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новость Забаненные баннеры

У участников "Русского марша" отобрали баннеры
04.11.2017
ОМОН на "Русском марше". Кадр "Граней"
ОМОН на "Русском марше". Кадр "Граней"
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Полиция при досмотре участников "Русского марша" в Люблине отобрала у них "несогласованные" баннеры, сообщает корреспондент "Граней". Четверо из пяти организаторов отказались проводить акцию в таких условиях.

Сотрудники ОМОН жестко задержали двоих активистов за призыв не участвовать в "Русском марше" без баннеров. Затем начались задержания тех, кого не успели обыскать перед началом акции. Они пытались прорваться через рамки. В мегафон полицейские объявляли, что шествие закончено и требовали покинуть территорию.

По данным ОВД-Инфо, задержаны как минимум 20 сторонников "Комитета нации и свободы", четверо активистов "Ассоциации народного сопротивления" и двое сторонников "Национал-революционного авангарда". Предположительно, задержаны еще 15 активистов. Как сообщает журналист Денис Стяжкин, при задержании была избита и потеряла сознание девушка. Ее отнесли в машину скорой помощи.

Между тем около 200 националистов все же начали шествие. Они прошли по улице Перерва, скандируя "Русские, вперед!". Также демонстранты несколько раз прокричали "Путин - хуйло!" и "Нет войне с Украиной". Шествие сопровождли полицейские и пожарные с огнетушителями. Возможно, они собирались гасить файеры, которые могли зажечь демонстранты.

Как рассказали представители "Черного блока", полиция отобрала баннеры даже "нейтрального" содержания, в том числе против коррупции и за десоветизацию. "Ни один баннер не прошел", - отметил представитель движения. Прпри этом педставители полиции заявили, что "все согласованные баннеры были пропущены".

Утром у родственников организаторов "Русского марша", Юрия Горского и сопредседателя Партии националистов Ивана Белецкого прошли обыски. Кроме того, сотрудники СКР и ФСБ задержали секретаря Партии националистов Андрея Петровского. Его увезли в неизвестном направлении.

В пятницу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал страницы Партии националистов и "Артподготовки" Вячеслава Мальцева в соцсети "ВКонтакте" накануне "Русского марша". "Все ресурсы Партии националистов в "ВКонтакте" заблокированы были сегодня по решению Генпрокуратуры. Около 70 пабликов и публичных страниц", - рассказал Белецкий. Его страница также заблокирована.

На сайте Роскомнадзора указано, что основанием для ограничения доступа стала статья 15.3 закона "О защите информации". Она позволяет закрывать страницы, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Столичные власти согласовали проведение 4 ноября двух "Русских маршей". Один традиционно пройдет в Любине с 13:00 до 17:00 с заявленной численностью 10 тысяч человек. Второй марш начнется в 14:00 от метро Октябрьское поле.

20 октября националисты подали в мэрию Москвы несколько уведомлений о проведении "Русского марша" 4 ноября. Сначала о подаче заявки сообщил пресс-секретарь движения "Новая оппозиция" Роман Ковалев. Мероприятие также поддержала организация Горского "Новая правая альтернатива". Белецкий назвал заявку Ковалева "фейковой". "Как известно ни у Ковалева, ни у Горского нет никакой поддержки и людей в московском регионе, - написал Белецкий. - Более полугода Ковалева не было в политике, после того, как он дал показания публичные против движения "Артподготовка". Горский также не появлялся на публичном поле после своего отбытия в Литву". Партия националистов подала свою заявку на проведение "Русского марша", заявил ее сопредседатель.

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04.11.2017
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