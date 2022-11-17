



Окружной суд Гааги вынес приговор по делу об уничтожении самолета рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над Восточной Украиной в июле 2014 года. Суд заочно приговорил бывшего "министра обороны ДНР", отставного полковника ФСБ Игоря Гиркина, бывшего "коменданта" Константиновки и экс-начальника "второго отдела разведуправления республиканской гвардии ДНР" Леонида Харченко и экс-командира "ГРУ ДНР", старшего офицера российского ГРУ Сергея Дубинского к пожизненному заключению. Еще один фигурант, отставной офицер российских ВДВ Олег Пулатов, оправдан. Суд оценил размер компенсации родственникам погибших более чем в 16 миллионов евро. Установлено, что самолет был сбит российской ракетой, запущенной с сельскохозяйственного поля под Первомайском, - эта территория на тот момент контролировалась боевиками "ДНР".



Суд признал Гиркина и двоих его подчиненных виновными в "убийстве 298 раз". Указывается, что подсудимые прекрасно знали, что завезенный ими в Украину комплекс "Бук" будет применяться для гибели людей - неважно, военных или гражданских. В решении суда, которое будет опубликовано позже, приведены 16 цитат из выступлений родственников погибших. Судья Хендрик Стейнхаус констатировал, что многие погибшие были молодыми людьми и подсудимые причастны к тому, что их жизнь оборвалась "самым ужасным образом".



От редакции



Судебный процесс по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" начинался в потемках "постправды", а завершился при ярком свете.



Вердикт оглашен в тот момент, когда мир ежедневно в прямом эфире наблюдает преступления геноцида, когда на гражданскую инфраструктуру Украины обрушивается град ракет, а в освобожденном Херсоне находят тела жертв российского террора и обследуют пыточные подвалы.



Это продолжение трагических событий 2014-го. Начавшаяся тогда война считалась "гибридной", российский информационный яд проникал во все каналы и поры - и впереди трудный разговор об ответственности всех тех, кто забалтывал правду о российском вторжении в Донбасс, называл оккупационные войска и их дочерние террористические формирования "сепаратистами" и "ополченцами", культивировал "неоднозначность". Имена 196 голландцев, 43 малайзийца и 38 австралийцев стоят ближе к началу длинного мартиролога. Сколько еще понадобилось жертв и разрушений, чтобы рассеялся туман над Донбассом!



Сегодня мы видим промежуточный итог гигантской международной работы по документированию российских преступлений и восстановлению исторической правды.



Признаны виновными трое участников преступной цепочки - непосредственные организаторы рокового пуска ракеты из "Бука". Впереди новые судебные процессы, гонки по командной вертикали. Работа следствия выявила механику государственного преступления. В деле есть перехваты переговоров с Сурковым, который обещает "доложить Первому".



Безнаказанными пока остаются не только главные заказчики, но и пропагандистская обслуга - те, кто старательно мешал установлению истины. У российских бойцов информационной войны были пособники и на Западе, и в "рукопожатной" российской прессе, публиковавшей гэбэшные вбросы.



Дело MH17 - важный опыт международной следственной работы. Приговор, проливающий свет на донбасскую трагедию, поможет ускорить и довести до конца все международные судебные процессы, которые инициировала Украина по событиям 2014-2022 годов.



Сегодня расследование российских преступлений в Украине ведется практически в реальном времени. Такого еще не было в истории международного правосудия: работают прокуроры Международного уголовного суда, комиссия ООН, готовится спецтрибунал по преступлению агрессии, параллельно задействован механизм универсальной юрисдикции.



Привлечение российских военных преступников к ответственности - важнейшая составляющая украинской "формулы мира". Правосудие - не бонус, а необходимое условие окончания войны.

MH17: история вранья