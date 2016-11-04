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новость Российское посольство в Лондоне направило ноту протеста в британский МИД

04.11.2016
Акция у российского посольства в Лондоне. Фото: rus.rusemb.org.uk
Акция у российского посольства в Лондоне. Фото: rus.rusemb.org.uk
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Посольство России в Лондоне направило ноту протеста в МИД Великобритании. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте российского представительства, в четверг группа демонстрантов заблокировала вход в дипучреждение, завалив вход в посольство руками от манекенов и приковав себя к решетке ворот.

"Была создана реальная угроза безопасности дипмиссии на территории Великобритании. За откровенно провокационными и хулиганскими действиями "демонстрантов" безучастно наблюдала полиция. Одновременно были блокированы телефонные линии загранучреждения - посольство было атаковано валом "пустых" телефонных звонков", - говорится в сообщении.

В дипведомстве связали протестную акцию с выступлением министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в парламенте.

"Складывается впечатление, что указанная "протестная акция", дестабилизировавшая работу дипмиссии, была тщательно спланирована, что не удивительно в контексте недавнего официального призыва в парламенте министра иностранных дел Великобритании Б. Джонсона проводить протесты у стен российского посольства в Лондоне", - говорится в пресс-релизе.

По данным Би-Би-Си, акция была устроена активистами организации The Syria Campaign. Они протестовали против крупномасштабного наступления на сирийский Алеппо, которое может развернуть Россия на фоне выборов в США.

"Грядущее наступление России на Алеппо под контртеррористическими лозунгами может означать убийство тысяч мирных жителей, которые не могут покинуть город. Мировые правительства делают недостаточно для того, чтобы остановить эти выступления", - говорится в пресс-релизе организации.

2 ноября Минобороны по решению президента Владимира Путина ввело в Алеппо гуманитарную паузу. Она будет действовать с 9 до 19 часов 4 ноября.

О планах России провести наступление на Алеппо ранее сообщала The Times. В Кремле на это заметили, что газета "вряд ли обладает информацией о планах президента России".

В начале октября Борис Джонсон заявил, что Россия может лишиться всякой симпатии в мире и превратиться в страну-изгоя, если не изменит свою политику в сирийском конфликте. "Отношение мира к России ухудшилось, и я думаю, что люди теперь допускают, что Россия может стать страной-изгоем. Если они продолжат действовать так же, они лишатся всякой симпатии и восхищения в мире", - сказал он.

Джонсон обвинил Россию в военных преступлениях в Сирии. "Они сбрасывают бомбу и ждут, когда приедут спасатели, когда мирные граждане начнут доставать раненых из-под завалов, и через пять минут они сбрасывают еще одну бомбу, - заявил министр. - У нас есть веские основания считать, что это делали русские. Мы стараемся это полностью задокументировать".

По словам главы МИДа, Лондон изучает несколько вариантов оказания давления на Москву, чтобы изменить ее позицию по сирийскому конфликту. В частности, среди этих вариантов могут оказаться акции у российского посольства и бойкот должностными лицами Великобритании чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

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04.11.2016

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