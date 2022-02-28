28 февраля Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу "Международного Мемориала". Решение о ликвидации организации по иску Генпрокуратуры вступило в силу.

Из выступления адвоката Марии Эйсмонт в прениях на апелляции

Все очень просто. Сначала ты закрываешь архивы, ограничиваешь доступ к достоверной информации, переделываешь историю, вымарывая из нее болезненные, как тебе кажется, куски и подслащивая комплиментарными. Потом называешь "иностранными агентами" свободные НКО и СМИ, унижая их этим, усложняя их жизнь и в итоге ликвидируя.

А потом, в пустоте и тишине, на зачищенном информационном поле, в отсутствие нравственных ориентиров появляется безумная идея начать войну, которая базируется на неверной информации, потере морали, презрении к человеческим жизням и воле, страшной идее примата интересов государства над правами человека. А ведь именно об этом десятилетиями говорил "Мемориал" - о ценности человеческих жизней, которыми нельзя жертвовать ради какой бы то ни было государственной идеи.

Сегодня особенно явственно ощущается, как нам всем нужен "Мемориал". Как нам всем нужен мир. Как нам нужны здравомыслие и человечность.

Это только с первого взгляда может показаться, что покаяние государства за преступления против своих и чужих граждан - слабость, Это не так. Только через него, через прозрение, боль и слезы, через искупление вины и проработку травмы мы сможем когда-то прийти к настоящему, а не мнимому величию.



Мария Эйсмонт