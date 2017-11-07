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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Аркадий Дворкович

новость Съездить за кампанию

CNN: Советник штаба Трампа предлагал организовать визит кандидата в президенты в Россию
07.11.2017
Картер Пейдж. Кадр интервью CNN
Картер Пейдж. Кадр интервью CNN
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Картер Пейдж, будучи советником по внешней политике президентской кампании Дональда Трампа, предлагал организовать поездку кандидата в президенты США в Россию летом 2016 года. Об этом Пейдж рассказал комитету по разведке Палаты представителей, сообщает CNN со ссылкой на стенограмму заседания.

По словам Пейджа, он получил приглашение выступить в одном из вузов Москвы вскоре после того, как стал советником предвыборного штаба. Пейдж сообщил об этом сотрудниками предвыборной кампании и выступил с инициативой отправить в Россию вместо него Трампа. "Если он хочет занять мое место, - написал Пейдж в письме сотрудникам штаба, - я буду более чем счастлив уступить ему эту честь". Пэйдж при этом напомнил, что Барак Обама, будучи кандидатом в президенты США в 2008 году, произнес речь в Германии. Однако в итоге Пейдж поехал в Москву сам.

На слушаниях, прошедших в конце прошлой недели, выяснилось, что у Пейджа во время поездки в Москву в июле 2016 года были контакты с большим числом представителей российских властей, чем он признавал ранее. В частности, Пейдж встречался с вице-премьером Аркадием Дворковичем. При этом Пейдж настаивает, что был в Москве как частное лицо, а не как представитель предвыборного штаба.

До этого Пейдж в многочисленных интервью в СМИ либо отрицал, что встретился с российскими официальными лицами во время поездки в Москву, либо говорил, что он встречался "в основном с учеными". Только на прошлой неделе он признал факт встречи с российскими чиновниками, назвав его "незначительным". "Я просто кратко поприветствовал нескольких человек. Вот и все", - отметил он. Пейдж сказал, что один из людей, которых он встретил, был "высокопоставленной персоной", но не назвал имени этого человека.

В Конгрессе США продолжаются слушания о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Параллельно расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В понедельник Большое жюри присяжных, созванное Мюллером, предъявило политтехнологу Полу Манафорту, бывшему начальнику предвыборного штаба Дональда Трампа, обвинения по 12 эпизодам, в числе которых - заговор против Соединенных Штатов. Такие же обвинения предъявлены и партнеру Манафорта - Рику Гейтсу. Обвинения касаются получения денег от партий и политических деятелей Украины и отмывания этих средств. Манафорт и Гейтс. Оба отправлены под домашний арест.

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07.11.2017
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Владимир Абаринов

Мюллеру верить можно

Владимир Абаринов, 31.10.2017

Действительно, в обвинительном заключении нет ни слова о России. Но, судя по всему, это только первая фаза. Спецпрокурор Мюллер, вероятно, рассчитывает склонить Манафорта к сотрудничеству со следствием в обмен на отказ от преследования по самым тяжким статьям.
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