Тройничный нерв
Рисунок: Niklas Elmehed / @NobelPrize
Нобелевская премия мира присуждена белорусскому политзаключенному Алесю Беляцкому, российскому "Мемориалу" и украинскому Центру гражданских свобод за "выдающиеся усилия по документированию военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью". В заявлении Нобелевского комитета лауреаты названы "выдающимися борцами за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах - Беларуси, России и Украине".
Решение одновременно наградить общественников воюющих между собой стран вызвало возмущение в Украине. Кроме того, премия второй год подряд вручается россиянам. Украинцы отказываются воспринимать даже самых уважаемых правозащитников из России и Беларуси как своих союзников в борьбе с агрессивным колониализмом.
Кремлевские пропагандисты смакуют тот факт, что Нобелевку дали "триединому русскому народу".
Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины
У Нобелевского комитета интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию одновременно дают представителям двух стран, которые напали на третью. Ни российские, ни белорусские организации не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер".
Николай Клименюк, журналист
Это высокое нобелевское искусство - дать премию так, что лауреаты в высшей степени достойные, а ощущения от премии самые неприятные. Не мытьем, так катанием засунуть Украину, Беларусь и россию в одну кастрюлю. Чтобы что? Правозащитников из демократической страны наградить вместе с правозащитниками из диктатур - это что должно сигнализировать?
Остап Кармоди, журналист
Про Нобелевскую мира коротко.
1. Беляцкий премию полностью заслуживает.
2. Мне не нравится идея давать премию организациям, но если уж давать, то "Мемориал" ее тоже полностью заслуживает.
3. Решение Нобелевского комитета совершенно ужасное. Даже более ужасное, чем обычно.
Объединить в одной премии белорусов, русских и украинцев - верх нечувствительности и глупости. Украинской организации премию дали явно для того, чтобы в списке был и кто-то из Украины. "Три братских народа, разделенные Путиным". Буэээ. Украинцы уже предлагают своим лауреатам отказаться от премии.
На самом деле в списке именно этого года, при всем уважении к Беляцкому и "Мемориалу", должны были бы быть ТОЛЬКО украинцы. Понятно, что ожидать присуждения премии мира Зеленскому, как ожидали некоторые, было глупо. Но ее могли бы дать, например, украинским добровольцам, помогающим беженцам. И всё. Беляцкий и "Мемориал" могли бы подождать до следующего года.
Бектур Искендер, журналист (Кыргызстан)
Многих жителей бывших российских колоний раздражает, что даже после освобождения от России нас продолжают помещать в одну с ней корзину. (Ну или сама Россия очень хочет продолжать держать нас в одной корзине с собой.) И даже с Нобелевской премией мира так получилось: бывшую колонию Украину и современную де-факто колонию Беларусь засунули в одну премию со страной-колонизатором.
Поймите меня правильно, я считаю "Мемориал" выдающейся организацией. Но присуждать премию украинцам и при этом делить ее с пусть даже и хорошими, но россиянами - это абсолютно неуместно в 2022 году, я считаю. Россияне и так вечно все внимание себе забирают, могут и подождать с премией, понимаете?
Еще одна вещь, которую не могут понять люди извне этой войны: украинцы уже не заинтересованы в нарративе "мы должны жить с русскими в мире" и уж тем более ни украинцы, ни все остальные антиколониальные активисты в Центральной Азии или Кавказе не хотят никаких союзов с россиянами и общих премий. Единственное, в чем Украина сейчас заинтересована, - это прогнать всех российских солдат со своей территории, восстановить над ней контроль, восстановиться после всей этой безумной боли и добиться того, чтобы Россия больше не имела ресурсов нападать как на Украину, так и на кого-либо еще. (Желательно расколовшись.)
Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды"
Есть первая Нобелевская премия мира для Украины. Очень радуюсь, что в этом году премию получили правозащитники.
P.S. Идея разделить премию между Россией и Белоруссией - плохая. Но с этими стереотипами нам еще предстоит бороться и побеждать их.
Владимир Вятрович, бывший глава Украинского института национальной памяти
Я понимаю, что премию дают не странам, а людям или организациям. Но то, что именно представители России второй год подряд (и именно в год, когда эта страна развязала самый масштабный со времен Второй мировой войны конфликт) получают эту премию - ненормально.
Ольга Решетилова, украинская журналистка и правозащитница
К сожалению, мир так ничего и не понял про войну в Украине.
Из заявления некоммерческой организации "Тбилиси Шелтер Сити"
Мы приветствуем, что эта престижная премия досталась Центру гражданских свобод и правозащитникам в опасности из Беларуси и России, которым "Тбилиси Шелтер Сити" с самого начала своего существования оказывал поддержку и продолжает поддерживать их до сих пор. От всей души поздравляем этих отважных правозащитников трех стран и всего региона.
С другой стороны, мы осуждаем формулировку Нобелевского комитета, а именно - "содействие мирному сосуществованию между Россией, Украиной и Беларусью". Это колониальная формулировка, продвигающая нарратив о "братских народах", используемый преступными режимами путина и лукашенко.
Вместо этого мы должны праздновать неустанные усилия международных партнерств и коалиций правозащитников.
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