О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/FSB/m.265514.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/FSB/m.265514.html
Также: Спецслужбы, Право, Партии, Акции протеста, Общество, Россия, Политика

новость Гасить в зародыше

ФСБ возбудила дела о терроризме против шестерых активистов "Артподготовки"
10.11.2017
Задержание на Манежной, 05.11.2017. Фото: @protest_msk
Задержание на Манежной, 05.11.2017. Фото: @protest_msk
Реклама

ФСБ возбудила уголовные дела о подготовке теракта и участии в террористическом сообществе в отношении нескольких членов движения "Артподготовка", сообщает Интерфакс. Как утверждают в спецслужбе, они планировали поджоги зданий и нападения на правоохранителей в ходе акций 5 ноября.

По словам источника агентства, в отношении шести задержанных членов "Артподготовки" и "неустановленных лиц" были возбуждены уголовные дела о приготовлении к террористическому акту (статья 30 - статья 205 УК) и организации террористического сообщества и участии в нем (статья 205.4). Он отметил, что на данный момент двое фигурантов арестованы.

Как сообщил источник, активисты собирались поджечь декорации и сухое сено на Манежной площади в столице, для чего принесли с собой бензин, но были задержаны до того, как им удалось исполнить свой замысел. "Часть подозреваемых намеревалась повредить линии и опоры электропередач в центре Москвы, для чего принесла с собой альпинистское оборудование", - отметил источник.

5 ноября на Манежной и в других частях Москвы были задержаны 376 человек, из них 49 несовершеннолетних. Часть отпустили без протоколов, но против многих фабриковали дела по части 1 статьи 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского) или же части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

6 ноября стало известно, что многих задержанных накануне допрашивали в рамках дела по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму через интернет) и части 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам). Поводом к открытию дела послужила публикация на telegram-канале "Артподготовки" файлов "Памятка революционера" и "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма". Дело возбудили еще 31 октября, за несколько дней до акции. Оно находится в производстве столичного главка СКР. Отмечалось, что подозреваемых пока нет, расследование ведется в отношении неустановленных лиц.

3 ноября судья Фрунзенского райсуда Саратова Светлана Гоголева арестовала на два месяца активиста "Артподготовки" Сергея Рыжова по подозрению в подготовке теракта. На заседании суда представитель ФСБ заявил, что, по версии следствия, Рыжов планировал совершить теракт 4 и 5 ноября, для чего якобы искал соучастников среди активистов "Артподготовка". Рыжов был задержан 1 ноября.

27 октября Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца активистов "Артподготовки" Юрия Корного и Андрея Кептю по подозрению в терроризме. Согласно фабуле дела, оппозиционеры намеревались при помощи бензина поджечь на Манежной площади Москвы поддоны с сеном, которые остались после прошедшего там фестиваля "Наш продукт". 12 октября Кептю, Корного и еще троих сторонников "Артподготовки" задержали на Манежной площади. Вечером того же дня их арестовали на 15 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (невыполнение законного требования полицейского).

Оставить комментарий Обсудить
10.11.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Гапонопроект

Илья Мильштейн, 07.11.2017

Так что нет принципиальной разницы в том, что реальный Гапон, выводя людей на улицу, обращался к царю с мольбой о ниспослании России свободы, счастья и славы, а гапонистый Мальцев предлагал Путину выбор между отставкой, дурдомом и лютой казнью. (Какой режим - такой и Гапон.) Да и последствия по сути схожие.
новость Новости по теме
09.11.2017 В Саратове арестован владелец квартиры, в которой были задержаны активисты "Артподготовки" →
09.11.2017 В Калининграде за сообщения в закрытом чате арестован оппозиционер Петровский →
07.11.2017 Задержанных 5 ноября незаконно оставляют в полиции по истечении 48 часов →
07.11.2017 В ночь на 5 ноября на востоке Москвы подожгли штаб "Единой России" →
06.11.2017 В Волгограде арестован сторонник "Артподготовки" Никитенко →
06.11.2017 Петербург: активистам "Свободной Ингрии" грозит дело о подготовке теракта →
06.11.2017 В Москве в связи с акцией 5 ноября открыто дело о призывах к терроризму →
05.11.2017 В центре Москвы задержаны больше 370 человек →
05.11.2017 В разных регионах продолжают терроризировать сторонников Мальцева →
04.11.2017 У активистов "Артподготовки" и националистов прошли обыски →
03.11.2017 В ФСБ заявили о пресечении деятельности ячеек "Артподготовки" →
02.11.2017 В Москве задержаны четверо сторонников Мальцева с коктейлями Молотова →
02.11.2017 Казань: сторонник "Артподготовки" Деткин арестован по делу об экстремизме →
01.11.2017 В Саратове и Энгельсе против сторонников Мальцева открыты дела об экстремизме →
30.10.2017 В Татарии задержаны активисты "Артподготовки" Муратов и Андреев →
27.10.2017 Суд арестовал двоих активистов "Артподготовки" по делу о терроризме →
26.10.2017 Суд признал "Артподготовку" экстремистской организацией →
20.10.2017 В Ярославле за изготовление "коктейлей Молотова" задержаны шестеро подростков →
Фото и Видео
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
25938
Play own
Павленский и культурное наследие
25619
Play own
Лубянка: акция Лаврешиной и Никитиной
Реклама


Выбор читателей
статья Побег из России
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Путин Антибиотик
Виталий Портников
в блоге Не влезай, убьет!
383
новость Еще одна химатака в Сирии
Остатки взрывателя из Эль-Латамины. Фото: facebook.com/CITeam.org
статья А кто не упырь?
РЕКЛАМА
новость Здоровье Клыха ухудшилось
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
новость Бученков бежал из России
Дмитрий Бученков в Мосгорсуде, 28.11.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость КС о встречах с депутатами
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
в блоге Нестареющий Кончаловский
383
новость Умер Михаил Задорнов
Михаил Задорнов. Кадр трансляции концерта
в блоге Ксения Собчак: груз прошлого
383
новость Встреча Путина с Трампом: ясности нет
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru
новость Смерть на полигоне
Взрыв
статья Росс и "Рашагейт"
Владимир Абаринов
новость ЧМ-2018: студентов выгонят из общежитий
Фрагмент эмблемы ЧМ-2018 по футболу
новость Госдеп о кознях Москвы
Госдепартамент США. Фото: state.gov
новость Москва ответит на "притеснения" RT
Эмблема Роскомнадзора
новость SERB курирует Окопный
Алексей Окопный. Фото Сергея Аксенова
в блоге Тренинг для бояр
383
новость Мединский о голом актере
Сцена из спектакля "Янко круль албанскай". Источник: mk.ru