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новость SOHR: Россия и Асад разбомбили четыре больницы в Алеппо

02.10.2016
После налета на больницу в Алеппо. Кадр Al Jazeera
После налета на больницу в Алеппо. Кадр Al Jazeera
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Самолеты России и сирийского диктатора Башара Асада в субботу разбомбили четыре больницы, расположенные в контролируемых повстанцами районах Алеппо. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR). Объекты выведены из строя.

Известно, что в результате налета на больницу в районе Эс-Сахур один человек погиб, а ряд других получили ранения.

Всего, по информации правозащитников, в субботу от российских и асадовских налетов в Алеппо погибли 20 человек, в том числе шестеро женщин и детей. Днем раньше, 30 сентября, российские бомбардировки привели к гибели 42 гражданских лиц, среди которых было три женщины и 17 детей.

За год, прошедший с 30 сентября 2015 года, когда Москва открыто вмешалась в сирийскую войну, по 30 сентября 2016-го, от российских ракетных и бомбовых атак погибли 3804 мирных жителя. 906 человека из числа погибших гражданских - дети и подростки моложе 18 лет, еще 561 - женщины старше 18.

Общее же число погибших от российских ударов составило 9364 человека. 2746 их них - боевики "Исламского государства", а еще 2814 - бойцы умеренной оппозиции, а также "Джабхат фатах аш-Шам" (бывшей "Джабхат ан-нусры") и Исламской партии Туркестана.

Таким образом, за месяц, прошедший с момента публикации сводки 30 августа, число погибших гражданских выросло на 615 человек, погибших боевиков ИГ - на 141, других повстанцев - на 290 человек.

В пятницу The New York Times опубликовала цитаты из разговора госсекретаря США Джона Керри с представителями сирийской умеренной оппозиции, состоявшегося 22 сентября в кулуарах Генассамблеи ООН. Керри признал, что Россия перехитрила Соединенные Штаты в переговорах по Сирии. "Проблема в том, что русским нет дела до международного права, а нам есть", - заметил глава американской дипломатии.

Керри также посетовал, что администрация Барака Обамы отвергает его идею подкрепить дипломатические средства реальной угрозой применения военной силы. Конгресс также не одобрит использование армии, заметил госсекретарь.

Между тем глава МИД Великобритании Борис Джонсон заметил, что Россия рискует стать страной-изгоем, лишившись всякого сочувствия, если не изменит свою сирийскую политику.

"Они сбрасывают бомбу и ждут, когда приедут спасатели, когда мирные граждане начнут доставать раненых из-под завалов, и через пять минут они сбрасывают еще одну бомбу, - заявил Джонсон. - У нас есть веские основания считать, что это делали русские. Мы стараемся это полностью задокументировать".

Лондон, рассказал министр, рассматривает несколько возможных вариантов давления на Москву. В частности, не исключен бойкот британскими чиновниками чемпионата мира по футболу, который предполагается провести в России в 2018 году.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
02.10.2016

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