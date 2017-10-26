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Также: Право, Общество, Свобода слова, Политика, Россия, СМИ | Персоны: Вячеслав Мальцев

новость Суд признал "Артподготовку" экстремистской организацией

26.10.2017
Логотип "Артподготовки". Фото: 051117.org
Логотип "Артподготовки". Фото: 051117.org
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Судья Красноярского крайсуда Андрей Малякин признал экстремистской организацией проект "Артподготовка" политика-националиста Вячеслава Мальцева, сообщает РЕН-ТВ.

Как утверждает телеканал, организацию запретили "в связи с рядом уголовных дел, возбужденных в отношении сторонников движения и его лидера". Против Мальцева открыто дело об экстремизме, он бежал во Францию, где попросил убежища.

По информации на сайте суда, прокурор края Вадим Антипов иск о запрете "Артподготовки" еще 28 сентября.

Накануне адвокат Мальцева Игорь Элифханов сообщил, что активистов "Артподготовки" Андрея Кептю и Юрия Корного, отбывающих административный арест, вывезли из спецприемника на допрос в ФСБ. В спецслужбе сообщили юристу, что против активистов открыто уголовное дело, но не уточнили, по какой статье. Элифханов предполагает, что им вменяют часть 1 статьи 30 - статью 205 УК (подготовка теракта), поскольку у националистов при задержании были с собой канистры с бензином. Кептя, Корный и еще трое сторонников Мальцева были задержаны на Манежной площади 12 октября, вечером того же дня их арестовали на 15 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП. Телеканал РЕН-ТВ утверждал, что активисты "Артподготовки" собирались поджечь поддоны с сеном, которые остались после проводившейся на плошади ярмарки.

Мальцев объявил о бегстве из Росии 4 июля. Он пояснил, что получил информацию об открытии против него дела об экстремизме. Позже выяснилось, что политику вменяют часть 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму), предусматривающую до четырех лет колонии.

Поводом к возбуждению дела стало выступление Мальцева на митинге, прошедшем 6 мая на проспекте Сахарова в Москве. Митинг был посвящен пятой годовщине разгона акции на Болотной площади. В своем выступлении политик заявил, что белоленточный протест был обречен. "Потому что это (участники протеста. - Ред.) были люди, которые хотели получить что-то по закону, - пояснил Мальцев. - Здесь можно получить только иным путем".

"Вот сегодня мы вышли сюда все, - продолжил оратор. - Но нас не очень много. Но знаете почему? Потому что это разрешенный митинг. Это разрешенное мероприятие. А те люди, которые вышли 26 (марта. - Ред.), - они не хотят, чтобы им разрешали. Они власть здесь".

15 августа ФСБ заочно предъявила Мальцеву обвинение по делу. Как заявлялось в соответствующем постановлении, заявления политика на проспекте Сахарова имели "преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в Российской Федерации". Таким образом, заключала спецслужба, лидер "Артподготовки" предпринял экстремистские действия, направленные на воспрепятствование законной деятельности органов власти с применением или угрозой применения насилия "по мотивам политической ненависти либо вражды".

8 сентября выяснилось, что Мальцев находится во Франции. Туда он прибыл через Молдавию и Черногорию. 10 октября Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал Мальцева. Оппозиционер объявлен в международный розыск.

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26.10.2017
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