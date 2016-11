По данным Би-Би-Си, акция была устроена активистами организации The Syria Campaign . Они протестовали против крупномасштабного наступления на сирийский Алеппо, которое может развернуть Россия на фоне выборов в США.

