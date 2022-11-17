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статья Подлетное время правды

17.11.2022

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Окружной суд Гааги вынес приговор по делу об уничтожении самолета рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над Восточной Украиной в июле 2014 года. Суд заочно приговорил бывшего "министра обороны ДНР", отставного полковника ФСБ Игоря Гиркина, бывшего "коменданта" Константиновки и экс-начальника "второго отдела разведуправления республиканской гвардии ДНР" Леонида Харченко и экс-командира "ГРУ ДНР", старшего офицера российского ГРУ Сергея Дубинского к пожизненному заключению. Еще один фигурант, отставной офицер российских ВДВ Олег Пулатов, оправдан. Суд оценил размер компенсации родственникам погибших более чем в 16 миллионов евро. Установлено, что самолет был сбит российской ракетой, запущенной с сельскохозяйственного поля под Первомайском, - эта территория на тот момент контролировалась боевиками "ДНР".

Суд признал Гиркина и двоих его подчиненных виновными в "убийстве 298 раз". Указывается, что подсудимые прекрасно знали, что завезенный ими в Украину комплекс "Бук" будет применяться для гибели людей - неважно, военных или гражданских. В решении суда, которое будет опубликовано позже, приведены 16 цитат из выступлений родственников погибших. Судья Хендрик Стейнхаус констатировал, что многие погибшие были молодыми людьми и подсудимые причастны к тому, что их жизнь оборвалась "самым ужасным образом".

От редакции

Судебный процесс по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" начинался в потемках "постправды", а завершился при ярком свете.

Вердикт оглашен в тот момент, когда мир ежедневно в прямом эфире наблюдает преступления геноцида, когда на гражданскую инфраструктуру Украины обрушивается град ракет, а в освобожденном Херсоне находят тела жертв российского террора и обследуют пыточные подвалы.

Это продолжение трагических событий 2014-го. Начавшаяся тогда война считалась "гибридной", российский информационный яд проникал во все каналы и поры - и впереди трудный разговор об ответственности всех тех, кто забалтывал правду о российском вторжении в Донбасс, называл оккупационные войска и их дочерние террористические формирования "сепаратистами" и "ополченцами", культивировал "неоднозначность". Имена 196 голландцев, 43 малайзийца и 38 австралийцев стоят ближе к началу длинного мартиролога. Сколько еще понадобилось жертв и разрушений, чтобы рассеялся туман над Донбассом!

Сегодня мы видим промежуточный итог гигантской международной работы по документированию российских преступлений и восстановлению исторической правды.

Признаны виновными трое участников преступной цепочки - непосредственные организаторы рокового пуска ракеты из "Бука". Впереди новые судебные процессы, гонки по командной вертикали. Работа следствия выявила механику государственного преступления. В деле есть перехваты переговоров с Сурковым, который обещает "доложить Первому".

Безнаказанными пока остаются не только главные заказчики, но и пропагандистская обслуга - те, кто старательно мешал установлению истины. У российских бойцов информационной войны были пособники и на Западе, и в "рукопожатной" российской прессе, публиковавшей гэбэшные вбросы.

Дело MH17 - важный опыт международной следственной работы. Приговор, проливающий свет на донбасскую трагедию, поможет ускорить и довести до конца все международные судебные процессы, которые инициировала Украина по событиям 2014-2022 годов.

Сегодня расследование российских преступлений в Украине ведется практически в реальном времени. Такого еще не было в истории международного правосудия: работают прокуроры Международного уголовного суда, комиссия ООН, готовится спецтрибунал по преступлению агрессии, параллельно задействован механизм универсальной юрисдикции.

Привлечение российских военных преступников к ответственности - важнейшая составляющая украинской "формулы мира". Правосудие - не бонус, а необходимое условие окончания войны.

MH17: история вранья
Гибель "Боинга": улики в Гааге
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17.11.2022
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Мария Захарова. Фото: kremlin.ru

Неизменная низменность

Илья Мильштейн, 06.03.2020

Перед началом процесса по делу MH17 Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд и "манипуляции общественным сознанием". Раньше представитель российского МИДа транслировала лживые версии госпропаганды по поводу гибели "Боинга" в Донбассе. Теперь она переключилась на нидерландскую систему правосудия. Комментарий Ильи Мильштейна.

Путин и Шойгу. Фото: kremlin.ru

За избыточностью улик

Илья Мильштейн, 14.11.2019

Международная следственная группа, расследующая атаку на малайзийский Boeing над восточной Украиной, обнародовала новую порцию телефонных переговоров между лидерами боевиков в "Донецкой народной республике" и их кукловодами в Москве. Опубликован, в частности, разговор Владислава Суркова с Александром Бородаем. Упоминается также министр обороны Сергей Шойгу.

Владимир Цемах. Фото: myrotvorets.center

Слово из трех букв

07.07.2019

Блестящая операция украинских силовиков: с территории "ДНР" похищен командующий ПВО города Снежное Владимир Цемах. Один из агентов с фальшивыми документами выдал его за своего парализованного отца. Цемах - ценнейший свидетель по делу о гибели малайзийского "Боинга". В видеоинтервью 2015 года он рассказывал, что в тот трагический день "прятал" кого-то или что-то. Слово запикано: по одной версии, это "Бук", по другой - "хуй".
"Бук" № 332, из которого сбили Boeing-777. Фото из доклада Bellingcat

"Спрятать красавицу"

10.06.2021

В суде Гааги заслушали телефонные переговоры обвиняемых в уничтожении самолета рейса MH17. Террористы обсуждали транспортировку "Бука" и результат стрельбы - они посчитали, что сбили украинский штурмовик.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Сбивчивое признание

Илья Мильштейн, 30.09.2016

Раньше последней линией обороны считалось признание в том, что малоопытные трактористы, защищая свою малую родину от киевских полчищ, коряво зарядили "Бук" и кривовато послали снаряд. Теперь, после официального обнародования информации о курских стрелках, с обещанием в обозримые сроки назвать их всех поименно, концепция меняется.
Борис Соколов

Чьих бук это дело

Борис Соколов, 14.10.2015

Отчет комиссии нидерландского Совета безопасности свидетельствует: малайзийский "Боинг" был сбит ракетой российского комплекса "Бук", причем с боевой частью той модификации, которая состоит на вооружении российской армии. И запущена эта ракета была с территории, подконтрольной в тот момент донецким сепаратистам.

Владимир Абаринов

В свете вето

Владимир Абаринов, 03.08.2015

Выражая возмущение российским вето, участники заседания СБ заявили о своем намерении добиваться правосудия в отношении виновников трагедии "Боинга". Они собираются "принять решение об альтернативном механизме уголовного преследования, который обеспечит установление истины и привлечение к ответственности виновных в этом чудовищном акте". Но каким может быть этот альтернативный механизм?
Виталий Портников

Логика неотвратимости

Виталий Портников, 23.12.2021

Виновные в уничтожении пассажирского "Боинга" физически пока недосягаемы для международного правосудия. Но ни Стрелков, ни Путин не могут спать спокойно, считает Виталий Портников.

Виталий Портников

Суд над Россией

Виталий Портников, 20.06.2019

У Путина и компании за пять лет было немало возможностей избежать этого позора. Никто с самой первой минуты после гибели "Боинга" не сомневался, чьих это рук дело, - все нелепые российские обвинения в адрес Киева только укрепляли осознание этой непреложной истины. Но, вместе с тем, не было и нет уверенности в том, что "кремлевские" сбили самолет намеренно. В этом и состоял их единственный шанс избежать ответственности и осуждения.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

И вечный "Боинг"

Илья Мильштейн, 26.02.2016

В отличие от Лугового с Ковтуном, бойцы видимого фронта в Донбассе ни от кого особенно не скрывались. Их отрядили на Украину вместе с "Буками", чтобы уничтожать военные самолеты противника, и они беззаботно постили свои рассказы о подвигах и геройские фотки в сети. Они не скрывались. Поэтому дело о сбитом "Боинге" расследуется по открытым источникам.
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Стрелочники и машинисты

Виталий Портников, 06.01.2016

Имена виновников гибели "Боинга" - это не имена российских солдат и офицеров. Это имена руководителей России. Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Валентина Матвиенко, Сергей Нарышкин, Валерий Герасимов и прочие - вот кто сбил этот самолет, вот кто убил всех этих людей. И для того чтобы это понять, не нужно рыться в интернете и прочесывать социальные сети.
Борис Соколов

Суд придет

Борис Соколов, 17.07.2015

В годовщину трагедии в небе над Донбассом основные страсти кипят не вокруг того, кто и как сбил малайзийский "Боинг" (с этим как раз все более или менее ясно - для тех, кто не зомбирован кремлевской пропагандой), а вокруг идеи создать международный трибунал по расследованию и наказанию виновников преступления.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Россия и божья роса

Илья Мильштейн, 17.07.2015

Если говорить об иностранцах, явно необъективных, то они не сумеют оценить красоту игры. Особенно те, кто читает по-русски и знает, что по количеству "вбросов" на заданную тему российские телеканалы и газеты с большим запасом опережают зарубежные СМИ. Буквально с первого дня, когда "Боинг" еще дымился на земле.

Владимир Абаринов

Воздушный сбой

Владимир Абаринов, 18.07.2014

Трагедия под Донецком - идеальный способ избавиться от реконструктора, возомнившего себя Наполеоном. Стрелков это понимает. Он заметался. Он обещает "гуманитарный коридор" международным экспертам. Предупреждает, что Киев готовит ракетный удар по месту крушения, с тем чтобы уничтожить улики.
Борис Соколов

Бяки и "Буки"

Борис Соколов, 18.07.2014

Не стоит утешать свою совесть тем, что "Боинг" сбил отморозок Гиркин, который, дескать, никому не подчиняется. Нет, операторами зенитного комплекса наверняка были российские кадровые военные специалисты. Среди ополченцев из числа уроженцев Донбасса таких специалистов просто нет. И мы, россияне, тоже в ответе за то, что позволяем Путину поддерживать террористов в Донбассе.
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