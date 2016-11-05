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новость В Дублине у российского посольства прошла антивоенная акция

05.11.2016
Акция в Дублине. Кадр видеозаписи
Акция в Дублине. Кадр видеозаписи
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В столице Ирландии Дублине активисты организации Grannies4Equality провели антивоенную акцию. Об этом сообщается в твиттере организации.

На заборе посольства антивоенные активисты вывесили баннеры с лозунгами, осуждающими действия России в Сирии. Надписи на плакатах гласили, что "российские бомбардировки убивают сирийских детей" и обвиняли президента Владимира Путина в намерении "уничтожить Алеппо".

Перед входом в дипмиссию участники акции разбросали детские игрушки, испачканные красной краской.

В четверг в Лондоне прошла акция протеста у посольства России. Вход в консульский отдел был завален частями от манекенов, а протестующие в майках с надписями "Спасите Алеппо" приковали себя к к решетке ворот. Акция была устроена активистами организации The Syria Campaign. Они протестовали против крупномасштабного наступления на сирийский Алеппо, которое может развернуть Россия на фоне выборов в США.

Посольство России в Лондоне направило ноту протеста в МИД Великобритании. Российские дипломаты связали протестную акцию с выступлением министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в парламенте. "Складывается впечатление, что указанная "протестная акция", дестабилизировавшая работу дипмиссии, была тщательно спланирована, что не удивительно в контексте недавнего официального призыва в парламенте министра иностранных дел Великобритании Б. Джонсона проводить протесты у стен российского посольства в Лондоне", - говорится в пресс-релизе.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала акцию в Лондоне "омерзительной". "Удручает, что в этой акции приняли участие молодые ребята, которые понятия не имеют, что происходит в Сирии и, тем более, в Алеппо, - сказала представитель МИДа. - Они даже не поняли, что деньги, потраченные на проведение этой акции, можно было просто перечислить детским больницам Сирии, где действительно детям пришивают руки и ноги, оторванные в ходе боевых действий".

В пятницу в Москве неизвестные провели ответные акции. На территорию резиденции посла Великобритании на Софийской набережной перебросили несколько манекенов, облитых красной краской. Позже у посольства Великобритании на Смоленской набережной около 500 человек провели еще одну акцию. Они держали в руках плакаты на английском и русском языках с надписями: "Долой двойные стандарты", "Наши дипломаты неприкосновенны". Кроме того, напротив здания посольства установили мольберты с табличками, забрызганными красной краской. На них были списки военных операций, в которых участвовали войска Великобритании. Полиция акциям не препятствовала.

Захарова отрицает причастность властей к этим действиям. "МИД никогда не призывал ни активистов, ни представителей гражданского общества проводить какие-либо манифестации напротив посольств зарубежных стран по одной простой причине: Российская Федерация выполняет обязательства, в том числе по Венской конвенции, по которой мы обязаны предоставлять охрану и гарантировать определённый уровень безопасности для загранучреждений", - заявила она.

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05.11.2016

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