Заявление Правозащитного центра "Мемориал".

12 лет назад была похищена и убита Наташа Эстемирова, наша коллега, друг и соратник.

Наташа, школьная учительница из Грозного, с начала 1990-х стала бороться за справедливость, - сначала как профсоюзная активистка, затем как правозащитница и журналистка. Она сотрудничала с "Мемориалом" с сентября 1999 года, с самого начала Второй чеченской войны, и очень скоро стала сердцем и мотором нашей работы.

Наташа бесстрашно защищала жертв войны, документировала нарушения прав человека в ходе этой "контртеррористической операции", а по сути — военные преступления и преступления против человечности, прежде всего - насильственные исчезновения людей. Разумеется, эта работа вызывала озлобление у тех, кто творил преступления, — силовиков, сначала федеральных, а затем чеченских. Наташа неоднократно сталкивалась с угрозами, в том числе и со стороны Рамзана Кадырова.

Утром 15 июля 2009 года Наталью Эстемирову похитили, когда она вышла из дома в Грозном, вывезли из Чечни в Ингушетию и убили близ села Али-Юрт.

Нам очевидно: это преступление совершили сотрудники чеченских силовых структур. Олег Орлов, на тот момент председатель Совета Правозащитного центра "Мемориал", прямо возложил вину за гибель Наташи на Рамзана Кадырова, развернуто обосновав эту позицию в суде.

Официальная версия следствия состояла в том, что Эстемирову убили боевики по приказу Доку Умарова, лидера запрещённой в России террористической организации "Имарат Кавказ", причём непосредственный исполнитель преступления сам вскоре был убит. Эта версия не выдерживала никакой критики, что было доказано в докладе "Два года после убийства Натальи Эстемировой: следствие идёт по ложному пути", подготовленном Международной федерацией за права человека (FIDH), "Новой газетой" и Правозащитным центром "Мемориал", выпущенном в 2011 году.

Прошло ещё десять лет, однако не найдены ни заказчик, ни организатор, ни исполнители этого политического убийства.

И это неудивительно: в России политические убийства и покушения на оппозиционеров, общественных активистов, правозащитников, журналистов независимых СМИ, как правило, остаются нераскрытыми, если за ними стоят люди из власти или приближенные к власти.

Расследовать такие убийства можно, как, например, убийство адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Это преступление, как и другие совершённые российским нацистским террористическим подпольем, были успешно раскрыты, а виновные предстали перед судом. Нацистское подполье было разгромлено, но лишь потому, что чиновники и силовики увидели в нём реальную угрозу для себя и власти проявили политическую волю. Ранее с этим подпольем пытались заигрывать и использовать его в своих целях. Такой политической воли нет при расследовании прочих политических убийств. Напротив: власти, как правило, сами заранее объявляют жертв этих убийств как "врагов", по сути, объявляя их "разрешенной целью". В итоге на скамье подсудимых в лучшем случае оказываются некоторые из исполнителей, но никак не заказчики.

Последний год дал нам новое знание о том, как готовят и осуществляют в России убийства людей, неугодных власти: не осталось сомнений в том, что за этим стоят государственные силовые структуры, которые затем сами же участвуют в "расследовании".

В этих условиях было бы наивно полагать, что убийство Наташи Эстемировой будет расследовано официальными органами, а заказчик, организаторы и исполнители будут привлечены к уголовной ответственности.

Но мы уверены: рано или поздно правда об этом преступлении станет достоянием гласности, а в Грозном будет стоять памятник бесстрашной Наташе.