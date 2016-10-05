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Премьер-министр Дмитрий Медведев издал распоряжение, которое приостанавливает действие российско-американского соглашения 2013 года о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах. Документ опубликован на сайте правительства.

Принятое решение в тексте распоряжения объясняется "введением Соединенными Штатами Америки ограничений на сотрудничество с Российской Федерацией в области атомной энергетики".

Из справки к документу, однако, следует, что в действительности речь идет не об "ограничениях" с американской стороны, а о приостановке Соединенными Штатами сотрудничества с Россией. При этом такое решение в Вашингтоне приняли еще два с половиной года назад, в апреле 2014 года - сразу после введения американских санкций в ответ на аннексию Крыма. Именно тогда бюро Минэнергетики США при американском посольстве в Москве уведомило "Росатом" о приостановке сотрудничества.

Тем не менее на "контрмеры в отношении американской стороны" правительство решило пойти лишь теперь, объяснив это "регулярным продлением США санкций против России".

В понедельник Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий действие соглашения об утилизации плутония. Он сослался на "коренное изменение обстоятельств, возникновение угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации и неспособности Соединенных Штатов Америки обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония".

Речь шла о договоренностях 2010 года, касающихся промышленной утилизации избытков оружейного плутония. В апреле 2016-го Путин заявлял, что США, в отличие от России, не выполнили своих обязательств в рамках этих договоренностей. Отсутствие в Соединенных Штатах завода для утилизации, утверждал тогда российский лидер, "означает, что они сохраняют за собой так называемый возвратный потенциал, то есть его можно извлечь, переработать и опять превратить в оружейный плутоний".

Позже 3 октября, в день подписания указа, Путин направил в Госдуму соответствующий законопроект. В нем он увязал возобновление действия соглашения с "отказом Соединенных Штатов Америки от недружественной политики в отношении Российской Федерации".

В частности, Путин потребовал отменить "закон Магнитского" и "направленные против России положения закона Соединенных Штатов Америки 2014 года о поддержке свободы Украины". Наряду с этим он заявил о необходимости отмены всех санкций, введенных против России за последние два года. Наконец, Путин поставил условие "компенсации ущерба, понесенного Российской Федерацией в результате введения санкций... включая потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки".