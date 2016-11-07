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новость Минобороны: Доклад HRW о бомбардировке школы в Сирии - "информационный вброс"

07.11.2016
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
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Доклад Human Rights Watch о причастности российских ВКС к обстрелу школы в сирийской провинции Идлиб является информационным вбросом. Как передает ТАСС, об этом заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

"Публикация спустя больше недели Human Rights Watch очередных обвинений в "военном преступлении", где в качестве новых "доказательств" фигурируют некие телефонные "интервью" семи пострадавших, не выдерживает никакой критики и является очередным информационным вбросом", - подчеркнул Конашенков.

Он отметил, что Минобороны 27 октября уже опубликовало "исчерпывающие и абсолютные фотофакты с беспилотника отсутствия каких-либо следов бомбардировки комплекса зданий школы в Аль-Хасе". "Более того, до сих пор не представлено каких-либо даже косвенных свидетельств присутствия детей не только в этих зданиях, но и в самом Аль-Хасе", - указал Конашенков.

Представитель российского военного ведомства также напомнил "так называемым "правозащитникам" из Human Rights Watch, что провинция Идлиб и в том числе населенный пункт Аль-Хас, уже не первый год находится под полным контролем террористов "Джебхат ан-Нусры".

"Поэтому говорить о том, что на территории, подконтрольной сирийскому филиалу "Аль-Каиды" и в условиях боевых действий продолжают действовать светские школы, возведенные еще правительством Башара Асада, могут только откровенные лжецы или сумасшедшие", - добавил Конашенков.

Доклад HRW был опубликован накануне. В нем отмечалось, что удар по школе в Идлибе может являться военным преступлением.

В ночь на 26 октября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в результате авиаудара по сирийcкой школе погибли не менее 22 детей и шести преподавателей. "Это трагедия. Это возмутительно. Если это было сделано преднамеренно, то это является военным преступлением", - заявил исполнительный директор фонда Энтони Лэйк.

По словам Лэйка, территория школы была обстреляна несколько раз. Атака может стать самым кровавым нападением на учебные заведения за весь период войны в Сирии, добавил он.​

В сообщении не указывалось, самолеты какой страны нанесли авиаудар. Провинция Идлиб контролируется сирийской оппозицией, близкие к ним правозащитники считают, что ответственность за налет лежит на России и правительственных войсках Сирии. Позже США прямо обвинили Россию в инциденте.

Позже в российском Минобороны заявили, что в указанный день ни один самолет ВКС в этот район не заходил. В военном ведомстве поставили под сомнение сам факт удара с воздуха. Разрушения не соответствуют взрыву авиабоеприпаса, а видеозаписи имеют следы монтажа, отметили в военном ведомстве.

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07.11.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Штирлиц идет по коридору

Илья Мильштейн, 21.10.2016

Складывалось впечатление, что ему в течение долгих часов выкручивали руки, причем довольно успешно, но едва ли это впечатление было верным. Президент РФ иногда принимает такой вид перед очередной авантюрой. Хотя кто знает. Может, ему и вправду нелегко обретаться в той реальности, откуда он иногда, наездами возвращается к нам, чтобы поделиться геополитическими видениями.

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