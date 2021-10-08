Присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову в тот исторический момент, когда реальными претендентами были Алексей Навальный и Светлана Тихановская, вызвало огромное возмущение в русскоязычной оппозиционной среде.

Реакция команды Навального была немедленной и острой, но этим дело не ограничилось.

Вместо пафосных и лицемерных речей о "свободе" могли защитить человека, который выжил после покушения, а теперь взят убийцами в заложники. Или могли поддержать человека, который бьется с усатым фашистом за жизни заложников. — ruslan shaveddinov (@rshaveddinov) October 8, 2021

Очень просто объяснить, почему такая реакция. Вручение премии Муратову означает, что Нобелевский комитет ссыт перед Путиным и Лукашенко, но пытается делать вид, что нет. Вот ведь мы дали оппозиции! А так-то, конечно, Муратов ну и Муратов, не Соловьёв же — Elen_Elen (@elmalakhovskaya) October 8, 2021

В Нобелевской премии мира тоже победило электронное голосование — Велик (@annavellikok) October 8, 2021

Ничего себе, Муратову дали Нобеля за защиту Веника от взбесившихся либералов. — Anton Semakin (@antonsemakin) October 8, 2021

Муратову припомнили многое: и как в 2016 году он предлагал Навальному извиниться перед Эллой Памфиловой, и как недавно в шокирующих выражениях защищал своего друга Алексея Венедиктова от "нападок" по поводу мошеннического электронного голосования. Вспоминают и гэбешный бэкграунд совладельца газеты, и связи с Чемезовым, членство Муратова в Общественном совете при МВД. Кремлевские поздравления довершают образ.

Cам нобелевский лауреат настаивает, что это премия всему коллективу "Новой" и дань погибшим журналистам. Публика, однако, помнит, что в истории издания, помимо блистательных расследований (в том числе о Чечне и Сирии), есть публикации о "Синих китах" и сбитом "Боинге".

Станет ли нобелевка охранной грамотой для газеты, пока еще не объявленной "иноагентом", и позволит ли она Муратову помочь коллегам из других изданий, которые сейчас громят?