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День, на который была назначена очередная революция, завершился довольно предсказуемо. То есть массовыми арестами. Кроме того, потревоженные, вероятно, протестными выступлениями, активизировались телефонные террористы. В итоге столичным властям пришлось эвакуировать тысячи граждан из Большого театра, из ГУМа и ЦУМа, из гостиниц "Метрополь" и "Националь".

О том, что это за отморозки, до сих пор известно мало. Неизвестно даже, связаны ли они с ФСБ, хотя глава указанной службы Бортников и говорил, что проживающие за границей организаторы провокаций, числом четыре человека, установлены. Но все равно непонятно, кого чекисты там идентифицируют - своих или чужих. Ясно лишь, что звонки не прекратятся как минимум до выборов, принуждая жителей осажденной крепости еще тесней сплотиться вокруг обреченного на победу президента и благословлять власть, которая одна своими штыками, тюрьмами и эвакуациями защищает их от террористов. Ибо осажденная крепость - это не столько архитектурное произведение, сколько состояние души. Судя по опросам, состояние не меняется и не изменится.

Примерно то же самое можно сказать и о революции, случившейся позавчера на улицах и площадях Москвы, Петербурга и некоторых других российских городов. Правда, тут информации побольше, в особенности об ее организаторе - бывшем милиционере, бывшем депутате саратовской областной думы, бывшем кандидате в депутаты Госдумы от ПАРНАСа, знаменитом видеоблогере, ныне укрывшемся во Франции. Вячеслав Мальцев весьма популярен, а его выступления с призывами к импичменту "Вовы", как он именует президента РФ, и к революции, дату которой он назначал на 5 ноября, ну и сама "революция" неплохо соответствуют нашим представлениям о внутриполитических технологиях начальства и его спецслужб. Древних, проверенных технологиях, из тех еще времен, когда живы были и царь, и Матильда.

Конструируется некий Гапон, которого вербуют сразу или употребляют втемную, эксплуатируя его амбиции и мессианские наклонности. Народный трибун, с подсказки кураторов либо соскальзывая с полицейского крючка, изобретает радикальные лозунги и создает неформальную организацию, под знамена которой стекаются самые простодушные из сограждан. В назначенный широко объявленный час бородатый харизматик выводит их на улицу, и тут простодушных конечно репрессируют. А заодно и всех, кто попадется под руку, включая ловцов покемонов и почитателей шотландского экономиста Адама Смита, что полезно для дела. В частности, для дела, которое в конце октября заведено уже и в Москве, и в Питере по статьям, карающим за подготовку терактов и приготовление к массовым беспорядкам.

Так что нет принципиальной разницы в том, что реальный Гапон, выводя людей на улицу, обращался к царю с мольбой о ниспослании России свободы, счастья и славы, а гапонистый Мальцев предлагал Путину выбор между отставкой, дурдомом и лютой казнью. (Какой режим - такой и Гапон.) Да и последствия по сути схожие. Разве что на сей раз обошлось без расстрела мирной демонстрации, но массовые аресты убедительно свидетельствуют о том, что цель, поставленная провокаторами, достигнута. Бунт, подстрекаемый террористами, в том числе небось и телефонными, накануне столетия Октябрьской революции успешно подавлен в двух столицах, и теперь несогласных всех скопом можно приравнивать к фанатам "Артподготовки".

Доказательства? Да вот же и "Открытая Россия" Ходорковского, и московские муниципальные депутаты вступаются за смутьянов. Что же касается протестов, возглавляемых куда более вменяемыми лидерами, то про них сегодня на время забыто - и про Навального, и даже про Ксению Собчак. Чтобы чуть позже спецпропагандисты, вспомнив эти имена, склоняли их через запятую с Мальцевым. А также - по традиции - с американскими спецслужбами и отдельно с Уильямом Браудером, если не с Адамом Смитом. Вновь закошмаривая телезрителей. Это методика давно отлаженная, и едва ли в нее будут внесены какие-нибудь заметные коррективы.

О том, что еще случится завтра в ходе следствия по делу о слишком хорошо разрекламированной революции, пока можно только гадать. Была ли это рядовая кремлевская спецоперация, смысл которой сводился к тому, чтобы искалечить еще несколько десятков российских судеб и наградить за верную службу еще несколько десятков генералов, полковников, майоров, лейтенантов. Или это была репетиция массовых арестов - в рамках подготовки к выборам национального лидера либо планируемых вскоре после его неотвратимой победы на этих выборах. Так или иначе, очень жалко людей, которые повелись на провокацию, и горько думать о том, что фейковые бредовые призывы и нелепые новости составляют основное содержание российской политической жизни.

Причем в отличие от той эпохи, когда проповедовал, витийствовал, действовал, бежал за границу, встречался с Лениным, затевал лукавые игры с правительством и полицейским департаментом и принимал смерть от эсеров таинственный поп Гапон, настоящей революцией в современной России не пахнет и никто из мало-мальски вменяемых людей о ней не мечтает. Понимая, чем она обернется для всех, не только для так называемого Путина, его чекистов, тружеников администрации и прочих поваров. Оттого ничем, кроме садизма, невозможно объяснить, для чего власть подзуживает самых доверчивых или вообще хватает непричастных, чтобы потом их судить, сажать и мучить. Начальство при помощи своего очередного "экстремиста", преследуя пропагандистские цели, попросту глумится над соотечественниками и когда-нибудь, пожалуй, доиграется.

Только это будет совсем другой бунт, не мальцевский, не столь бессмысленный, но отчаянно беспощадный, и зародится он не там, где изготавливают провокаторов, а сам по себе. Вопреки всеобщим страхам, в полном согласии с историческими законами, едва созреют условия. Типа вчера рано, завтра поздно, а сегодня в самый раз - как заповедовал классик. Условия уже создаются властью, как при Гапоне, а громыхнуть может чуть позже, как сто лет назад.