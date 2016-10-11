О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror711.graniru.info/Politics/World/Europe/m.255414.html
Также: Европа, Россия, Ближний Восток, Война, Мир, Политика

новость Выйти из-за войны

Глава британского МИДа призвал усилить давление на Россию в связи с ситуацией в Сирии
11.10.2016
Борис Джонсон. Фото: gov.uk
Борис Джонсон. Фото: gov.uk
Реклама

Запад должен усилить давление на Россию в связи с продолжающимися бомбардировками мирного населения в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов в парламенте, сообщает Би-Би-Си. Министр также призвал противников войны устроить демонстрацию у посольства России в Лондоне.

"Если Россия продолжит двигаться по своему нынешнему пути, я считаю, что эта великая страна может стать нацией-изгоем", - подчеркнул Джонсон.

Министр также заявил о виновности России в нападении на гуманитарный конвой ООН под Алеппо. "Все возможные свидетельства указывают на российскую ответственность за совершение этого зверства", - сказал Джонсон, добавив, что Лондон сделает все возможное, чтобы помочь расследованию.

Говоря о бомбардировках гражданских объектов в Алеппо, глава британского МИД заявил, что ответственные за них должны предстать перед международным трибуналом. "Я лично очень хотел бы чтобы эти люди предстали перед международным трибуналом. Это определенно то, чего я хотел бы добиться", - заявил Джонсон.

1 октября Джонсон заявил, что Россия может лишиться всякой симпатии в мире и превратиться в страну-изгоя, если не изменит свою политику в сирийском конфликте."Отношение мира к России ухудшилось, и я думаю, что люди теперь допускают, что Россия может стать страной-изгоем. Если они продолжат действовать так же, они лишатся всякой симпатии и восхищения в мире", - сказал Джонсон.

Джонсон обвинил Россию в военных преступлениях в Сирии. "Они сбрасывают бомбу и ждут, когда приедут спасатели, когда мирные граждане начнут доставать раненых из-под завалов, и через пять минут они сбрасывают еще одну бомбу, - заявил министр. - У нас есть веские основания считать, что это делали русские. Мы стараемся это полностью задокументировать".

По словам главы МИДа, Лондон изучает несколько вариантов оказания давления на Москву, чтобы изменить ее позицию по сирийскому конфликту. В частности, среди этих вариантов может оказаться бойкот должностными лицами Великобритании чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

25 сентября в интервью Би-Би-Си Джонсон обвинил Россию в затягивании войны в Сирии и военных преступлениях в связи с российским налетом на гуманитарный конвой ООН. "Надо выяснить, намеренно ли наносились удары по гражданским объектам или нет, - заметил министр. - Если намеренно, то это военное преступление".

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
11.10.2016
в блоге Блоги
27383
Ив Коэн 07.10.2016
в блоге Убийцы не остановятся

новость Новости по теме
11.10.2016 Путин отказался от визита во Францию →
10.10.2016 Франция намерена обратиться в Гаагский трибунал по поводу преступлений в Сирии →
10.10.2016 Олланд усомнился в необходимости встречи с Путиным в Париже →
09.10.2016 Россия ветировала проект резолюции Совбеза ООН о ситуации в Сирии →
08.10.2016 Россия внесла в Совбез ООН альтернативный проект резолюции по Сирии →
07.10.2016 Керри обвинил Россию и Асада в совершении военных преступлений в Сирии →
06.10.2016 Минобороны: Россия будет защищать сирийские войска от атак с воздуха →
06.10.2016 Комитет Госдумы одобрил бессрочное размещение российской авиагруппы в Сирии →
06.10.2016 Правительство Германии обсуждает введение новых санкций в отношении России →
05.10.2016 Россия направила к берегам Сирии оснащенные крылатыми ракетами корабли →
03.10.2016 США приостановили двустороннее сотрудничество с Россией в Сирии →
02.10.2016 SOHR: Россия и Асад разбомбили четыре больницы в Алеппо →
01.10.2016 Глава британского МИДа: Россия рискует превратиться в страну-изгоя →
25.09.2016 Глава МИД Британии Джонсон: Россия затягивает войну в Сирии →
Фото и Видео
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
27321
Play own
Погром в Сахаровском центре
27320
Play own
Память Бабьего Яра
27198
Play own
Российские выборы в Киеве
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Детям чиновников рекомендуют вернуться
Паспортный контроль. Фото: airlines-inform.ru
статья Трамп и его женщины
Владимир Абаринов
в блоге Оболганная Россия
383
новость Песков: ПРО США угрожает России
Старт ракеты SM-3. Фото: defense.gov
статья Пацанский разговор
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Батыр Мединский
383
новость В "агенты" за рассказы о США
Олег Кокорев. Фото с личной страницы
статья Плутоний и русофобия
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Новая фальшивка СКР об Украине
СКР. Фото: sledcom.ru
статья Слабое место Путина
Виталий Портников
в блоге Сыщики и писатели
383
новость Музей требует наказать "вешателей"
Фигура Солженицына, повешенная на воротах Музея ГУЛАГа. Фото: rksmb.org
новость Дача пограничника в запретной зоне
Дача Николая Козика в запретной зоне на российско-финляндской границе. Фото: navalny.com
новость Задержание "экстремиста" в Крыму
Джанкой. Фото: wikimapia.org
новость "Турецкий поток": договор заключен
Укладка труб подводного газопровода. Фото: gazprom.ru
новость Полтавченко готовится к войне
Георгий Полтавченко. Фото: st-petersburg.er.ru
в блоге О вреде изнеженности
383
новость НАТО: Россия не меняется
Йенс Столтенберг. Фото: ves.lv
новость Крым: новое дело о сепаратизме
Сулейман Кадыров. Фото с личной ФБ-страницы
новость Каспаров: победа 9 лет спустя
Гарри Каспаров после освобождения в Шереметьеве, 18.05.2007. Фото: kasparov.ru