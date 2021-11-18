Прокуратура пишет, что "Мемориал" оправдывает террористов и экстремистов, поскольку признает людей политзаключенными. Сегодня Саша Черкасов рассказал на прессухе, какие они приводят основания: экспертное заключение о том, что иеговисты верят в конец света, а он приведет к дестабилизации обстановки и нарушению территориальной целостности России. И еще в гибель грешников, как в Содоме и Гоморре, что является возбуждением ненависти по социальному признаку. Это очень смешно, конечно - пока за тобой ночью не пришли.

"Мемориал" признает людей, посаженных за убеждения, политзаключенными. Их отправили в тюрьму не за насилие, не за призывы к насилию, а за мысли. Свидетели Иеговы верят в конец света, но они отродясь никого пальцем не тронули. Хизбы верят в свой халифат, но нет свидетельств их причастности к терроризму. Активисты Навального не собирались свергать правительство насильственным путем. Государство объявило этих людей экстремистами и террористами, а мы знаем, что это ложь. Поэтому мы называем этих людей политзеками, это наша работа. Теперь государство считает это оправданием терроризма (до 7 лет лишения свободы).

До вчерашнего дня эти люди были где-то далеко - потому что верили во что-то странное или были слишком дерзкими. И вдруг стали ближе - потому что я тоже во что-то свое верю, и считаю, что должен это открыто говорить, даже если это не совпадает с мнением ФСБ. И вот теперь меня тоже можно за это посадить. Я увидел, как солнце заходит и удлиняющаяся тень дошла до нас. А потом так же медленно поползет дальше.

Чем занимается "Мемориал"? Просто рассказывает людям, как эта тень пожирала людей в 30-х, и в меру своих силенок пытается ее задержать.

https://www.facebook.com/shura.burtin/posts/4907131312641473