О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Internet/m.265338.html | http://mirror715.graniru.info/Internet/m.265338.html
Также: Интернет, Запрещенка, Акции протеста, Общество, Политика, Россия, Ксенофобия

новость Роскомназор заблокировал ВК-группы националистов перед "Русским маршем"

03.11.2017
Русский марш в Люблине 4 ноября 2016 года. Фото: Грани.Ру
Русский марш в Люблине 4 ноября 2016 года. Фото: Грани.Ру
Реклама

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал страницы Партии националистов и "Артподготовки" Вячеслава Мальцева в соцсети "ВКонтакте" накануне "Русского марша". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сопредседателя партии Ивана Белецкого.

"Все ресурсы Партии националистов в "ВКонтакте" заблокированы были сегодня по решению Генпрокуратуры. Около 70 пабликов и публичных страниц", - рассказал Белецкий, находящийся сейчас на Украине.

На сайте Роскомнадзора указано, что основанием для ограничения доступа стала статья 15.3 закона "О защите информации". Она позволяет закрывать страницы, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Также заблокированы группы "Артподготовки". Ее лидер Мальцев объявил 5 ноября нынешнего года днем революции в России и призвал своих сторонников готовиться к ней. На прошлой неделе организация была объявлена экстремистской. Преследования активистов "Артподготовки", развернутые несколько месяцев назад, в преддверии 5 ноября резко активизировались. В пятницу ФСБ сообщила о пресечении деятельности ячеек "Артподготовки" в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове. Источники МВД сообщили, что в разных городах задержаны 14 человек.

Столичные власти согласовали проведение 4 ноября двух "Русских маршей". Один традиционно пройдет в Любине с 13:00 до 17:00 с заявленной численностью 10 тысяч человек. Второй марш начнется в 14:00 от метро Октябрьское поле.

20 октября националисты подали в мэрию Москвы несколько уведомлений о проведении "Русского марша" 4 ноября. Сначала о подаче заявкисообщил пресс-секретарь движения "Новая оппозиция" Роман Ковалев. Мероприятие также поддержала организация националиста Юрия Горского "Новая правая альтернатива". Белецкий назвал заявку Ковалева "фейковой". "Как известно ни у Ковалева, ни у Горского нет никакой поддержки и людей в московском регионе, - написал Белецкий. - Более полугода Ковалева не было в политике, после того, как он дал показания публичные против движения "Артподготовка". Горский также не появлялся на публичном поле после своего отбытия в Литву". Партия националистов подала свою заявку на проведение "Русского марша", заявил ее сопредседатель.

Оставить комментарий Обсудить
03.11.2017
новость Новости по теме
03.11.2017 В ФСБ заявили о пресечении деятельности ячеек "Артподготовки" →
20.10.2017 Националисты подали в мэрию Москвы две заявки на "Русский марш" 4 ноября →
06.10.2016 В соцсети "Вконтакте" заблокировали группы Русского марша →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
28951
Play own
Допрос Руслана Соколовского
Реклама


Выбор читателей
новость Канадский "список Магнитского"
Флаг Канады. Фото: cgai.ca
статья Россия - приют проходимцев
Виталий Портников
статья Вторжение похитителей тел
Владимир Абаринов
новость О сексе без презервативов
Презервативы. Фото с сайта medportal.ru
статья Как отец деда заложил
статья "Экстремисты": Дарья Полюдова
Дарья Полюдова на свободе. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Дочка Путина все богатеет
Катерина Тихонова. Фото: kashin.guru
статья О Сталине по-новому
Николай Руденский. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
статья Ленина опять хоронят
Илья Мильштейн
новость Петербург: Зимний не возьмут
Баннер к реконструкции штурма Зимнего дворца. Источник: vk.com/russianrevolution1917
в блоге Народ ждет кумира
383
в блоге Овечкин и его команда
383
новость У Захарченко изымут имущество
Сейф с изъятыми у Захарченко деньгами. Фото: sledcom.ru
новость В Америке обложили русских
Минюст США. Фото: greensboro.com
новость Убийство депутата на Луганщине
Сергей Самрский. Фото с личной ФБ-страницы
в блоге Чеченцы, чегемцы и Ленин
383
статья Биоматериалы Путина
Илья Мильштейн
новость "Артподготовка" и коктейли Молотова
Задержанные активисты "Артподготовки". Источник: telegram-канал "Кремлевская прачка"
новость Иск Навального к Путину
Алкксей Навальный. Фото: Евгений Фельдман
новость Российская провокация в Техасе
Митинг у исламского центра "Давах" в Хьюстоне, 21.05.2016. Кадр видео с ФБ-страницы CW39