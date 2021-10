Хорошо, что Нобелевский комитет не смог не среагировать на происходящее в России.Довольно ожидаемо, что он струсил и попытался найти компромиссный, полуприемлемый для правящей группировки вариант. Для меня неожиданно, что вариант получился настолько... скажем так... неоднозначным. В конце концов, если у них не хватает смелости дать премию Навальному (что в нынешней ситуации очевидно нужно было сделать), можно было дать "Мемориалу", например.

Мне кажется, конструктивно думать об этом в терминах Heroes of Might and Magic. Нобелевская премия - это такой ценный артефакт, дающий герою существенную прибавку в силе. Посмотрим, как Муратов этими новыми возможностями воспользуется. Я бы предпочел, чтобы артефакт достался кому-то, в чьей способности распорядиться им во благо я более уверен. Но думаю, что какую-то пользу новый статус Муратова принесет.

t.ly/ekf2