, опубликованном 6 ноября, СМИ дружно вынесли в заголовок. Но в нем как раз никакой новости нет.

Она заговорила об усыновлении российских детей и упомянула закон Магнитского. Мне стало ясно, что это и есть ее изначальная цель, а обещания полезной информации - только предлог для встречи. Я перебил ее и уточнил, что мой отец не выборный политик, а частное лицо и что со своими комментариями и тревогами ей следует обратиться к нему, когда и если он получит официальный пост.

Так излагал содержание беседы Трамп-младший в заявлении от 9 июля этого года. Гораздо интереснее то, что Весельницкая в интервью Bloomberg, подтверждая аутентичность документа, говорит, что это плод ее собственных изысканий. Однако с этим плодом знаком президент России, потому что информацию о компании Ziff Brothers он почерпнул именно оттуда. Конфиденциальный документ, в частности, гласит (орфография и пунктуация оригинала):

С конца 1999 года крупнейшим клиентом Браудера становится компания Ziff Brothers Investments, через которую начинается агрессивная скупка акций "Газпром", по схеме, обходящей законодательный в России запрет на скупки этих акций на внутреннем рынке иностранными компаниями.

Но Весельницкая вряд ли проводила самостоятельное расследование. Сообщение о махинациях Браудера и братьев Зифф без всякого грифа было опубликовано 19 мая прошлого года на сайте Генеральной прокуратуры РФ:

Установлено, что в указанный период времени инвестиционный фонд Зифф Браверс (так!) Инвестментс, являющийся налоговым резидентом США и принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям Зифф, через сеть более мелких американских и оффшорных компаний заводил денежные средства на счета специально открытых российских юридических лиц, которые впоследствии и скупали акции Газпрома на Санкт-Петербургской и Московской брокерских торговых площадках в нарушение действовавшего в то время Указа Президента РФ "О порядке обращения акций РАО Газпром".

Как видим, круг замкнулся. Шоу-менеджер Роб Голдстоун, организовавший встречу в Трамп-тауэр по предложению поп-звезды Эмина Агаларова, ничего не напутал: "компромат на Клинтон" исходил от генерального прокурора России Юрия Чайки. Когда Трамп-сын спросил Наталью Весельницкую, имеются ли у нее доказательства того, что средства, выведенные братьями Зифф из-под налогообложения, пошли на финансирование кампании Клинтон, она ответила отрицательно. После этого американские участники встречи потеряли интерес к разговору.

Весельницкая говорит, что готова дать показания Конгрессу, а если потребуется, и спецпрокурору Мюллеру. В таком случае она должна будет указать свои источники. Ведь по ее словам, не Генпрокуратура ей, а она Генпрокуратуре предоставила эту информацию еще в 2015 году.

Что же касается взносов Ziff Brothers в кампанию Клинтон, то они, по открытым данным, составляют скромную цифру - 17 700 долларов. Президент Путин, видимо, не осведомлен о том, что в США корпоративные взносы запрещены, а частные ограничены суммой в 2700 долларов. Когда говорят, что такая-то компания пожертвовала столько-то, имеется в виду, что там пускали шапку по кругу.

Между тем в "Райском досье" - новом масштабном разоблачении Международного консорциума журналистов-расследователей - обнаружились интересные сведения о связях министра торговли США Уилбура Росса с российским бизнесом. Министр через офшоры владеет 31 процентом судоходной компании Navigator Holdings, зарегистрированной на Маршалловых островах, а ее крупнейший деловой партнер - российский нефтехимический холдинг "Сибур". Сотрудничество с "Сибуром" принесло Navigator 68 миллионов долларов начиная с 2014 года. 48,5 процента "Сибура" принадлежит Леониду Михельсону, 17 - Геннадию Тимченко (оба значатся в санкционном списке США), 3,9 - предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову. Это на сегодняшний день самая близкая и очевидная связь члена кабинета Трампа с ближайшим окружением президента России.

Уилбур Росс дал уже несколько интервью, в которых говорит одно и то же: что он никогда не скрывал своих инвестиций в Navigator, что не участвовал в принятии решения о договоре с "Сибуром" и не встречался ни с кем из ее руководства, что ни тогда, ни теперь компания не находится под санкциями и, наконец, что он все равно продает свою долю, но не потому, что компания связана с "Сибуром".

Все это так, да не так. Росс действительно не скрывал своей доли в Navigator и стал членом совета директоров в 2012 году, когда контракт с "Сибуром" уже был подписан. К 2013 году его пакет составил 39 процентов. Он не мог не знать об этом контракте и о том, кто владеет "Сибуром". В июле 2014 года он сложил с себя полномочия, но только для того, чтобы занять пост вице-президента Bank of Cyprus, где хранились деньги российских олигархов, которые жесточайший кризис мог обратить в пыль. Славящийся как умелый кризисный менеджер, Росс вывел банк из штопора и тем самым спас один из главных инструментов вывода капиталов из России. Место директора Navigator Росс передал верному человеку - Уэнди Терамото, которая управляла его инвестиционной фирмой WL Ross & Co., а теперь служит его советником в Министерстве торговли. Оба поста она оставила через две недели после назначения на госслужбу.

В деловых связях Росса с Россией нет ничего противозаконного, однако они, возможно, объясняют, почему правительство США с такой неохотой вводит в действие закон о санкциях против России и до сих пор не исполнило обещание президента ввести протекционистские тарифы на импорт стали. Тем временем российские производители наращивают свой стальной экспорт в США ускоренными темпами, оставляя без работы американских металлургов, о которых так печется президент Трамп.