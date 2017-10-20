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В Ярославле сотрудники Росгвардии и полиции задержали шестерых подростков, сторонников лидера "Артподгововки" Вячеслава Мальцева. Об этом сообщает издание "7x7" со ссылкой на очевидца.

Задержание произошло накануне под Толбухинским мостом. По словам источника издания, встречу там назначил анонимный пользователь мессенджера Telegram в чате, в названии которого присутствовала дата 05.11.17. На этот день "Артподгововка" назначила "революцию".

В назначенное время, в 16:30, под мост пришли шестеро подростков. Они принесли с собой бензин и попытались сделать "коктейли Молотова". По словам очевидца, за несовершеннолетними наблюдали сотрудники МВД в штатском. Через 20 минут к мосту на "Урале" и двух "Газелях" приехали несколько десятков сотрудников Росгвардии и задержали подростков.

Задержанных доставили в отдел полиции. Там сотрудники центра по противодействию экстремизму интересовались у подростков, как они связаны с местным штабом политика Алексея Навального. Через три часа задержанных отпустили, не предъявив никаких обвинений и не составив протоколов.

Координатор штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили заявила, что не имеет к происшествию отношения и ничего не знает о случившемся. В Росгвардии и полиции факт задержания не отрицали, но подробности сообщить отказались. Чат в Telegram с приглашением удален.

4 июля Мальцев заявил, что получил информацию об открытии против него дела об экстремизме бежал из России. Позже стало известно, что лидеру "Артподготовки вменяют часть 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности), предусматривающую до четырех лет колонии. 8 сентября выяснилось, что Мальцев находится во Франции. Туда он прибыл через Молдавию и Черногорию.

Поводом к возбуждению дела стало выступление Мальцева на митинге, прошедшем 6 мая на проспекте Сахарова в Москве. Митинг был посвящен пятой годовщине разгона акции на Болотной площади. В своем выступлении политик заявил, что белоленточный протест был обречен. "Потому что это (участники протеста. - Ред.) были люди, которые хотели получить что-то по закону, - пояснил Мальцев. - Здесь можно получить только иным путем".

"Вот сегодня мы вышли сюда все, - продолжил оратор. - Но нас не очень много. Но знаете почему? Потому что это разрешенный митинг. Это разрешенное мероприятие. А те люди, которые вышли 26 (марта. - Ред.), - они не хотят, чтобы им разрешали. Они власть здесь".

15 августа ФСБ заочно предъявила Мальцеву обвинение по делу. Как отмечалось в соответствующем постановлении, заявления политика на проспекте Сахарова имели "преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в Российской Федерации". Таким образом, заключала спецслужба, лидер "Артподготовки" предпринял экстремистские действия, направленные на воспрепятствование законной деятельности органов власти с применением или угрозой применения насилия "по мотивам политической ненависти либо вражды". 10 октября Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал Мальцева. Решение об аресте позволяет Москве добиваться экстрадиции лидера "Артподготовки".