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Глава МИДа Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в том, что в основе их российской политики лежит "агрессивная русофобия". Такое заявление чиновник сделал в интервью Первому каналу; расшифровка беседы опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

"Речь идет не просто о риторической русофобии, - подчеркнул Лавров, - а об агрессивных шагах, которые реально задевают наши национальные интересы, ставят под угрозу нашу безопасность". В числе таковых шагов он упомянул приближение НАТО к границам России и ее союзников.

"Конечно, санкции - это проявление недружественных, я бы сказал враждебных, действий", - добавил чиновник.

Комментируя ситуацию вокруг Сирии, Лавров обратил внимание, что "в Вашингтоне есть группа лиц, которая подает голос в пользу того, что нужно рассматривать не только дипломатические методы, но и те, которые бы включали применение силы". "Пошли утечки о том, что крылатыми ракетами можно просто ударить по аэродромам ВВС Сирийской Арабской Республики и сирийская авиация перестанет летать", - заметил чиновник.

Генштаб России, продолжил Лавров, уже реагировал на это. "Это очень опасные игры, - заключил глава МИДа, - учитывая, что Россия, находясь в Сирии по приглашению законного правительства этой страны и имея там две базы - одну военно-воздушную базу в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, - имеет там средства ПВО для защиты наших объектов".