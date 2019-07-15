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Также: Террор, Чечня, Криминал, Право, Регионы, Происшествия, Война, Общество, Россия, Политика | Персоны: Наталья Эстемирова, Рамзан Кадыров, Дмитрий Муратов

статья Без права на расследование

15.07.2019
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10 лет назад, утром 15 июля 2009 года, возле своего дома в Грозном была похищена правозащитница Наталья Эстемирова. Ее коллеги подняли тревогу, когда Наталья не пришла на запланированную встречу. Два свидетеля видели с балкона, как Эстемирову затолкали в белый автомобиль марки ВАЗ. Она успела крикнуть, что ее похищают.

Уже в 16:30 тело правозащитницы с огнестрельными ранениями было обнаружено в 100 метрах от федеральной автодороги "Кавказ" вблизи села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии.

Несмотря на волну возмущения во всем мире и уверенность правозащитников в том, что к убийству причастен глава Чечни, неоднократно угрожавший Эстемировой, ее убийцы не найдены.

Бывший главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, с которым сотрудничала Эстемирова, вспоминал свой последний разговор с ней: "Наташа, валить, срочно валить. Никто не поможет. У них уже больше нет никаких ограничителей, ничего нет. Просто валить, тебе нужно срочно валить оттуда. Она сказала, что это понимает".

Следователи до сих пор рассматривают в качестве основной версию о том, что Эстемирова стала жертвой мести чеченских боевиков банды Ислама Успахаджиева. Фактически же следствие, по данным правозащитников, было приостановлено еще в 2013 году.

В десятую годовщину убийства Эстемировой международные правозащитные организации совместно с "Мемориалом" и "Комитетом против пыток" опубликовали очередное обращение к российским властям с призывом провести тщательное расследование и покончить с безнаказанностью.

"Эстемирова бесстрашно документировала вопиющие преступления (во время второй чеченской войны. - Ред.), сначала со стороны российских военных и полиции, а затем со стороны чеченских силовых структур. Ракетный удар по центру Грозного в октябре 1999 года, в результате которого погибли более ста мирных жителей, убийство десятков мирных граждан российскими силовиками в селе Новые Алды в феврале 2000 года, насильственные исчезновения, пытки, внесудебные убийства и карательные поджоги, совершенные сотрудниками чеченских силовых структур в 2007–2009 годах, и многие другие преступления были выявлены именно благодаря ее работе.

В 2008 году, после того как Наталья Эстемирова выступила против требования чеченских властей об обязательном ношении женщинами платка, ей угрожал лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Эстемирова также неоднократно, в том числе и за несколько дней до гибели, сталкивалась с угрозами. В последние недели жизни Эстемирова расследовала и предавала огласке особо страшные преступления, совершаемые чеченскими силовиками, в том числе публичную казнь Ризвана Албекова 7 июля 2009 года в селе Ахкинчу-Борзой.

...В январе 2010 года Следственный комитет Российской Федерации сообщил, что убийство Натальи Эстемировой совершил боевик Алхазур Башаев, который на момент заявления был уже убит. По версии следствия, преступление произошло из-за того, что Эстемирова знала о его причастности к вербовке боевиков. Позже Следственный комитет заявил, что Башаев якобы убил Эстемирову, чтобы дискредитировать правительство Российской Федерации и власти Чечни накануне встречи Дмитрия Медведева, занимавшего на тот момент пост президента РФ, и канцлера Германии Ангелы Меркель. Этот вывод был основан на свидетельствах бывших боевиков, отбывающих длительные сроки заключения, и не казался ни достоверным, ни убедительным.

...На фоне систематического преследования правозащитников в Чечне неспособность российских властей провести эффективное расследование убийства Эстемировой представляется преднамеренной. Для ситуации с правами человека в Чечне ее убийство имело катастрофические последствия - усиление атмосферы страха привело к тому, что местные жители стали бояться обращаться за помощью к правозащитникам. Кадыров неоднократно называл защитников прав человека врагами народа и пособниками террористов".

О работе Эстемировой подробно рассказано в спецпроекте "Мемориала".

15-16 июля - дни памяти Натальи Эстемировой в "Мемориале". Программа мероприятий включает презентацию докладов о российских беженцах в Европе, круглый стол о гуманитарной ситуации в Идлибе, дискуссию о федерализме и вечер памяти.

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15.07.2019
в блоге Блоги
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Елена Санникова 18.07.2015
в блоге Здравствуй, чеченский ужас
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Акция "Цветы для Натальи"

Расследовать рамзаново

15.07.2014

Пять лет назад в Чечне была убита правозащитница Наталья Эстемирова. Убийцы не найдены до сих пор. Amnesty International провела в Москве акцию памяти Эстемировой. Коллега убитой правозащитницы Светлана Ганнушкина - о версиях преступления, бездействии следственных органов, деле Руслана Кутаева и кадыровском беспределе. ВИДЕО.

Виталий Портников. Фото А.Карпюк/Грани.Ру

Без права на защиту

Виталий Портников, 17.07.2009

Наталья Эстемирова была первым лауреатом премии Анны Политковской. Теперь, после ее похищения и убийства, можно учреждать новую премию - имени Эстемировой. И гарантировать, что первый ее лауреат останется жить, было бы прекраснодушием. Скажем так - ему повезет, если он останется жив. Потому что правозащитники на Северном Кавказе долго не живут.
Андрей Пионтковский

Неприемлемые версии

Андрей Пионтковский, 20.07.2009

Как хорошо все-таки, что во главе страны у нас стоит интеллигентнейший юрист, выросший в профессорской семье и собственноручно подающий пальто холуям-журналистам в прихожей своей резиденции.
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