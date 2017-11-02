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Советский райсуд Казани арестовал местного сторонника "Артподготовки" Олега Деткина на срок до 29 декабря по делу об экстремизме. О решении, вынесенном в среду, сообщают "Idel.Реалии".

55-летний Деткин был задержан 30 октября. По пункту "в" части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в составе организованной группы) ему грозит от трех до шести лет колонии. Дело находится в производстве 1-го отдела по расследованию особо важных дел татарского главка СКР.

Как утверждается, с мая 2015 по июль 2017 года подозреваемый публиковал на своей ВК-странице тексты и фото "экстремистского содержания, содержащие унизительные характеристики, негативные эмоциональные оценки и установки в адрес представителей различных национальностей, призывая к совершению действий, направленных на возбуждение расовой, национальной и социальной розни".

ВК-страницу Деткина "Граням" обнаружить не удалось. Между тем на странице арестованного в "Одноклассниках", которую он активно вел по 27 октября включительно, содержится масса юдофобских публикаций.

О какой "организованной группе" идет речь в деле, не уточняется.

В понедельник сообщалось, что в Татарии задержаны два активиста "Артподготовки": в Казани - Альберт Муратов, в Альметьевске - Сергей Андреев. У Муратова прошел обыск; затем активиста доставили в ЦПЭ, а оттуда - в СКР. Позже в тот же день его освободили. Из объяснений, которые Муратов тогда же дал "Idel.Реалиям", можно заключить, что обыск проводился именно по делу Деткина.

"Они (оперативники ЦПЭ. - Ред.) зачитали мне документ, в котором сказано, что кто-то из моих знакомых то ли лайкнул во "Вконтакте" какую-то картинку, то ли выложил, - рассказал активист. - Она якобы разжигает рознь между русскими, чеченцами и евреями. И на этом основании у них срочный приказ... срочно, пока мы ничего не уничтожили, всех нас обыскать и все у нас изъять".

В СКР Муратов отказался от дачи показаний в отсутствие защитника, сославшись на статью 51 Конституции.

Активист добавил, что в Казани задерживали не его одного. В СКР он повстречал троих коллег по движению.

Отпуская Муратова из СКР, ему выдали повестку, согласно которой он с 1 по 4 ноября обязан ежедневно отмечаться в этом ведомстве. "Они, наверное, не хотят, чтобы мы поехали на Русский марш в Москву, - заметил оппозиционер. - Люди собирались".

В Альметьевске же, сообщил активист, задержаны не один, а два человека. Имен альметьевских коллег он не назвал. Вероятно, помимо Андреева имелся в виду Федор Балабанов. В среду стало известно, что днем раньше Балабанова арестовали на восемь суток по части 1 статьи 20.3 КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики) за публикацию во "Вконтакте" коловрата (традиционный славянский вариант свастики) и черного солнца (языческого символа, также напоминающего свастику).

О судьбе задержанного Андреева не сообщалось. Последняя на сегодня запись на его ВК-странице помещена в ночь на понедельник.