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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал страницы Партии националистов и "Артподготовки" Вячеслава Мальцева в соцсети "ВКонтакте" накануне "Русского марша". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сопредседателя партии Ивана Белецкого.

"Все ресурсы Партии националистов в "ВКонтакте" заблокированы были сегодня по решению Генпрокуратуры. Около 70 пабликов и публичных страниц", - рассказал Белецкий, находящийся сейчас на Украине.

На сайте Роскомнадзора указано, что основанием для ограничения доступа стала статья 15.3 закона "О защите информации". Она позволяет закрывать страницы, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Также заблокированы группы "Артподготовки". Ее лидер Мальцев объявил 5 ноября нынешнего года днем революции в России и призвал своих сторонников готовиться к ней. На прошлой неделе организация была объявлена экстремистской. Преследования активистов "Артподготовки", развернутые несколько месяцев назад, в преддверии 5 ноября резко активизировались. В пятницу ФСБ сообщила о пресечении деятельности ячеек "Артподготовки" в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове. Источники МВД сообщили, что в разных городах задержаны 14 человек.

Столичные власти согласовали проведение 4 ноября двух "Русских маршей". Один традиционно пройдет в Любине с 13:00 до 17:00 с заявленной численностью 10 тысяч человек. Второй марш начнется в 14:00 от метро Октябрьское поле.

20 октября националисты подали в мэрию Москвы несколько уведомлений о проведении "Русского марша" 4 ноября. Сначала о подаче заявкисообщил пресс-секретарь движения "Новая оппозиция" Роман Ковалев. Мероприятие также поддержала организация националиста Юрия Горского "Новая правая альтернатива". Белецкий назвал заявку Ковалева "фейковой". "Как известно ни у Ковалева, ни у Горского нет никакой поддержки и людей в московском регионе, - написал Белецкий. - Более полугода Ковалева не было в политике, после того, как он дал показания публичные против движения "Артподготовка". Горский также не появлялся на публичном поле после своего отбытия в Литву". Партия националистов подала свою заявку на проведение "Русского марша", заявил ее сопредседатель.