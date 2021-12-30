

Берлинский митинг в поддержку "Мемориала". Фото: Елена Барышева / Deutsche Welle

От редакции

Операция против "Мемориала" - событие международного значения.

Символический реванш НКВД-ГБ синхронизирован с антинатовским ультиматумом - попыткой реванша на мировой арене. "Внутренняя" и "внешняя" повестка, репрессии и агрессия теперь уж точно неразделимы. Контрольный выстрел в гражданское общество звучит как сигнал к атаке. Это не финальный аккорд, а маршевая увертюра.

Историк Николай Митрохин напоминает, что "Мемориал" был "важнейшим и авторитетнейшим партнером сначала правительства Германии, а потом и европейских структур по вопросам политики памяти, а потом и по текущим правозащитным и общественно-политическим вопросам в России". "Именно на мнение представителей "Мемориала" 30 лет во многом (или прежде всего) полагались европейские политики, если хотели услышать голос российского "гражданского общества". Через мемориальский дом прошли тысячи представителей европейского "политического класса" - от немецких юношей, которые в 1990-е проходили "альтернативную службу", помогая российским старикам - жертвам репрессий (а позже, выучив в России русский, стали профессорами, руководителями фондов и т.п.), журналистов, исследователей со всего мира, до руководства Европарламента и Еврокомиссии, депутатов и лидеров фракций Бундестага".

Диктатура не терпит существования такой институции, но главное - самой сути той работы, которую делал "Мемориал" в сотрудничестве с европейцами. Претензии четко сформулированы прокурорами: недопустимо очернять славное прошлое, то есть документировать преступления государства, давать им правовую и моральную оценку. Это заявка на переписывание не только российской, но и европейской истории. На разрушение огромной работы, проделанной послевоенной Европой.

Для Германии два предыдущих эпизода острого конфликта с Кремлем - отравление Навального и убийство Хангошвили - были связаны с государственным террором против личных врагов режима. Закрытие "Мемориала" - не просто очередная демонстрация вседозволенности, это атака на общую память, на ценностные основы европейского проекта.

По выражению французского политолога Николя Тензера, речь идет об "атаке на саму идею универсальности": в случае с "Мемориалом" - в области исторической правды, в случае с путинскими военными преступлениями - в области правосудия. "Это тесно связанные вещи: без правосудия нет правды, и наоборот".

Европейский суд по правам человека экстренно вмешался в дело "Мемориала", но Кремль наверняка проигнорирует страсбургское постановление, как и в случае с Навальным. Отказ от верховенства международного права закреплен в "обнуленной" конституции, членство России в Совете Европы превратилось в унизительную фикцию. Однако именно в области международного правосудия предстоит искать часть ответов на путинский вызов Европе. Наряду с военно-политическими мерами и экономическими санкциями.

Кремль опускает железный занавес, живые контакты с Западом на основе общих ценностей объявлены иноагентской и экстремистской деятельностью. Российское гражданское общество и его эффективные институты - действительно враги террористического путинского государства. Чтобы не стать разменной монетой или заложниками в глобальном противостоянии, им придется изо всех сил желать поражения своему правительству. Нельзя бороться за свободу, закрывая глаза на то, что творят путинская армия, спецслужбы, прокси и наемники на чужой земле. Все это одна война.