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новость В ночь на 5 ноября на востоке Москвы подожгли штаб "Единой России"

07.11.2017
Штаб "Единой России" в Богородском. Фото: "Яндекс.Карты"
Штаб "Единой России" в Богородском. Фото: "Яндекс.Карты"
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В ночь на 5 ноября, накануне протестов, инициированных лидером "Артподготовки" Вячеславом Мальцевым, неизвестный, разбив окно, поджег штаб "Единой России" в районе Богородское на востоке Москвы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных структурах.

Под вывеской "Единая Россия" нападавший оставил надпись "5.11.2017. Час настал".

Площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр. Как утверждается, пожарные немедленно прибыли по вызову и потушили огонь. Пострадавших нет.

Полиция возбудила дело по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога), предусматривающей до пяти лет колонии. Нападавшего разыскивают.

С места инцидента изъяты в числе прочего следы крови. Силовики не исключают, что нападавший порезался, разбивая окно.

Штаб "Единой России" в Богородском располагается на первом этаже жилой пятиэтажки по адресу 3-й проезд Подбельского, 16.

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07.11.2017
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