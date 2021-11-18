Не пропадет ваш скорбный труд
Мощный поток посланий в поддержку "Мемориала", десятки тысяч подписей под петицией, заявления множества организаций, открытые письма всемирно известных деятелей культуры, российских ученых, просветителей, музыкантов, арт-критиков, историков, выступления священников - и это только начало кампании солидарности в России и за рубежом.
Прокуратура требует ликвидировать "Международный Мемориал" и Правозащитный центр "Мемориал" за нарушения закона об "иноагентах" и "пропаганду терроризма". Иски состряпаны грубо и поспешно. Защищать "Мемориал" в Мосгорсуде будет Илья Новиков, в Верховном суде - команда адвокатов во главе с Генри Резником.
"Какое бы решение ни вынес суд, он не изменит главного: "Мемориал" - это больше чем юридическое лицо. Это все те, кто помнит о советском государственном терроре, протестует против современных репрессий и готов вместе бороться за жизнь и свободу каждого человека. Мы продолжим нашу работу, что бы ни случилось", - заявляют мемориальцы.
Из выступления председателя совета ПЦ "Мемориал" Александра Черкасова на пресс-конференции 18 ноября:
Из письма правозащитников
Инициатива ликвидировать такой столп российской правозащиты, как "Мемориал", - это новый Рубикон в государственной кампании против независимых голосов.
Нынешняя атака на "Мемориал" со всей очевидностью является актом возмездия за правозащитную деятельность.
Из письма деятелей культуры
Сегодня "Международным Мемориал" подвергается беззаконным гонениям, его мероприятия срываются налетчиками, ему грозит закрытие через суд по надуманным основаниям.
Мы призываем российские власти и президента Российской Федерации сохранить "Международный Мемориал" и не препятствовать его сотрудникам выполнять миссию, которая важна не только для граждан России, но и для всего человечества.
https://www.colta.ru/news/28858-pismo-deyateley-kultury-sohranit-mezhdunarodnyy-memorial
Из письма академиков
"Мемориал" был и остается сегодня серьезным исследовательским центром, работа которого посвящена всестороннему изучению деятельности карательных органов и ее влиянию на все стороны жизни советского общества... Уничтожение "Мемориала" является попыткой лишить нацию памяти, чего мы не должны допустить во избежание повторения эры чудовищных репрессий.
Из письма просветителей
Власти ведут планомерное наступление на свободы российских граждан, разрушают правовую культуру и государственные институты. И заставляют проводить все новые параллели между сегодняшним днем и эпохой государственного террора, страшную память о которой хранит "Мемориал". Страна находится на пороге еще одной исторической катастрофы.
https://www.facebook.com/SergeyLukashevskiy/posts/5365606306787783
Из письма музыкантов
Это камертон нашей совести. "Мемориал" преследуют преемники сталинских палачей: уничтожая память об их былых преступлениях, они легитимизируют преступления сегодняшние.
https://www.facebook.com/misha.nodelman/posts/10215595561720854
Из письма арт-сообщества
Речь идет о целенаправленном преследовании организаций, имеющих решающее значение для выживания демократии и сохранения гражданского мира в нашей стране.
Из письма группы "Христианское действие"Считается, что кровь мучеников является семенем христианства. На волне возрождения исторической памяти России были канонизированы новомученики. Не должны ли и сегодня те, кто говорит от имени церкви, защитить "Мемориал", благодаря которому стало известно о судьбах многих из них?
https://www.facebook.com/CristianActivizm/posts/1257974108022591
Шура Буртин, журналист
Прокуратура пишет, что "Мемориал" оправдывает террористов и экстремистов, поскольку признает людей политзаключенными. Сегодня Саша Черкасов рассказал на прессухе, какие они приводят основания: экспертное заключение о том, что иеговисты верят в конец света, а он приведет к дестабилизации обстановки и нарушению территориальной целостности России. И еще в гибель грешников, как в Содоме и Гоморре, что является возбуждением ненависти по социальному признаку. Это очень смешно, конечно - пока за тобой ночью не пришли.
"Мемориал" признает людей, посаженных за убеждения, политзаключенными. Их отправили в тюрьму не за насилие, не за призывы к насилию, а за мысли. Свидетели Иеговы верят в конец света, но они отродясь никого пальцем не тронули. Хизбы верят в свой халифат, но нет свидетельств их причастности к терроризму. Активисты Навального не собирались свергать правительство насильственным путем. Государство объявило этих людей экстремистами и террористами, а мы знаем, что это ложь. Поэтому мы называем этих людей политзеками, это наша работа. Теперь государство считает это оправданием терроризма (до 7 лет лишения свободы).
До вчерашнего дня эти люди были где-то далеко - потому что верили во что-то странное или были слишком дерзкими. И вдруг стали ближе - потому что я тоже во что-то свое верю, и считаю, что должен это открыто говорить, даже если это не совпадает с мнением ФСБ. И вот теперь меня тоже можно за это посадить. Я увидел, как солнце заходит и удлиняющаяся тень дошла до нас. А потом так же медленно поползет дальше.
Чем занимается "Мемориал"? Просто рассказывает людям, как эта тень пожирала людей в 30-х, и в меру своих силенок пытается ее задержать.
https://www.facebook.com/shura.burtin/posts/4907131312641473
Максим Трудолюбов, публицист
Для многих в России и за ее пределами "Мемориал" - сообщество исследователей государственных репрессий и правозащитников, само присутствие которых в России есть признак зрелости нашего общества. Общество, у которого есть такие организации, может претендовать на субъектность, то есть на то, чтобы не сливаться с государством, а выстраивать с ним "взрослые" отношения - иметь возможность совершать самостоятельные поступки.
Для властей же у независимой деятельности есть не ценность, а цена. Которая измеряется весом организации или человека, полезностью при обмене "ударами" в политике балансирования на грани войны и мира.
https://meduza.io/feature/2021/11/16/kreml-biet-po-memorialu-chtoby-sdelat-bolno-ne-tolko-nam-no-prezhde-vsego-germanii
Ксения Лученко, журналистка
Покаяние и перемены - такими очень недолго были отношения прошлого и будущего, как будто мелькнуло и погасло. Но именно в этот краткий период и возникло современное российское государство. Это было его смысловой основой, которую в том числе транслировала власть: мы говорим о преступлениях советского времени и, отталкиваясь от них, строим новую страну. Кратким консенсусом времен поздней Перестройки была устремленность в будущее - это было (при очевидных различиях) похоже на немецкое послевоенное "Никогда больше!".
...Самим своим существованием "Мемориал" напоминает современному российскому государству об их общем происхождении, он мешает ему полностью усыновиться Дзержинскому, через него "увнучериться" Александру Невскому (придуманному Эйзенштейном), он мешает окончательно символически прервать связь с неудобной, болезненной исторической реальностью.
https://www.colta.ru/articles/society/28873-kseniya-luchenko-memorial-likvidatsiya-pochemu
Александр Морозов, политолог, публицист
"Мемориал" - это линза, которая сфокусировала свет миллионов отдельных душ, у каждой из которых была своя "световая нитка", проходящая через историю семьи в ХХ веке. Это был "свет молитвы о ненасилии". Государственное насилие ХХ века - шокирующее, не вмещаемое сознанием - было главной темой всей российской культуры во второй половине столетия. "Мемориал" был институцией, которая символизировала коллективную волю тех, кто стремился вытащить общество из-под этой травмы. Два поколения - наши родители и мы - в 1985-1991 гг. - верили, что удастся положить конец политическому произволу и насилию, порождаемому идейной монополией государства. Из этой надежды рождалось и новое российское общество, и государство, и, как казалось тогда, гуманистичная рамка нашего человеческого сосуществования, которая сохранится на долгие года вперед.
Уничтожение "Мемориала" - это не просто закрытие "общественной организации". Это уничтожение той линзы, которая собирала свет, дающий возможность существовать и основаниям права, морали и политической философии, которые вообще создают возможность существования общества. Беспамятство, отказ от рефлексии, тьма и рассеяние - вот что порождается сегодня теми, кто, исполняя "беззаконный закон", уничтожает "Мемориал".