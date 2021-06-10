В Окружном суде Гааги в понедельник начали рассматривать по существу дело об уничтожении малайзийского Boeing. На слушаниях в среду продемонстрировали прослушки телефонных разговоров обвиняемых - они накануне и в день катастрофы обсуждали перемещение "Бука" по территории "ДНР".

Еще одну порцию прослушек представили в четверг - на этот раз речь шла уже о результатах атаки на самолет. Обвиняемые были уверены, что "военным ДНР" удалось сбить украинский истребитель.

А вот как российские СМИ освещали убийство пассажиров и экипажа малайзийского "Боинга":