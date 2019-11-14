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Также: Россия, Война, Украина, Политика, Европа, Мир | Персоны: Илья Мильштейн, Владислав Сурков, Сергей Шойгу, Владимир Путин

статья За избыточностью улик

Илья Мильштейн, 14.11.2019
Путин и Шойгу. Фото: kremlin.ru
Путин и Шойгу. Фото: kremlin.ru
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Объединенная следственная группа (JIT) публикует новую порцию телефонных переговоров между представителями Москвы и лидерами боевиков в "Донецкой народной республике". Диалоги датированы маем и июлем 2014 года, то есть временем сразу после "референдума о самоопределении" и пару месяцев спустя, когда местные элиты решали свои разнообразные проблемы. В частности, военные, кадровые, финансовые, а также вопросы личных взаимоотношений. Данные перехватов лишний раз доказывают, что руководство РФ полностью контролировало ход "гражданской войны" в регионе, отмечает JIT. Именно эти и другие люди в Москве и Донбассе несут прямую ответственность за оккупацию украинских территорий и массовое убийство пассажиров малайзийского "Боинга" посредством ЗРК "Бук", доставленного из Курска, где базируется 53-я зенитно-ракетная бригада МО России.

Продираясь сквозь заросли мата, о событиях весны и лета 2014 года в Донбассе узнаешь мало нового. Давно ведь уже известно, как планировалось вторжение в соседнюю страну и что из себя представляли и представляют в массе своей местные трактористы с их российскими кураторами и заблудившимися диверсантами ГРУ. Просто опять убеждаешься в том, какая это тяжелая и грязная работа - война. Тем более война необъявленная, участие в которой каждый день сулит всякие сюрпризы и непонятки, а выяснение отношений с братьями по оружию оборачивается обоюдной ненавистью и враждой.

Почти все они страшно травмированы происходящим, эти телефонные собеседники. Так, свое санкционированное Кремлем назначение премьер-министром ДНР легендарный Александр Бородай называет "ох...нным мероприятием" и просится обратно в Москву. У товарища с позывным "Шериф", дозвонившегося до товарища с позывным "Монгол", другие печали. Он не постигает, зачем надо было зверски убивать человека по фамилии Мороз, то есть "зачем нужно было прыгать ему на грудную клетку, а когда он умирал, б..., разъ...ашить ему мозг?"

Еще "Шериф" живо интересуется судьбой арестованных соратников по национально-освободительному движению и участью "Беса", которого, по его сведениям, "Монгол" намерен "убрать". Ну и по мелочи тоже есть вопросы: куда, мол, подевались 15-16 кг платины из раскуроченного боевиками здания Нацбанка. И что они творили в Торезе, откуда "тащили все, что не прибито гвоздем, б..., включая Порша, б... нах..." Тут складывается впечатление, что "Шерифу" как-то даже обидно за державу, во славу которой они солидарно с "Монголом" и сотнями их заединщиков учиняют на юго-востоке Украины эту своеобразную "русскую весну". Допуская такие вот, вообразите себе, эксцессы.

Но если все же задаться целью обнаружить на этой войне людей веселых и счастливых, то это задача выполнимая. Вот сидящий в Кремле Сурков, беседуя с подконтрольным Бородаем, признается, как ему, бывшему грушнику, хотелось бы повоевать на Украине. "Несмотря на одышку и престарелый возраст", - прибавляет Владислав Юрьевич, и здесь прослушка фиксирует шебутной смех резвящегося кукловода. А вот знакомый уже нам "Монгол" извещает коменданта захваченной Макеевки, что к нему "прибудут люди с полномочиями от Шойгу" и возьмут на себя командование спецоперацией; и еще какой-то Сергей из Крыма информирует некоего Владимира Ивановича, что боевую технику тому будут выдавать в Ростове по приказу человека "на букву Ш", и когда туповатый Иваныч переспрашивает, открывается, что речь идет о министре Шойгу. А он тоже наверняка счастлив, что осуществляет общее руководство "Монголом", "Шерифом", "Бесом", Бородаем и прочими. Он там главный, если не считать человека на букву "П". Счастливейшего из всех бенефициаров этой войны.

Да, но все-таки мало нового узнаешь, читая эти распечатки. Ясно же, кто и как совершал вторжение на чужую землю и что там творили и продолжают творить российские военачальники, российские ставленники, российские бандформирования. Тем не менее полезно лишний раз освежить в памяти содеянное и услышать новые подробности, и в этом смысле свежая публикация JIT весьма познавательна. Для нас, сторонних и пристрастных наблюдателей бесконечной бойни, и для людей, которые принимают конкретные решение в связи с преступлениями, не имеющими срока давности. Имею в виду судей гаагского суда по "Боингу", который должен начаться в марте будущего года.

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Илья Мильштейн, 14.11.2019
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Виталий Портников

Суд над Россией

Виталий Портников, 20.06.2019

У Путина и компании за пять лет было немало возможностей избежать этого позора. Никто с самой первой минуты после гибели "Боинга" не сомневался, чьих это рук дело, - все нелепые российские обвинения в адрес Киева только укрепляли осознание этой непреложной истины. Но, вместе с тем, не было и нет уверенности в том, что "кремлевские" сбили самолет намеренно. В этом и состоял их единственный шанс избежать ответственности и осуждения.
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