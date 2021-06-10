"Спрятать красавицу"
В Окружном суде Гааги в понедельник начали рассматривать по существу дело об уничтожении малайзийского Boeing. На слушаниях в среду продемонстрировали прослушки телефонных разговоров обвиняемых - они накануне и в день катастрофы обсуждали перемещение "Бука" по территории "ДНР".
Еще одну порцию прослушек представили в четверг - на этот раз речь шла уже о результатах атаки на самолет. Обвиняемые были уверены, что "военным ДНР" удалось сбить украинский истребитель.
А вот как российские СМИ освещали убийство пассажиров и экипажа малайзийского "Боинга":
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Суд над Россией
У Путина и компании за пять лет было немало возможностей избежать этого позора. Никто с самой первой минуты после гибели "Боинга" не сомневался, чьих это рук дело, - все нелепые российские обвинения в адрес Киева только укрепляли осознание этой непреложной истины. Но, вместе с тем, не было и нет уверенности в том, что "кремлевские" сбили самолет намеренно. В этом и состоял их единственный шанс избежать ответственности и осуждения.