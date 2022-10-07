Многих жителей бывших российских колоний раздражает, что даже после освобождения от России нас продолжают помещать в одну с ней корзину. (Ну или сама Россия очень хочет продолжать держать нас в одной корзине с собой.) И даже с Нобелевской премией мира так получилось: бывшую колонию Украину и современную де-факто колонию Беларусь засунули в одну премию со страной-колонизатором.Поймите меня правильно, я считаю "Мемориал" выдающейся организацией. Но присуждать премию украинцам и при этом делить ее с пусть даже и хорошими, но россиянами - это абсолютно неуместно в 2022 году, я считаю. Россияне и так вечно все внимание себе забирают, могут и подождать с премией, понимаете?Еще одна вещь, которую не могут понять люди извне этой войны: украинцы уже не заинтересованы в нарративе "мы должны жить с русскими в мире" и уж тем более ни украинцы, ни все остальные антиколониальные активисты в Центральной Азии или Кавказе не хотят никаких союзов с россиянами и общих премий. Единственное, в чем Украина сейчас заинтересована, - это прогнать всех российских солдат со своей территории, восстановить над ней контроль, восстановиться после всей этой безумной боли и добиться того, чтобы Россия больше не имела ресурсов нападать как на Украину, так и на кого-либо еще. (Желательно расколовшись.)

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