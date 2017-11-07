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Похоже, сам Мальцев не ощущает никакой ответственности за эти слова. И тут мы переходим к следующей важной черте российского общества - девальвации слова. Можно говорить что угодно, подписывать что угодно, оскорблять, врать, противоречить самому себе. Были годы, когда это было уделом Жириновского. Сейчас точно так же ведет себя Путин. Точно так же ведет себя Мальцев.
Похоже, сам Мальцев не ощущает никакой ответственности за эти слова. И тут мы переходим к следующей важной черте российского общества - девальвации слова. Можно говорить что угодно, подписывать что угодно, оскорблять, врать, противоречить самому себе. Были годы, когда это было уделом Жириновского. Сейчас точно так же ведет себя Путин. Точно так же ведет себя Мальцев.
День, на который была назначена очередная революция, завершился довольно предсказуемо. То есть массовыми арестами. Кроме того, потревоженные, вероятно, протестными выступлениями, активизировались телефонные террористы. В итоге столичным властям пришлось эвакуировать тысячи граждан из Большого театра, из ГУМа и ЦУМа, из гостиниц "Метрополь" и "Националь".
О том, что это за отморозки, до сих пор известно мало. Неизвестно даже, связаны ли они с ФСБ, хотя глава указанной службы Бортников и говорил, что проживающие за границей организаторы провокаций, числом четыре человека, установлены. Но все равно непонятно, кого чекисты там идентифицируют - своих или чужих. Ясно лишь, что звонки не прекратятся как минимум до выборов, принуждая жителей осажденной крепости еще тесней сплотиться вокруг обреченного на победу президента и благословлять власть, которая одна своими штыками, тюрьмами и эвакуациями защищает их от террористов. Ибо осажденная крепость - это не столько архитектурное произведение, сколько состояние души. Судя по опросам, состояние не меняется и не изменится.
Примерно то же самое можно сказать и о революции, случившейся позавчера на улицах и площадях Москвы, Петербурга и некоторых других российских городов. Правда, тут информации побольше, в особенности об ее организаторе - бывшем милиционере, бывшем депутате саратовской областной думы, бывшем кандидате в депутаты Госдумы от ПАРНАСа, знаменитом видеоблогере, ныне укрывшемся во Франции. Вячеслав Мальцев весьма популярен, а его выступления с призывами к импичменту "Вовы", как он именует президента РФ, и к революции, дату которой он назначал на 5 ноября, ну и сама "революция" неплохо соответствуют нашим представлениям о внутриполитических технологиях начальства и его спецслужб. Древних, проверенных технологиях, из тех еще времен, когда живы были и царь, и Матильда.
Конструируется некий Гапон, которого вербуют сразу или употребляют втемную, эксплуатируя его амбиции и мессианские наклонности. Народный трибун, с подсказки кураторов либо соскальзывая с полицейского крючка, изобретает радикальные лозунги и создает неформальную организацию, под знамена которой стекаются самые простодушные из сограждан. В назначенный широко объявленный час бородатый харизматик выводит их на улицу, и тут простодушных конечно репрессируют. А заодно и всех, кто попадется под руку, включая ловцов покемонов и почитателей шотландского экономиста Адама Смита, что полезно для дела. В частности, для дела, которое в конце октября заведено уже и в Москве, и в Питере по статьям, карающим за подготовку терактов и приготовление к массовым беспорядкам.
Так что нет принципиальной разницы в том, что реальный Гапон, выводя людей на улицу, обращался к царю с мольбой о ниспослании России свободы, счастья и славы, а гапонистый Мальцев предлагал Путину выбор между отставкой, дурдомом и лютой казнью. (Какой режим - такой и Гапон.) Да и последствия по сути схожие. Разве что на сей раз обошлось без расстрела мирной демонстрации, но массовые аресты убедительно свидетельствуют о том, что цель, поставленная провокаторами, достигнута. Бунт, подстрекаемый террористами, в том числе небось и телефонными, накануне столетия Октябрьской революции успешно подавлен в двух столицах, и теперь несогласных всех скопом можно приравнивать к фанатам "Артподготовки".
Доказательства? Да вот же и "Открытая Россия" Ходорковского, и московские муниципальные депутаты вступаются за смутьянов. Что же касается протестов, возглавляемых куда более вменяемыми лидерами, то про них сегодня на время забыто - и про Навального, и даже про Ксению Собчак. Чтобы чуть позже спецпропагандисты, вспомнив эти имена, склоняли их через запятую с Мальцевым. А также - по традиции - с американскими спецслужбами и отдельно с Уильямом Браудером, если не с Адамом Смитом. Вновь закошмаривая телезрителей. Это методика давно отлаженная, и едва ли в нее будут внесены какие-нибудь заметные коррективы.
О том, что еще случится завтра в ходе следствия по делу о слишком хорошо разрекламированной революции, пока можно только гадать. Была ли это рядовая кремлевская спецоперация, смысл которой сводился к тому, чтобы искалечить еще несколько десятков российских судеб и наградить за верную службу еще несколько десятков генералов, полковников, майоров, лейтенантов. Или это была репетиция массовых арестов - в рамках подготовки к выборам национального лидера либо планируемых вскоре после его неотвратимой победы на этих выборах. Так или иначе, очень жалко людей, которые повелись на провокацию, и горько думать о том, что фейковые бредовые призывы и нелепые новости составляют основное содержание российской политической жизни.
Причем в отличие от той эпохи, когда проповедовал, витийствовал, действовал, бежал за границу, встречался с Лениным, затевал лукавые игры с правительством и полицейским департаментом и принимал смерть от эсеров таинственный поп Гапон, настоящей революцией в современной России не пахнет и никто из мало-мальски вменяемых людей о ней не мечтает. Понимая, чем она обернется для всех, не только для так называемого Путина, его чекистов, тружеников администрации и прочих поваров. Оттого ничем, кроме садизма, невозможно объяснить, для чего власть подзуживает самых доверчивых или вообще хватает непричастных, чтобы потом их судить, сажать и мучить. Начальство при помощи своего очередного "экстремиста", преследуя пропагандистские цели, попросту глумится над соотечественниками и когда-нибудь, пожалуй, доиграется.
Только это будет совсем другой бунт, не мальцевский, не столь бессмысленный, но отчаянно беспощадный, и зародится он не там, где изготавливают провокаторов, а сам по себе. Вопреки всеобщим страхам, в полном согласии с историческими законами, едва созреют условия. Типа вчера рано, завтра поздно, а сегодня в самый раз - как заповедовал классик. Условия уже создаются властью, как при Гапоне, а громыхнуть может чуть позже, как сто лет назад.