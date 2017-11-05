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В Москве и регионах силовики продолжают терроризировать сторонников лидера "Артподготовки" Вячеслава Мальцева. Так, в столице вечером в субботу, передает твиттер "Протест-инфо", была задержана активистка "Новой оппозиции" Ольга Романова. Гаишники остановили автомобиль Романовой, в котором ехал также ее коллега по движению Максим Холодилкин, и заявили о намерении досмотреть машину.

Активистка в сопровождении полиции отправилась домой. Утром в воскресенье стало известно, что у Романовой прошел обыск. Его проводила ФСБ. Визитеры пытались найти символику "Артподготовки". По окончании обыска активистку увезли на допрос в спецслужбу.

В пятницу, передавало ОВД-Инфо, Таганский райсуд Москвы оштрафовал Романову на 20 тысяч рублей за акцию, проведенную на Устьинском мосту через Москву-реку 25 октября. Тогда коллега активистки Андрей Титков вывесил на мосту манекен с плакатами "Пыня, уходи на х...уй" и "Путин - смерть. Революция - жизнь. 05.11.2017". Сама Романова в это время сидела в автомобиле.

Тем не менее полицейские вменили как Титкову, так и ей часть 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). Титков за эту акцию еще 26-го числа был арестован на 15 суток.

При этом РБК в пятницу писал, что не исключено возбуждение уголовного дела по факту акции на Устьинском мосту.

Между тем правозащитница Ирина Яценко поздно вечером в субботу сообщила, что у члена "Артподготовки" москвича Андрея Толкачева прошел повторный обыск. Первый раз жилище активиста обыскивала 26 октября ФСБ. Тогда у Толкачева изъяли электронную технику. Позже он был вызвал в спецслужбу на допрос как свидетель по делу о попытке поджога на Манежной площади, квалифицированному как теракт.

В ночь на воскресенье стало известно, что в Люберцах под Москвой полицейские устроили обыск у четверых сторонников Мальцева. При этом силовики не представлялись и не предъявляли документов. Все четверо оппозиционеров - Евгений Ощенков, Роберт Исаев, Николай Югин и Евгений Матюшков - доставлены в городской ОП "Томилинский". Причину задержания им не сообщили.

Утром 5 ноября в Перми полицейские явились к члену "Артподготовки" Евгению Кружавину. Сообщалось, что его намереваются доставить в ОП "Ленинский". Причина задержания не пояснялась.

Также в Перми задержали Валентина и Леонида Мурзаевых. Сообщалось, что Валентину Мурзаеву вменяется часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий) за участие в акции 7 октября. Его везут в ОП "Дзержинский".

Сообщалось также, что кировскую активистку Наталью Башуеву, направлявшуюся в Москву для участия в протестах 5 ноября, "<"https://ovdinfo.org/express-news/2017/11/05/devushku-kotoraya-ehala-v-moskvu-na-akciyu-051117-zaderzhala-policiya">забрали из машины, в которой она ехала" и связи с ней нет. Однако позже появилась другая информация - что с Башуевой "все в порядке" и об этом она сама сообщила в Фейсбуке.

Между тем "Кавказский узел" передает, что состояние Вячеслава Кривоносенкова - сторонника Мальцева из Сочи, получившего 10 суток ареста, - ухудшилось. В октябре 34-летний Кривоносенков получил сложный перелом ноги и сейчас может передвигаться только на костылях. В пятницу к оппозиционеру явились с обыском полицейские. Силовики потребовали от Кривоносенкова пройти медосвидетельствование на предмет употребления наркотиков; тот ответил отказом. Тогда оппозиционера задержали. В субботу мировая судья 102-го участка Сочи Ирина Шулепина арестовала Кривоносенкова по части 1 статьи 6.9 КоАП (употребление наркотиков). Разбирательство прошло в закрытом режиме; на нем оппозиционер пояснил отказ от освидетельствования опасением, что против него сфабрикуют уголовное дело.

Как рассказала мать задержанного, за сутки с небольшим пребывания в полиции до суда нога у ее сына "распухла до невероятных размеров". Между тем силовики возили Кривоносенкова к тому самому врачу, который ранее рекомендовал ему операцию в связи с переломом, и этот медик выдал заключение, что травма оппозиционера не является препятствием для отбывания ареста.

Преследования активистов и сторонников "Артподготовки" связаны с тем, что 5 ноября Мальцев объявил днем революции в России. По мере приближения этой даты репрессии учащались и ужесточались. Помимо дела о поджоге на Манежной, по которому проходят два активиста движения, в Москве фабрикуется еще одно дело о теракте - против четверых сторонников Мальцева, у которых якобы изъяли коктейли Молотова.