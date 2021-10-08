Трусливая нобелевка
Присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову в тот исторический момент, когда реальными претендентами были Алексей Навальный и Светлана Тихановская, вызвало огромное возмущение в русскоязычной оппозиционной среде.
Реакция команды Навального была немедленной и острой, но этим дело не ограничилось.
Вместо пафосных и лицемерных речей о "свободе" могли защитить человека, который выжил после покушения, а теперь взят убийцами в заложники. Или могли поддержать человека, который бьется с усатым фашистом за жизни заложников.— ruslan shaveddinov (@rshaveddinov) October 8, 2021
Очень просто объяснить, почему такая реакция. Вручение премии Муратову означает, что Нобелевский комитет ссыт перед Путиным и Лукашенко, но пытается делать вид, что нет. Вот ведь мы дали оппозиции! А так-то, конечно, Муратов ну и Муратов, не Соловьёв же— Elen_Elen (@elmalakhovskaya) October 8, 2021
В Нобелевской премии мира тоже победило электронное голосование— Велик (@annavellikok) October 8, 2021
Ничего себе, Муратову дали Нобеля за защиту Веника от взбесившихся либералов.— Anton Semakin (@antonsemakin) October 8, 2021
Муратову припомнили многое: и как в 2016 году он предлагал Навальному извиниться перед Эллой Памфиловой, и как недавно в шокирующих выражениях защищал своего друга Алексея Венедиктова от "нападок" по поводу мошеннического электронного голосования. Вспоминают и гэбешный бэкграунд совладельца газеты, и связи с Чемезовым, членство Муратова в Общественном совете при МВД. Кремлевские поздравления довершают образ.
Cам нобелевский лауреат настаивает, что это премия всему коллективу "Новой" и дань погибшим журналистам. Публика, однако, помнит, что в истории издания, помимо блистательных расследований (в том числе о Чечне и Сирии), есть публикации о "Синих китах" и сбитом "Боинге".
Станет ли нобелевка охранной грамотой для газеты, пока еще не объявленной "иноагентом", и позволит ли она Муратову помочь коллегам из других изданий, которые сейчас громят?
Сергей Медведев, профессор Свободного университета
А я не буду делать хорошую мину: я ничуть не удивлен, но глубоко разочарован решением Нобелевского комитета. При всем уважении к НГ и Муратову, при том что они остаются последним бастионом свободной журналистики в России в ее классическом варианте (с бумажной газетой, блестящими репортажами, разнообразием жанров и проч.), эта премия - продолжение позорной политики соглашательства и компромисса, умиротворения агрессора, которая избрана Западом в отношении российского и беларусского режимов. Можно сколько угодно удивляться мудрости и взвешенности этого решения, но запутавшись в политике, премия лишилось главного - смелости, честности и свободы.
И не стоит говорить, что Алексея и Марию будут выдвигать каждый год, что они еще дождутся своего часа: они не маститые писатели, которые десятилетиями ждут своего Нобеля в окружении поклонников и миллионных тиражей - их (и наше) историческое время утекает на глазах, как песок между пальцев, и неизвестно, сколько каждому из них (и нас) этого исторического или просто биологического времени осталось.
И нисколько эта премия не является для газеты охранной грамотой, как не была она для Пастернака, скорее даже красной тряпкой. Если захотят - объявят иноагентом и закроют по щелчку пальца, еще и получат особое удовлетворение от воя либеральной публики.
ХХ век ничему не научил коллективный Запад. Все те же трусость, компромисс и растерянность перед наглой силой. Я уже давно ничего от Запада не жду, но все равно глупо чувствую себя преданным. Мои поздравления коллегам из "Новой". И соболезнования всем нам.
Михаил Соколов, журналист "Радио Свобода"
Нобелевский комитет не обязан обслуживать политическую оппозицию в России. Да и Россия могла вообще ничего не получить в современых раскладах. Награда ДМ - это акт в защиту свободы слова в России, очень важный и полезный.
Владислав Иноземцев, политобозреватель
Решение Нобелевского комитета по Муратову гениально. Им отмечено самое свободное СМИ России и самый непреклонный главный редактор. Отдана дань уважения памяти бесстрашных журналистов и сотрудников, погибших при сопротивлении российской диктатуре. Подчеркнуто значение свободной прессы как элемента современного общества. И, что самое важное, не дав премию оппозиционным политикам, комитет не повторил своей ошибки с Мьянмой и Эфиопией, где лауреаты премии мира стали акторами войны и этнического насилия. Браво Нобелевскому комитету и многократное ура Дмитрию Андреевичу Муратову!!!
Михаил Тамм, доцент физфака МГУ
Хорошо, что Нобелевский комитет не смог не среагировать на происходящее в России.
Довольно ожидаемо, что он струсил и попытался найти компромиссный, полуприемлемый для правящей группировки вариант. Для меня неожиданно, что вариант получился настолько... скажем так... неоднозначным. В конце концов, если у них не хватает смелости дать премию Навальному (что в нынешней ситуации очевидно нужно было сделать), можно было дать "Мемориалу", например.
Мне кажется, конструктивно думать об этом в терминах Heroes of Might and Magic. Нобелевская премия - это такой ценный артефакт, дающий герою существенную прибавку в силе. Посмотрим, как Муратов этими новыми возможностями воспользуется. Я бы предпочел, чтобы артефакт достался кому-то, в чьей способности распорядиться им во благо я более уверен. Но думаю, что какую-то пользу новый статус Муратова принесет.
Максим Солюс, журналист
Есть люди, которые свою репутацию конвертируют в общественное благо, поэтому они часто выглядят мудаками и соглашателями. Хорошо, что иногда им дают нобеля.
Игорь Эйдман, социолог, публицист
Навальному Нобелевскую премию не дали, побоялись, но в виде компенсации дали не столь радикальному критику путинского режима Дмитрию Муратову. Ну что, тоже неплохо. Муратов - не герой сопротивления, а человек очень себе на уме, умеющий балансировать, идти на компромиссы и зарабатывать. Но "Новая газета" делает много хорошего, в наше время другой такой в России нет.
Константин Сонин, экономист
В первый раз верю в то, что решение о Нобелевской премии мира не просто глупое, а коррумпированное. Не знаю, но верю.
...Если бы дали премию "Новой газете" как организации, это еще можно было бы понять. Я бы не дал, но понял. Но Дмитрий Муратов фигура совершенно неподходящего масштаба - слава "Новой газеты" связана с другими людьми, другого масштаба.
...Если кто-то придумал этот план - дать премию лояльному человеку из России, чтобы не дай Бог не дали премию Навальному или кому-то из политзаключенных или политэмигрантов - это дьявольски изощренный удар по нашей стране, настоящему и будущему. Если кто-то организовал это как "компромисс" - ну, типа, позаботимся об этих русских, но не будем дразнить гусей - что ж, это будет поглупее предыдущего.
Сергей Пархоменко, журналист, общественный деятель
Великолепное решение Нобелевского комитета. Премия мира Дмитрию Муратову - а в его лице “Новой газете” - ясное и мощное высказывание о том, что проблема прав человека - важнейшая сегодня в мире, а уничтожение тоталитарными странами свободы слова - одно из самых тяжелых преступлений против этих прав человека, которое наносит человечеству колоссальный ущерб.
Дмитрий Муратов заслужил это признание, а "Новая газета" стала символом журналистской свободы, журналистской храбрости и гражданского достоинства не только для России, но и для мира.
...Но говорить об этой очень радостной новости нельзя и без доли горечи. Потому что мы знаем: в России есть еще один человек, который эту премию, совершенно очевидно, заслужил, - это Алексей Навальный. И есть еще одна организация, для которой Нобелевская премия мира была бы совершенно заслуженной, - это "Международный Мемориал". Но работа Нобелевского комитета и традиция принятия им решений такова, что представители России еще долго не получат Нобелевской премии мира. И это большая и всем очевидная несправедливость. Справедливости в нашем мире в принципе нет: так он устроен.
Алексей Цветков, поэт, публицист
Поздравляю Дмитрия Муратова!
Но все же странно они выкрутились. Соломоново решение наоборот: не отдать ребенка никому.
Были очевидные кандидаты. Им дать явно боялись. Выбрали третьего, о котором и речи не было, сделав вид, что озабочены, но по самой сходной для себя цене. Совершенно ясно, что очень старались увернуться от Навального и Тихановской... А тут Песков уже поздравил - явный сигнал, что в Кремле поняли и прием сработал.
Остап Кармоди, независимый журналист
Если серьезно, то решение присудить премию Муратову просто позорное.
Очевидно, что эта премия - справедливая реакция на волну репрессий, катящуюся сейчас по России.
Точно так же очевидно, что "российскую" премию нужно было давать Навальному - другого кандидата того же масштаба сейчас нет и близко.
Но давать премию Навальному побоялись. Не из-за Путина, конечно, а из-за репутации "фашиста", созданной ему частью "прогрессивной" западной общественности при активном содействии российской пропаганды.
Поэтому искали кого-то из России, но только не Навального. Нашли Муратова - главреда, наверное, единственного на сегодняшний день российского независимого СМИ, которое, по сегодняшним российским меркам, почти никак не пострадало от власти.
Но, конечно, все будут радоваться. В общем справедливо - хорошо уже то, что Нобелевский комитет наконец-то обратил внимание на Россию, а не дал очередную премию благополучному условному Обаме.
Глеб Морев, литератор, журналист
Грустно. Первый мир показал, что о нас помнит, но очень хочет поскорее забыть.
Это как если бы в 1975-м дали не Сахарову, а Роману Гулю (за "Новый журнал"). Стыд.
https://www.facebook.com/gleb.a.morev/posts/5125945000752193
Федор Крашенинников, публицист, политэмигрант
В России царит свобода. Беспощадный расследователь и редактор самой оппозиционной газеты спокойно живет в Москве. Слухи о преследовании независимых СМИ и критиков власти сильно преувеличены. Главная проблема России - московская интеллигенция голосует за сталинистов, как сообщил нам г-н Муратов в своей недавней колонке.
Такие выводы следуют из решения Нобелевского комитета.
P.S. А самое главное - в обозримом будущем никакой Нобелевской премии никто из России не получит. Большой успех Кремля, надо сказать.
Алексей Макаркин, политолог
...В 1975 году Нобелевский комитет, присуждая премию Андрею Сахарову, не просто делал политический жест, но и стремился подтолкнуть СССР к соблюдению только что взятых на себя обязательств в рамках "третьей корзины" Хельсинкских соглашений. Сейчас этот же комитет демонстрирует важность сохранения в России именно свободы слова как одного из основополагающих прав человека. Вполне возможно, что свою роль в выборе лауреата сыграл Михаил Горбачев, официальный совладелец "Новой газеты", - к мнению нобелиатов в комитете прислушиваются.
...Нобелевский комитет старается с осторожностью подходить к награждениям действующих политиков, опасаясь спорных решений... Непредсказуемость действующих политиков повлияла, видимо, на решение не присуждать премию не только Навальному, но и белорусским противницам Александра Лукашенко. Награждение журналистов или общественников выглядит более безопасным для имиджа премии в международном масштабе.
Михаил Шевелев, журналист, писатель
Расстраиваться из-за того, что дали Муратову, а не Навальному и Тихановской - как переживать в прошлом веке, что нобелиатом стал Пастернак. При живом-то Шаламове.
Политический Нобель вернулся в Россию. И получил его человек, который старается делать все что возможно. В тех условиях, которые есть. Отличные новости.
Ольга Романова, основательница "Руси сидящей"
Если б я была Нобелевским комитетом, я бы дала в этом году премию Навальному. Потому что хороша ложка к обеду, дорого яичко ко Христову дню, и награждать надо сейчас, а не потом, когда забудется идиотский казус с Amnesty Int. Если б я была Нобелевским комитетом, я бы наградила Муратова давным-давно. Но и сейчас тоже хорошо. Он многое делал, делает и еще больше сделает сейчас, обладая этим статусом, в том числе и для Навального. Нобелевская премия мира - это всегда про политику. Зассали дать Навальному - это плохо. Дали Муратову - это хорошо. А еще прикольно, что теперь в одной редакции два лауреата Нобелевской премии мира - Горбачев (Наблюдательный совет "Новой") и Муратов.
Не придушат "Новую". Во всяком случае, будет сложнее - и Кадырову, и НОДовцам, и всякой нечисти. А Навальный должен быть свободен. Как и все политзаключенные.
Андрей Мальгин, журналист
Присуждение Нобелевки Д. Муратову странно, но не будем спешить с выводами и оценками. Это событие имеет по крайней мере один жирный плюс: в ближайшее время "Новую газету" не закроют и агентом не объявят. А думаю, собирались.
Выводы будем делать, когда услышим Нобелевскую речь лауреата 10 декабря на вручении. Что он там скажет о путинском режиме.
Александр Морозов, журналист, политолог
Конечно, я и многие другие хотели, чтобы премия этого года была присуждена Алексею Навальному или Марии Колесниковой, но это решение Нобелевского комитета понятно и очень важно для нас. Дмитрий Муратов возглавляет традиционное медиа (газету), которая не мимикрировала, не подвергла себя самоцензуре. И стоит на ветру, которым уносит все остатки журналистики "свободного мнения" в России. И это премия не только Муратову - а всей среде российских журналистов, сопротивляющихся деградации медиа в условиях падения демократии в России. Поздравляю Дмитрия Муратова, он всегда занимал ясную и последовательную позицию в отношении свободы слова.
Александр Подрабинек, журналист, правозащитник, бывший политзаключенный
Всегда можно найти, кому Нобелевская премия мира нужнее. Всегда можно найти не менее достойных. Иногда премия вручалась и вовсе политическим проходимцам или людям совершенно никчемным. Но сегодня, мне кажется, она вручена правильно!
Владимир Кара-Мурза младший, политик
Очень сильное решение Нобелевского комитета. Символы честной, свободной, несгибаемой журналистики - в России и на Филиппинах. И третий в истории российский лауреат, после Сахарова и Горбачева.
Ксения Ларина, ведущая программ на "Эхе Москвы"
Нобелевский комитет поступил умно и оригинально: он не сделал того, чего от него все ждали, но сделал то, чего никто не ожидал.
Конечно, круто, что Нобелевская премия мира присуждена главному редактору "Новой газеты", по сути единственного независимого печатного органа в России, символа расследовательской журналистики в стране. В стране, где журналистика давно стала фиговым листком, которым власть либо прикрывает свои гнусные дела и преступления, либо подтирается.
...Конечно, Алексею Алексей Навальный надо было присудить эту чертову премию. Это был бы и символический жест - дать Главную Премию планеты главному врагу диктатора, сидящему в тюрьме за свои убеждения. Тем самым подчеркнув, что Навальный именно политзаключенный, а не уголовник. И уж фамилию нобелевского лауреата точно пришлось бы выучить не только Путину, но и каждому кремлевскому холую. Это был бы способ спасения, ведь такой мощный прожектор, как Нобелевская премия, не выключишь тумблером ни из какой тайной лаборатории. И Алексей бы мог рассчитывать на общественное внимание всего мира.
Но на такой вызыв Нобелевской комитет не решился. Или решил не решаться. Ведь в конце концов Муратов - это почти Навальный. Только на свободе.
Кирилл Рогов, политический обозреватель
...Я был бы очень рад, если бы премия была присуждена Алексею Навальному, который в значительной мере выглядит сегодня политиком года в мире. Но я бы не упрощал так интерпретации логик Нобелевского комитета. Российская диктатура отнюдь не относится к группе наиболее репрессивных, а острота политического конфликта в стране, в общем, тоже выглядит достаточно умеренной. Дело не в том, что Навальный не Валенса (основатель профсоюзного движения "Солидарность" Лех Валенса получил Нобелевскую премию мира в 1983 году. - Ред.), а в том, что за ним не стоит чего-то соизмеримого с "Солидарностью".
И уж совсем неправильным кажется мне противопоставление Навального и Муратова. Я хочу напомнить даже не о той роли, которую "Новая газета" играет в российской журналистике, а о той роли, которую она играет в борьбе с насилием на Северном Кавказе и в российских колониях и тюрьмах. Мне кажется, что именно эти аспекты и были главными для комитета. Равно как и впечатляющий список журналистов газеты, убитых за свою работу. Это немного другая премия немного про другое, нежели ждали в России, но тем не менее отнюдь не менее важное.
Эта премия в известном смысле компромисс. Я ничего не знаю о том, стояли ли за этим компромиссом какие-то закулисные соображения, но я вижу в этом компромиссе содержание и логику. Я сожалею, что премию не дали Навальному, но я искренне радуюсь тому, что ее дали Муратову. И это одна и та же война.