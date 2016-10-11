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Запад должен усилить давление на Россию в связи с продолжающимися бомбардировками мирного населения в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов в парламенте, сообщает Би-Би-Си. Министр также призвал противников войны устроить демонстрацию у посольства России в Лондоне.

"Если Россия продолжит двигаться по своему нынешнему пути, я считаю, что эта великая страна может стать нацией-изгоем", - подчеркнул Джонсон.

Министр также заявил о виновности России в нападении на гуманитарный конвой ООН под Алеппо. "Все возможные свидетельства указывают на российскую ответственность за совершение этого зверства", - сказал Джонсон, добавив, что Лондон сделает все возможное, чтобы помочь расследованию.

Говоря о бомбардировках гражданских объектов в Алеппо, глава британского МИД заявил, что ответственные за них должны предстать перед международным трибуналом. "Я лично очень хотел бы чтобы эти люди предстали перед международным трибуналом. Это определенно то, чего я хотел бы добиться", - заявил Джонсон.

1 октября Джонсон заявил, что Россия может лишиться всякой симпатии в мире и превратиться в страну-изгоя, если не изменит свою политику в сирийском конфликте."Отношение мира к России ухудшилось, и я думаю, что люди теперь допускают, что Россия может стать страной-изгоем. Если они продолжат действовать так же, они лишатся всякой симпатии и восхищения в мире", - сказал Джонсон.

Джонсон обвинил Россию в военных преступлениях в Сирии. "Они сбрасывают бомбу и ждут, когда приедут спасатели, когда мирные граждане начнут доставать раненых из-под завалов, и через пять минут они сбрасывают еще одну бомбу, - заявил министр. - У нас есть веские основания считать, что это делали русские. Мы стараемся это полностью задокументировать".

По словам главы МИДа, Лондон изучает несколько вариантов оказания давления на Москву, чтобы изменить ее позицию по сирийскому конфликту. В частности, среди этих вариантов может оказаться бойкот должностными лицами Великобритании чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

25 сентября в интервью Би-Би-Си Джонсон обвинил Россию в затягивании войны в Сирии и военных преступлениях в связи с российским налетом на гуманитарный конвой ООН. "Надо выяснить, намеренно ли наносились удары по гражданским объектам или нет, - заметил министр. - Если намеренно, то это военное преступление".