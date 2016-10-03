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Владимир Путин увязал возобновление действия российско-американского соглашения об утилизации излишков оружейного плутония с отменой Соединенными Штатами "закона Магнитского" и санкций в отношении Москвы. Такие условия в числе прочих содержатся в президентском законопроекте о приостановке действия соглашения, направленном в понедельник в Госдуму.

Путин требует "отказа Соединенных Штатов Америки от недружественной политики в отношении Российской Федерации". Он требует отменить "закон Магнитского" и "направленные против России положения закона Соединенных Штатов Америки 2014 года о поддержке свободы Украины".

Наряду с этим Путин добивается отмены всех санкций, введенных против России за последние два года.

Наконец, он настаивает на "компенсации ущерба, понесенного Российской Федерацией в результате введения санкций... включая потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки".

Ранее в понедельник Путин подписал указ, приостанавливающий действие соглашения об утилизации плутония. Такое решение он объяснил "коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации и неспособности Соединенных Штатов Америки обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с международными договорами". Как говорится в документе, необходимы "безотлагательные меры по защите безопасности Российской Федерации".

Речь, как уточнял Интерфакс, шла о договоренностях 2010 года, касающихся промышленной утилизации избытков оружейного плутония. В июне нынешнего года гендиректор "Росатома" Сергей Кириенко заявил, что Россия, в отличие от США, свои обязательства выполнила, построив завод для утилизации.

В апреле Путин также обвинил США в том, что они, в отличие от России, не выполнили свои обязательства. Отсутствие в Соединенных Штатах завода для утилизации, пояснил российский лидер, "означает, что они сохраняют за собой так называемый возвратный потенциал, то есть его можно извлечь, переработать и опять превратить в оружейный плутоний".