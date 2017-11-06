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Активистам петербургского движения "Свободная Ингрия" Михаилу Войтенкову, Эльдару Миникаеву и Диане Ретинской, задержанным в воскресенье по пути на протестную акцию к Смольному, грозит дело о подготовке теракта. Об этом поздно вечером 5 ноября сообщила Фонтанка.Ру. "Квалификацию выбирают на самом высоком уровне, - утверждало издание. - Судьбу троих задержанных жителей Петербурга решают генералы МВД и Следственного комитета".

Suzuki Jimny 47-летнего Войтенкова, в котором он ехал вместе с 27-летним Миникаевым и 48-летней Ретинской, остановили в воскресенье около полудня у метро "Чернышевская". Как утверждается, при обыске в машине нашли наган с патронами, гранаты РГД и коктейли Молотова.

Задержанных доставили в городской ОП-78; как передавало ОВД-Инфо, позже туда же прибыли оперативники ФСБ. Фонтанка.Ру, однако, писала об оперативниках ЦПЭ. Силовики заявили, будто задержанные намеревались применить оружие и коктейли Молотова против полицейских у Смольного.

Как отмечало издание, само по себе наличие незарегистрированного оружия должно квалифицироваться по статье 222 УК (незаконный оборот оружия и боеприпасов), дела по которой относятся к подследственности полиции. Однако, если ЦПЭ со ссылкой на телефонную прослушку докажет замысел задержанным использовать наган, гранаты и коктейли Молотова против полицейских, будут основания открыть дело именно по статьям 30 - 205 кодекса (подготовка теракта).

Сам Войтенков в комментарии, данном из ОП-78, заявил, что оружие ему подбросили. "Подполковник полиции в штатском сел в машину, доехали до отдела, - рассказал активист. - Около часа машина стояла, у меня доступа к ней не было. При досмотре из-под водительского сиденья извлекли предметы, похожие на боеприпасы. Сказали, что нашли револьвер, патроны. Я в этом не разбираюсь".

После 20 часов к задержанным допустили защитника. Между тем, как позже сообщил на своей ФБ-странице депутат городского заксобрания Борис Вишневский, членам ОНК увидеться с Войтенковым, Миникаевым и Ретинской так и не дали. Силовики ссылались на то, что задержанные якобы находятся у дознавателя. Однако это оказалось ложью: посетивший Ретинскую адвокат Максим Камакин сообщил, что никаких процессуальных действий ни с ней, ни с ее спутниками не проводилось.

Тем временем функционер "Открытой России" Андрей Пивоваров опубликовал снимок одной из понятых, присутствовавших при обыске, взятый, очевидно, из ее аккаунта в соцсети. На фото понятая изображена в полицейском бушлате.

В понедельник "Телеграф" со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах сообщил, что активистами "Свободной Ингрии" заинтересовались после сюжета, опубликованного 8 октября в платной версии "Дождя". Автор - Евгений Баламутенко - изобразил Войтенкова (в сюжете фамилия искажена - Лайтенков) и Ретинскую сепаратистами, которые ненавидят москвичей и добиваются отделения Петербурга от России. Также в кадре был продемонстрирован обрез. Уже на другой день сюжет о "Свободной Ингрии" удалили - как предполагает издание, из-за поступивших жалоб.

Между тем сразу после публикации сюжета силовики начали активно изучать в соцсетях страницы Войтенкова и основанные им паблики.

"Свободная Ингрия" выступает за автономию Петербурга и Ленинградской области. Речь идет о самостоятельном налаживании международных отношений и распоряжении собранными в регионе налогами, а также о культурной автономии. Представители движения подчеркивают, что не являются сепаратистами.

Несмотря на это, 11 июля нынешнего года Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт "Свободной Ингрии". Чиновники заявили, будто "сайт содержал призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка". 24 июля стало известно, что хостинг-провайдер сайта выполнил требование ведомства.

В 2016 году против администратора ВК-сообщества "Свободная Ингрия" Артема Чеботарева открыли дело по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающей до четырех лет колонии. Как утверждалось, объектом возбуждения ненависти является "группа лиц, выделенная по признакам принадлежности к русскоязычным гражданам Российской Федерации". Поводом к преследованию блогера стал некий комментарий, оставленный им 7 февраля 2016-го в ВК-сообществе "Русскоязычный бандеровец".

После возбуждения дела у блогера взяли подписку о невыезде. В октябре прошлого года сообщалось, что дело Чеботарева ушло в суд. Об итогах разбирательства СМИ не писали, однако известно, что процесс прошел в одно заседание, а приговор не обжаловался. Как можно предположить, дело рассматривалось в особом порядке и вынесенный приговор не был связан с лишением свободы.

Протестные акции 5 ноября проходили в Петербурге сначала у Смольного, а затем - у Исаакиевского собора. По данным ОВД-Инфо на 21 час воскресенья, был задержан 21 человек, в том числе как минимум один несовершеннолетний. Их доставили в различные отделы полиции. Позже выяснилось, что в ОП-63 привезли еще 10-15 задержанных. Одного из протестующих у Исаакия полицейские ударили электрошокером за отказ снять маску с лица. Демонстрант потерял сознание; после этого его затащили в автозак и увезли.

На ночь в отделах полиции оставили пятерых задержанных, в том числе Войтенкова, Миникаева и Ретинскую.