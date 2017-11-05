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новость В Москве на Манежной площади массово задерживают оппозиционеров

05.11.2017
Задержание на Манежной, 05.11.2017. Фото: @protest_msk
Задержание на Манежной, 05.11.2017. Фото: @protest_msk
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В Москве на Манежной площади идут массовые задержания оппозиционеров, вышедших на акцию протеста, к участию в которой призвал лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев. Об этом сообщает ОВД-Инфо. По состоянию на 13 часов были задержаны 82 человека.

В числе прочих схвачен журналист "Эха Москвы" Андрей Ежов, освещавший акцию.

По информации "Открытой России", задержания начались около 12:30. Манежная площадь перекрыта силовиками в шлемах. Прохожих с рюкзаками досматривают. Станция метро "Охотный Ряд" закрыта на вход.

Как передает РБК со ссылкой на функционерку "Открытой России" Полину Немировскую, задержанных везут в ОП "Китай-город" и "Тверской".

К 13:10, сообщает ОР, массовые задержания прекратились. Однако уже к 13:30 силовики вновь начали хватать граждан. Издание сообщает о семерых задержанных после 13 часов.

В Петербурге протестующие собрались у Смольного. Там их также ожидали силовики и автозаки. По данным ОВД-Инфо, задержаны двое человек; по данным ОР - пятеро. Журналист Давид Френкель написал в твиттере, что у одного из задержанных изъяты топор, нож, фейерверки и противогазы, у другого - шлем и маска. "Выглядит очень странно", - заметил журналист.

Еще одного - мужчину "крайне неопрятного вида" с бутылкой - силовики задержали по просьбе некоего журналиста, который счел этого гражданина подозрительным. Гражданин пояснил, что в бутылке у него спирт.

Также сообщается о задержании четырех протестующих на акции в Красноярске.

По мере приближения 5 ноября, которое Мальцев объявил днем революции в России, власти разворачивали все более интенсивное преследование активистов и сторонников "Артподготовки". За последние дни десятки человек были задержаны; часть отправлены под административный арест. Кроме того, фабрикуется ряд уголовных дел, в том числе три - о терроризме: два в Москве и одно в Саратове. По ним проходят как минимум семь оппозиционеров.

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05.11.2017
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